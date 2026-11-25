Согласно свежим данным аналитического агентства GfK за неделю, завершившуюся 21 ноября 2026 года, боевик Grand Theft Auto 6 дебютировал на первой строчке британского чарта физических продаж. Примечательно, что за этот период в топ-40 попала всего одна другая новинка — игра The Grinch 2: Saving Christmas, замкнувшая рейтинг на 40-м месте.

Топ-10 розничного чарта Великобритании (неделя до 21 ноября):

Главный редактор и соучредитель индустриального издания The Game Business Кристофер Дринг в своих социальных сетях обратил внимание на необычную динамику рынка. По его словам, релиз главного блокбастера года не оттянул на себя всю аудиторию, а, напротив, совпал с существенным ростом продаж сразу у 36 проектов из первой сороковки.

Аномальный скачок показателей у многих тайтлов, в особенности у эксклюзивов PlayStation (таких как Ghost of Yotei и Astro Bot), эксперты связывают с началом предпраздничных распродаж в преддверии «Чёрной пятницы» и повышенным трафиком покупателей в розничных магазинах, пришедших за новинкой от Rockstar.