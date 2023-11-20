"Ожидание того стоит": один из главных героев GTA 5 прокомментировал анонс следующей части

В этом месяце прогремели официальные новости о следующей части Grand Theft Auto, франшизе, которая известна своими открытыми мирами. Разработчики из Rockstar Games объявили, что покажут дебютный трейлер игры уже совсем скоро, но игрокам придется немного подождать. Несмотря на некоторое недовольство пользователей из-за длительного ожидания, один из центральных персонажей GTA 5 решил успокоить беспокойных фанатов.

Актер Нед Люк, известный по роли Майкла в GTA 5, как и многие геймеры, с нетерпением ждет демонстрации первого трейлера GTA 6. Судя по его словам, он знает намного больше, чем рядовые пользователи в социальных сетях, поскольку он явно уверен в масштабности следующей части.

На своей странице в социальных сетях Нед Люк заявил, что прекрасно понимает недовольство фанатов, но рекомендует им все же сохранить здравый рассудок и дождаться выхода игры. По его словам, GTA 6 будет проектом, на который однозначно стоит многолетнее ожидание.

Терпение, ребята, ожидание того стоит, поверьте мне, GTA 5 стоила ожидания, GTA 6 будет еще более стоящей игрой.

— заявил Нед Люк, исполнитель роли Майкла в GTA 5.

Первый трейлер GTA 6 выйдет уже в декабре.