Отладочное меню из раннего билда GTA 6 раскрыло улучшенный ИИ для NPC, систему фракций и динамическое окружение

Grand Theft Auto 6 выглядит значительно более совершенной, чем ее предшественница, судя по некоторой информации, обнаруженной благодаря внимательному изучению прошлогодней сборки.
Пользователь Tobbelobben изучая сборку обнаружил меню AI DEBUG, которое содержит множество опций тестирования, раскрывающих новую информацию о некоторых механиках и возможностях игры. Наряду с системой ProceduralMotion, которая предполагает наличие в игре динамических анимаций, реагирующих на игровые условия, пользователь обнаружил пункты EmotionalLocoRequests, Expressions и Gesture, которые указывают на то, что NPC смогут проявлять эмоции с помощью системы движений, улучшенной мимики и т.д.
Отладочное меню в сборке Grand Theft Auto 6 также раскрывает некоторые дополнительные сведения о расширенном ИИ для NPC. Например, животные, судя по функции AnimalIntelligence, станут более интеллектуальными, чем раньше, а взаимодействие с дикой природой будет более глубоким. ИИ человеческих NPC, напротив, выглядит чрезвычайно продвинутым благодаря системе AIMemory, которая предполагает, что неигровые персонажи будут запоминать действия и решения игрока, влияя на их взаимодействие. Одна из функций в меню также предполагает, что NPC смогут чувствовать запах игрока или других NPC, что было бы необычно, но, тем не менее, интересно.
Меню также раскрывает систему фракций, которая может быть улучшенной версией той, что была в San Andreas, и динамическое окружение, которое может меняться со временем под воздействием действий игрока или развития сюжета, а также многое другое. С полным списком открытий можно ознакомиться здесь.
Официальный анонс Grand Theft Auto 6 еще не состоялся, но, скорее всего, она выйдет не позднее марта 2025 года.
То бишь как и Сратфилд игру нейросеть делала? xD)
А может, тебя? Старфейл же кал, нейросеть сделала бы лучше...
Ха-ха, впервые вижу, чтобы безобидный факт вызывал столь бурную реакцию :D
Рановато тебе ещё в интернете сидеть, дружок, не дорос пока.
Дайте мне поиграть за эту латинку с большой улыбкой)
Вернее будет говорить не позднее, а не рвньше
Эйприл О’Нил изменилась за лето.
voyyy
Амбиции, конечно, непомерные, если слухи не врут.
Ну это будет хорошая игра часов на 50, может 100 если выполнять все дополнительные задания. Но что то особенное, нет, это будет все та же ГТА, так что не вижу смысла ждать ее и смаковать новости о ней все эти годы. Ну выйдет и выйдет, если проекты куда более интереснее
1k если дадут какой-нибудь улучшенный конструктор гонок и т.д. в онлайне.
Они только спустя пять лет научились более менее балансировать машины, до этого было 2-3 автомобиля, все остальное могло победить только если соперники были совсем криворукими. В следущей части скорее всего будет та же история. К тому же прибыль на продаже игровой валюты, уверен в следующей части эта зависимость будет еще сильнее. Или по твоему они просто так не разрабатывали шестую часть 10 лет? Как раз из за успешных продаж игровой валюты в онлайне
Так можно про любую игру сказать, особенно про синглплеер проекты, прошел, удалил, забыл и переключился.
Ну и какие проекты в 25 году есть интереснее ГТА 6? Жду хотя бы парочку.
И че? Как мне это поможет? От этого игра выйдет быстрее?
гoвноремастеры тоже там рассказывали какие офигительные будут а в итоге …
скройся в нижний интернет, Мурлок
KALTryshak, Во-первых, никто не рассказывал, не выдавай свои фантазии за реальность. Во-вторых, рокстар не делали ремастер, им нужны были лёгкие/быстрые деньги и индусы с аутсорса эту "проблему" решили ибо хомяки купили ремастер без б.