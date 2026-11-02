Отказаться от курения, фастфуда и даже интима: новый опрос показал, на что готовы люди ради раннего доступа к GTA 6

С приближением релиза Grand Theft Auto 6, назначенного на 19 ноября 2026 года, страсти среди фанатов накаляются до предела. После 13 лет ожидания новой части основной серии некоторые игроки, судя по всему, готовы расстаться с самыми дорогими вещами, лишь бы попасть в Вайс-Сити на неделю раньше остальных.

Согласно опросу, проведенному Unwind Media и освещенному New York Post, почти 10% геймеров, у которых есть домашние животные, заявили, что готовы отказаться от своих питомцев в обмен на возможность сыграть в GTA 6 на неделю раньше. И это еще не самая странная статистика.

Более 20% из 1300 опрошенных игроков признались, что готовы отказаться от секса на целый месяц ради досрочного доступа к блокбастеру Rockstar. При этом женщины оказались сговорчивее мужчин: 25% против 19% соответственно. Среди тех, кто уже оформил предзаказ, цифры еще выше - 32% готовы на месяц отказаться от интимной жизни, а 13% пожертвовали бы питомцем.

Питомцы и интим - не единственные жертвы. 53% респондентов готовы бросить алкоголь, 43% - курение, более 40% - фастфуд или соцсети. Кофе и стриминговые сервисы тоже под угрозой, а вот со смартфонами расстаться согласны лишь 16%.

Конечно, это гипотетические ответы участников опроса, а не доказательство того, что миллионы американцев действительно собираются бросить своих собак. Тем не менее результаты наглядно демонстрируют, насколько невероятным стал ажиотаж вокруг GTA 6.

Более половины работающих взрослых геймеров планируют взять отгул ради релиза, а среди оформивших предзаказ таких уже более 62%. По оценкам, около 1,5 млн американцев могут пропустить работу в день выхода игры, что грозит экономике США потерями в $1 млрд. Одна калифорнийская автокомпания уже объявила о приостановке работы из-за желания сотрудников поиграть, а подразделение армии США даже предложило солдатам четыре выходных дня в качестве стимула для повторного зачисления на службу.

Есть и ещё одна загвоздка: Северная Америка входит в число последних регионов, где разблокируют GTA 6, - игроки из Новой Зеландии получат доступ на несколько часов раньше. К счастью, эта задержка измеряется часами, а не неделями. Так что питомцы в безопасности.