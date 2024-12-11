Отчаявшиеся фанаты, уставшие ждать новый трейлер Grand Theft Auto 6, создали свой собственный Вайс-Сити

Ожидание новостей о GTA 6 достигло пика, и фанаты начинают терять терпение. После первого трейлера, выпущенного Rockstar в прошлом году, игроки пытаются угадать дату выхода нового ролика с помощью самых необычных методов, включая анализ фаз луны. Однако, несмотря на приближение конца года, разработчики продолжают хранить молчание.

В условиях затянувшегося ожидания некоторые поклонники начали создавать свои собственные проекты. Один из них — ютубер Dark Space, который воссоздал Вайс-Сити, опираясь на кадры из первого трейлера и слухи. Для этого он использовал движок GTA 5 и пользовательские активы.

На его ролике можно увидеть детально проработанную карту Vice City с такими локациями, как Vice Beach и Stockyard. Помимо этого, создатель добавил элементы игрового процесса, например, катание на скейтборде, и сравнил предполагаемый размер карты GTA 6 с миром GTA 5, чтобы подчеркнуть масштабность грядущей игры.

Слухи и утечки только подогревают интерес. Фанаты надеются, что GTA 6 будет не только огромной, но и более корректной по отношению к меньшинствам, чем предыдущие части серии. Официальная информация пока отсутствует, но каждый новый намек вызывает бурю обсуждений в сообществе. Быть может мы увидим новый трейлер на предстоящей The Game Awards?