Старший вице-президент по повествовательной составляющей GTA 6 рассказал, какие фильмы вдохновили разработчиков при создании персонажей Джейсона и Люсии, включая «Бонни и Клайда», «Криминальное чтиво» и другие картины.

С момента выхода анонсирующего трейлера GTA 6 игроки предполагали, что новая часть расскажет историю в духе «Бонни и Клайда». На такую мысль их натолкнули отношения главных героев и, разумеется, то, чем известна франшиза GTA. При создании этих персонажей разработчики изучили множество фильмов о «парочках в бегах», с которыми можно ознакомиться ниже.

Разработчики GTA 6 изучали фильмы о влюблённых преступниках и напарниках, создавая Джейсона и Люсию.

В новом интервью Game Informer старшего вице-президента по повествованию GTA 6 Руперта Хамфриса (Rupert Humphries) спросили, обращалась ли команда разработчиков к фильмам в поисках вдохновения для создания отношений между Джейсоном и Люсией. Хамфрис рассказал, что процесс начался с просмотра картин о «парочках в бегах», среди которых особенно запомнились «Бонни и Клайд», «Побег», «Настоящая любовь», «Тельма и Луиза» и «Вне поля зрения».

«Криминальное чтиво» также повлияло на отношения Джейсона и Люсии в GTA 6.

Команда также обратилась к фильмам о напарниках, чтобы найти вдохновение для словесных перепалок Джейсона и Люсии. В числе примеров оказались Риггс и Мёрто, Бутч и Сандэнс, Майк Лоури и Маркус Бёрнетт, а также другие известные дуэты. Были и другие источники вдохновения, такие как «Криминальное чтиво» и «Прирождённые убийцы». Разработчики хотели показать персонажей, которые меняются в зависимости от того, насколько им нравится совершать одно преступление за другим.

В заключение Хамфрис заявил:

Джейсон и Люсия гораздо круче персонажей Тима Рота и Аманды Пламмер, но нам понравилась идея рассказать историю, в которой Джейсон и Люсия могли бы оказаться ближе к любому из двух концов этого спектра в зависимости от действий игрока.