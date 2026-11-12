Организаторы Golden Joystick Awards объяснили, почему GTA 6 пропустила церемонию 2026 года, но будет участвовать в 2027

Церемония вручения премии Golden Joystick Awards 2026 завершилась, однако одна из главных игр года на ней отсутствовала: речь о GTA 6. Организаторы пояснили, почему GTA 6 не имела права участвовать в шоу этого года.

Чтобы попасть в номинацию одной из основных категорий, игра должна была выйти в период с 1 ноября 2025 года по 25 сентября 2026 года. Для главной награды - "Игра года" (Ultimate Game of the Year) - этот срок продлевался до 25 октября, а для призов, присуждаемых жюри, игры допускаются вплоть до самой церемонии, то есть до 11 ноября.

Это означает, что такие игры, как Dispatch, вышедшая в конце прошлого года, или Phantom Blade Zero, релиз которой состоялся совсем недавно, могли быть включены в шоу 2026 года. Однако GTA 6, чей выход запланирован на следующую неделю, появляется на восемь дней позже закрытия периода допуска. Технически игра могла претендовать на титул "Самой ожидаемой игры" (Most Wanted), но, учитывая, что Rockstar побеждала в этой категории в 2024 и 2025 годах, а ожидание уже почти закончилось, GTA 6 в этой номинации представлена не была.

Путаницы добавляет то, что GTA 6 может участвовать в The Game Awards (10 декабря). Призы там присуждает жюри, поэтому судьи смогли получить игру заранее. Остальные крупные церемонии - DICE, GDC и BAFTA - пройдут в начале 2027 года, и GTA 6, скорее всего, будет там главным претендентом.

В Golden Joystick Awards 2027 игра тоже сможет участвовать и, вероятно, получит несколько наград. Это позволит ей повторить успех Clair Obscur: Expedition 33 и Baldur's Gate 3 - победить на всех пяти крупных церемониях. Но не в этом сезоне, а позже.