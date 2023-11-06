Отладочное меню из раннего билда GTA 6 раскрыло улучшенный ИИ для NPC, систему фракций и динамическое окружение

Grand Theft Auto 6 выглядит значительно более совершенной, чем ее предшественница, судя по некоторой информации, обнаруженной благодаря внимательному изучению прошлогодней сборки.

Пользователь Tobbelobben изучая сборку обнаружил меню AI DEBUG, которое содержит множество опций тестирования, раскрывающих новую информацию о некоторых механиках и возможностях игры. Наряду с системой ProceduralMotion, которая предполагает наличие в игре динамических анимаций, реагирующих на игровые условия, пользователь обнаружил пункты EmotionalLocoRequests, Expressions и Gesture, которые указывают на то, что NPC смогут проявлять эмоции с помощью системы движений, улучшенной мимики и т.д.

Отладочное меню в сборке Grand Theft Auto 6 также раскрывает некоторые дополнительные сведения о расширенном ИИ для NPC. Например, животные, судя по функции AnimalIntelligence, станут более интеллектуальными, чем раньше, а взаимодействие с дикой природой будет более глубоким. ИИ человеческих NPC, напротив, выглядит чрезвычайно продвинутым благодаря системе AIMemory, которая предполагает, что неигровые персонажи будут запоминать действия и решения игрока, влияя на их взаимодействие. Одна из функций в меню также предполагает, что NPC смогут чувствовать запах игрока или других NPC, что было бы необычно, но, тем не менее, интересно.

Меню также раскрывает систему фракций, которая может быть улучшенной версией той, что была в San Andreas, и динамическое окружение, которое может меняться со временем под воздействием действий игрока или развития сюжета, а также многое другое. С полным списком открытий можно ознакомиться здесь.

Официальный анонс Grand Theft Auto 6 еще не состоялся, но, скорее всего, она выйдет не позднее марта 2025 года.