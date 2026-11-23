Знаменитый писатель-фантаст Уильям Гибсон, которого считают одним из главных создателей жанра киберпанк и автором самой концепции киберпространства, признался в соцсетях, что ни разу в жизни не играл в видеоигры. Тем не менее вирусные ролики с геймплеем Grand Theft Auto 6 неожиданно привлекли его внимание.
Обсуждение началось после того, как писатель прокомментировал забавный клип из новой игры Rockstar, в котором дорожный шлагбаум срабатывает как катапульта и запускает Джейсона в воздух на глазах у ошарашенной Люсии. По словам Гибсона, он не собирается учиться управлять персонажем с геймпада, но само устройство виртуального мира его искренне заинтриговало.
«Я ни разу в жизни не играл в видеоигры, но эта штука и правда кажется интересной. Когда я сказал, что тот ролик из новой GTA меня заинтересовал, я не имел в виду желание научиться в неё играть. Меня заинтриговало то, что каким-то загадочным образом притягивает в самой её... насыщенности? Глубине? Даже не знаю, как точно это описать», — поделился Уильям Гибсон.
Когда удивлённые подписчики переспросили фантаста, неужели он действительно не пробовал ни одной игры за всю жизнь, Гибсон предположил, что в далёком прошлом мог разве что сыграть партию в настольный автомат Pong в каком-нибудь баре.
Это признание звучит особенно иронично на фоне того, какое колоссальное влияние книги Гибсона оказали на всю игровую индустрию. Именно в его культовом романе «Нейромант» 1984 года впервые появились образы хакеров, киберпространства и «уличных самураев», без которых не существовало бы ни серии Cyberpunk, ни десятков других знаменитых игр. Причём на создание этого мира писателя в своё время вдохновили наблюдения за подростками в залах игровых автоматов Ванкувера конца семидесятых годов — однако сам автор так и остался лишь сторонним наблюдателем.
Папочка киберпанка заинтересовался именно жытыа6... Ага.. 😂
старый дурак, как же скучно его жизнь прошла, киберпанк и без видеоигр это как?
У него целая игровая площадка в голове - ему не нужна чужая визуализация. Он сам режиссёр своих внутренних увлекательных сюжетов, а не ведомый, как все геймеры или кинозрители, которых кормят с ложечки. Это меня всегда восхищает в авторах.
Книги - вообще очень полезны для раскрытия себя самого. Обожаю Гибсона и его миры. // Яна Тютюева
Ого чел познакомился с игровой физикой, ну и фигня
Небо над Вайс Сити было цвета экрана телевизора, настроенного на пустой канал. Можно мод от Гибсона сделать.