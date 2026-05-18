Ошибка Best Buy обвалила акции Take-Two: предзаказы GTA 6 так и не начались

Весь уикенд фанаты и инвесторы жили в ожидании 18 мая. Причиной ажиотажа стало письмо от розничной сети Best Buy, которое попало в распоряжение блогеров. В нем четко указывалось, что рекламная кампания предзаказов на физическую версию GTA 6 пройдет с 18 по 21 мая, а партнеры получат 5% комиссии . Многие восприняли это как сигнал к открытию бронирования, что вызвало резкий скачок акций Take-Two на прошлой неделе . Однако, когда долгожданный понедельник наступил, а заветная кнопка "Pre-order" так и не появилась ни на сайте Best Buy, ни в официальных источниках Rockstar, на бирже началась паника.

Разочарование игроков мгновенно трансформировалось в распродажу акций. Хотя у Rockstar еще есть время до 21 мая, чтобы открыть прием заказов (в частности, перед отчетом Take-Two), терпение рынка лопнуло. На представленном графике TKE·GETTEX видна резкая просадка: бумаги Take-Two Interactive обвалились на 3.44% до отметки $201.13. Это классический пример того, как покупка на слухах сменяется продажей на факте отсутствия новостей. Инвесторы, надеявшиеся на анонс третьего трейлера и старт предзаказов, спешно фиксируют убытки.

Несмотря на сегодняшний провал, ситуация остается напряженной. Best Buy так и не прокомментировала утечку, оставив окно для предзаказов технически открытым до 21 мая . Более того, ближайший финансовый отчет Take-Two запланирован именно на 21 мая, и многие аналитики полагают, что открытие предзаказов в этот день стало бы идеальным триггером для роста котировок. Пока же фанатам и держателям акций остается лишь наблюдать за цифрами.