Выход Grand Theft Auto 6 ознаменовался важным шагом для всей серии Rockstar Games - впервые в современной истории франшизы одним из центральных протагонистов стала женщина, Лусия Каминос. Однако статистика крупных пользовательских опросов показывает, что даже на фоне исторического дебюта героини широкая аудитория при свободном исследовании мира чаще отдает предпочтение мужскому персонажу - Джейсону Дювалю.

Показательным стал интерактивный опрос популярного игрового портала IGN под названием "Какой персонаж GTA 6 будете вашим основным?". В голосовании с тремя вариантами - Джейсон, Лусия и Оба - Джейсон уверенно опережает напарницу. Всего проголосовало почти 20 тысяч человек. Схожая тенденция наблюдается и в крупных опросах на YouTube и в социальных сетях.

Обсуждая результаты голосований на форумах и в комментариях, геймеры выделяют сразу несколько причин такого перекоса:

Ассоциация с героем. Основную аудиторию серии Grand Theft Auto по-прежнему составляют мужчины, которым психологически проще отождествлять себя с персонажем своего пола при отыгрыше в открытом мире.

Основную аудиторию серии Grand Theft Auto по-прежнему составляют мужчины, которым психологически проще отождествлять себя с персонажем своего пола при отыгрыше в открытом мире. Привычный для серии типаж. Джейсон - бывший военный, чья предыстория и образ действия ближе к классическим протагонистам прошлых частей GTA, ориентированным на грубую силу и криминальные разборки.

Джейсон - бывший военный, чья предыстория и образ действия ближе к классическим протагонистам прошлых частей GTA, ориентированным на грубую силу и криминальные разборки. Структура начала игры. Сюжетная кампания GTA 6 стартует именно с Джейсона: пока Лусия отбывает срок в тюрьме, игрок уже успевает освоиться в Леониде, опробовать механики и привыкнуть к управлению мужским персонажем еще до того, как открывается свободное переключение между героями.

При этом восприятие дуэта заметно различается в зависимости от площадки. Если на массовых ресурсах вроде IGN лидирует Джейсон, то в более камерных игровых сообществах ситуация бывает противоположной. Например, на прогрессивном форуме ResetEra за Лусию проголосовали 69,1% пользователей, тогда как Джейсона выбрали только 30,9%. Участники этого обсуждения объяснили свой выбор желанием получить свежий игровой опыт за женского персонажа, которого серии не хватало долгие годы. Однако голосов довольно мало - всего 385.



Несмотря на споры о том, кто из героев популярнее, механика GTA 6 подталкивает к использованию обоих протагонистов: для полного прохождения сюжетных миссий и побочных активностей игрокам все равно приходится регулярно переключаться между Джейсоном и Лусией, используя их уникальные навыки и сюжетные линии.