Согласно свежим данным аналитического агентства GfK за неделю, завершившуюся 21 ноября 2026 года, боевик Grand Theft Auto 6 дебютировал на первой строчке британского чарта физических продаж. Примечательно, что за этот период в топ-40 попала всего одна другая новинка — игра The Grinch 2: Saving Christmas, замкнувшая рейтинг на 40-м месте.
Топ-10 розничного чарта Великобритании (неделя до 21 ноября):
- Grand Theft Auto 6 (новинка, 1-е место).
- EA Sports FC 27 (опустилась с 1-го места).
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time (опустилась со 2-го места).
- Call of Duty: Modern Warfare 4 (опустилась с 3-го места).
- Nintendo Switch Sports (сохранила 5-е место).
- Marvel's Wolverine (взлетела с 18-го места, продажи выросли на 400%).
- Mario Kart World (опустилась с 4-го места).
- Minecraft (опустилась с 7-го места).
- Onimusha: Way of the Sword (опустилась с 8-го места).
- Elden Ring (вернулась в топ-10, продажи выросли на 350%).
Главный редактор и соучредитель индустриального издания The Game Business Кристофер Дринг в своих социальных сетях обратил внимание на необычную динамику рынка. По его словам, релиз главного блокбастера года не оттянул на себя всю аудиторию, а, напротив, совпал с существенным ростом продаж сразу у 36 проектов из первой сороковки.
«В физических чартах Великобритании продажи 36 игр из топ-40 существенно выросли на неделе выхода GTA 6. Marvel's Wolverine +400%, Elden Ring +350%, Resident Evil Requiem +80%, Spider-Man 2 +165%, Astro Bot +730%, Ghost of Yotei +790%.», — прокомментировал статистику Дринг.
Аномальный скачок показателей у многих тайтлов, в особенности у эксклюзивов PlayStation (таких как Ghost of Yotei и Astro Bot), эксперты связывают с началом предпраздничных распродаж в преддверии «Чёрной пятницы» и повышенным трафиком покупателей в розничных магазинах, пришедших за новинкой от Rockstar.
МДа.. если такие игры в топе продаж по кд, то не удивительно, что индустрия в глубокой ж8пе находится.
И многие ли пришли за пустой коробкой?