Основатель Moon Studios призвал не сравнивать небольшие игры с GTA 6 при оценке производительности Series S

Основатель Moon Studios Томас Малер резко раскритиковал игроков, которые требуют от небольших студий стабильных 60 FPS на Xbox Series S, приводя в пример будущую GTA 6. По мнению разработчика, сам факт запуска масштабной игры Rockstar на менее мощной консоли ещё ничего не говорит о том, насколько легко аналогичного результата смогут добиться другие команды.

Поводом для высказывания стали комментарии игроков, недовольных производительностью игр на Xbox Series S. Малер привёл типичный аргумент: если GTA 6 сможет работать на консоли Microsoft, то и другие проекты якобы обязаны обеспечивать там 60 кадров в секунду.

«Мы пока не знаем, насколько хорошо эта игра будет работать», — отметил разработчик. Он также предложил учитывать разницу в ресурсах между Rockstar и небольшими студиями: по словам Малера, компания потратила на создание GTA 6 огромные средства и привлекла тысячи сотрудников, работающих над проектом более десяти лет.

При этом Малер не стал утверждать, что GTA 6 обязательно столкнётся с проблемами на Xbox Series S. Игра ещё не вышла, поэтому её фактическую производительность на консоли пока невозможно оценить. Однако использовать будущий блокбастер Rockstar как универсальный ориентир для других разработчиков, по его мнению, неправильно.

Особенно остро вопрос касается Moon Studios. Команда известна по Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps и No Rest for the Wicked, причём последняя представляет собой значительно более масштабный проект с большим количеством систем и элементов открытого мира. Малер уже не раз говорил о сложностях оптимизации No Rest for the Wicked для Xbox Series S.

Xbox Series S действительно заметно уступает Series X по аппаратным возможностям и оснащена меньшим объёмом оперативной памяти. При этом консоль была задумана как более доступный способ войти в текущее поколение Xbox, поэтому разработчикам приходится учитывать её ограничения при создании игр для платформы.

Малер считает, что требования к производительности часто формируются без понимания технической стороны разработки. По его словам, сравнение небольшой игры с GTA 6 игнорирует колоссальную разницу в бюджете, размере команды и продолжительности производства.

При этом ситуация с Series S остаётся неоднозначной. Для игроков доступная консоль остаётся привлекательным вариантом, особенно на фоне роста стоимости игрового оборудования. Для разработчиков же необходимость поддерживать менее мощное устройство может означать дополнительную работу по оптимизации и поиску компромиссов.

Поэтому способность Rockstar запустить GTA 6 на Series S, если игра действительно выйдет на консоли с приемлемой производительностью, будет скорее демонстрацией возможностей конкретной команды и её ресурсов, чем доказательством того, что любая современная игра обязана работать на этой платформе при тех же настройках и частоте кадров.