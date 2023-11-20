"Ожидание того стоит": один из главных героев GTA 5 прокомментировал анонс следующей части

В этом месяце прогремели официальные новости о следующей части Grand Theft Auto, франшизе, которая известна своими открытыми мирами. Разработчики из Rockstar Games объявили, что покажут дебютный трейлер игры уже совсем скоро, но игрокам придется немного подождать. Несмотря на некоторое недовольство пользователей из-за длительного ожидания, один из центральных персонажей GTA 5 решил успокоить беспокойных фанатов.
Актер Нед Люк, известный по роли Майкла в GTA 5, как и многие геймеры, с нетерпением ждет демонстрации первого трейлера GTA 6. Судя по его словам, он знает намного больше, чем рядовые пользователи в социальных сетях, поскольку он явно уверен в масштабности следующей части.
На своей странице в социальных сетях Нед Люк заявил, что прекрасно понимает недовольство фанатов, но рекомендует им все же сохранить здравый рассудок и дождаться выхода игры. По его словам, GTA 6 будет проектом, на который однозначно стоит многолетнее ожидание.
Терпение, ребята, ожидание того стоит, поверьте мне, GTA 5 стоила ожидания, GTA 6 будет еще более стоящей игрой.
— заявил Нед Люк, исполнитель роли Майкла в GTA 5.
Первый трейлер GTA 6 выйдет уже в декабре.
Неужели одинз из главных актёров GTA V будет рассказывать про то, что GTA VI того не стоит тем самым закидывая фанатам сомнения в копилку?
Конечно НЕТ!
Он будет рассказывать про хорошее подогревая интерес)
Мы и не сомневаемся!)
Подумай хорошенько
Представляю, какой движ начнется, когда начнут выходить первые официальные новости по игре.
ну там все гoвноремастеры тож ждали а получили кидалово на 5к и группку недалеких - тех кто обеляет мошнявок рассказывая чтот эт типа совсем другие ребятки делали а кокстар так и ваще слепой не заметил
ремастерами не рокстар занимались, ознакомься вопросом сначала, потом бугурти.
читать научись и комментарии и вот на картынке кто издатель посмотри xD те им типа кал трешак подсунули а кокстар типа даже не запустили и не протестили сразу в релиз ? xD или типа всех обмошнили потратив три копейки и всех ошкурили на 10 ?
А кто принимал работу и давал добро на выпуск?
T2 Interactive наверное
Да-да-да, по пи*ди, "оно того стоит"... Чëрная тëлка в главной роли, оно уже того не стоит))
сиджей тоже был черным и что?
и "тёлкой" тоже был?
Ну кто знает кем он был в тюряге...
Наоборот интересно будет первый раз поиграть за тёлку в основной сюжетной линии ГТА.