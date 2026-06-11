От лагерного повара до жителя Леониды - актер из RDR 2 подтвердил свое участие в GTA 6

Пока Rockstar Games продолжает хранить упорное молчание, крупицы информации о Grand Theft Auto 6 просачиваются в сеть из самых неожиданных источников. На этот раз интересной деталью поделился Джим Сантанджели, наиболее известный поклонникам проектов студии по роли Саймона Пирсона — повара банды Датча ван дер Линде из Red Dead Redemption 2.

Во время обычного общения актера с подписчиками. Сантанджели случайно проговорился о своем участии в новой части криминального боевика на личной трансляции в TikTok. Один из пользователей Reddit зашел на стрим, на котором в тот момент присутствовало всего около 150 человек, и застал момент, когда актер непринужденно упомянул работу с Rockstar. На просьбу зрителя в чате прояснить сказанное, Джим ответил прямо:

Я сделал несколько действительно крутых вещей для GTA VI, но моя роль там небольшая.

Стоит отметить, что Rockstar Games славится своей привычкой повторно сотрудничать с проверенными актерами озвучивания и захвата движений. К примеру, давно не секрет, что актриса, исполняющая главную роль Люсии в грядущей GTA 6, ранее уже дарила свой голос одному из персонажей в обновлениях для GTA Online. Вполне вероятно, что Джим Сантанджели подарил голос и внешность кому-то из случайных чудаков на просторах неонового штата.

Напомним, что отсутствие официальных новостей буквально доводит геймеров до крайности: недавно мы писали о том, как доведенные до безумия сталкеры пытаются предугадать выход свежих материалов от разработчиков, измеряя уровень кислорода у здания офиса и пересчитывая выкуренные сигаретные бычки...

Официальная дата релиза Grand Theft Auto 6 по-прежнему намечено на ноябрь 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игровому сообществу остается лишь набраться терпения — мы всё еще находимся в томительном ожидании выхода нового трейлера и официального старта предварительных заказов.