Знаменитый писатель-фантаст Уильям Гибсон, которого считают одним из главных создателей жанра киберпанк и автором самой концепции киберпространства, признался в соцсетях, что ни разу в жизни не играл в видеоигры. Тем не менее вирусные ролики с геймплеем Grand Theft Auto 6 неожиданно привлекли его внимание.

Обсуждение началось после того, как писатель прокомментировал забавный клип из новой игры Rockstar, в котором дорожный шлагбаум срабатывает как катапульта и запускает Джейсона в воздух на глазах у ошарашенной Люсии. По словам Гибсона, он не собирается учиться управлять персонажем с геймпада, но само устройство виртуального мира его искренне заинтриговало.

«Я ни разу в жизни не играл в видеоигры, но эта штука и правда кажется интересной. Когда я сказал, что тот ролик из новой GTA меня заинтересовал, я не имел в виду желание научиться в неё играть. Меня заинтриговало то, что каким-то загадочным образом притягивает в самой её... насыщенности? Глубине? Даже не знаю, как точно это описать», — поделился Уильям Гибсон.

Когда удивлённые подписчики переспросили фантаста, неужели он действительно не пробовал ни одной игры за всю жизнь, Гибсон предположил, что в далёком прошлом мог разве что сыграть партию в настольный автомат Pong в каком-нибудь баре.

Это признание звучит особенно иронично на фоне того, какое колоссальное влияние книги Гибсона оказали на всю игровую индустрию. Именно в его культовом романе «Нейромант» 1984 года впервые появились образы хакеров, киберпространства и «уличных самураев», без которых не существовало бы ни серии Cyberpunk, ни десятков других знаменитых игр. Причём на создание этого мира писателя в своё время вдохновили наблюдения за подростками в залах игровых автоматов Ванкувера конца семидесятых годов — однако сам автор так и остался лишь сторонним наблюдателем.