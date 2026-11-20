Старший вице-президент по повествовательной составляющей GTA 6 рассказал, какие фильмы вдохновили разработчиков при создании персонажей Джейсона и Люсии, включая «Бонни и Клайда», «Криминальное чтиво» и другие картины.
С момента выхода анонсирующего трейлера GTA 6 игроки предполагали, что новая часть расскажет историю в духе «Бонни и Клайда». На такую мысль их натолкнули отношения главных героев и, разумеется, то, чем известна франшиза GTA. При создании этих персонажей разработчики изучили множество фильмов о «парочках в бегах», с которыми можно ознакомиться ниже.
Разработчики GTA 6 изучали фильмы о влюблённых преступниках и напарниках, создавая Джейсона и Люсию.
В новом интервью Game Informer старшего вице-президента по повествованию GTA 6 Руперта Хамфриса (Rupert Humphries) спросили, обращалась ли команда разработчиков к фильмам в поисках вдохновения для создания отношений между Джейсоном и Люсией. Хамфрис рассказал, что процесс начался с просмотра картин о «парочках в бегах», среди которых особенно запомнились «Бонни и Клайд», «Побег», «Настоящая любовь», «Тельма и Луиза» и «Вне поля зрения».
«Криминальное чтиво» также повлияло на отношения Джейсона и Люсии в GTA 6.
Команда также обратилась к фильмам о напарниках, чтобы найти вдохновение для словесных перепалок Джейсона и Люсии. В числе примеров оказались Риггс и Мёрто, Бутч и Сандэнс, Майк Лоури и Маркус Бёрнетт, а также другие известные дуэты. Были и другие источники вдохновения, такие как «Криминальное чтиво» и «Прирождённые убийцы». Разработчики хотели показать персонажей, которые меняются в зависимости от того, насколько им нравится совершать одно преступление за другим.
В заключение Хамфрис заявил:
Джейсон и Люсия гораздо круче персонажей Тима Рота и Аманды Пламмер, но нам понравилась идея рассказать историю, в которой Джейсон и Люсия могли бы оказаться ближе к любому из двух концов этого спектра в зависимости от действий игрока.
Главный вдохновитель это наш Гарик Харламов
Эта игра всё что угодно но только не GTA. Игра про Куколда который вылизывает все прихоти жирной повесточной Люсии. В игре нельзя то, нельзя это, зато можно завести детей и быть рабом ЖГГ. Отношения никакие, угон авто около домов ограничен, учитывая что игра называется "Великий Авто Угонщик". Но в самой игре это подано отвратительно, да игру делали максимально нездоровые люди, со своими семейными ценностями, про запрет на перепрохождения мисии хочется умолчать и так всё сказано. Просто мерзко смотреть на то, какой вообще стало франшиза, а её поехавшее руководство знатно грело гоев. Вся игра большой и всратый позор, который урезал всё, за что мы ценили серию. А вот этот кринж просто звиздец во всех смыслах.
Да понятно, что мешанина всего )