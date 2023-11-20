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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 880 оценок

"Ожидание того стоит": один из главных героев GTA 5 прокомментировал анонс следующей части

Gutsz
Новости

В этом месяце прогремели официальные новости о следующей части Grand Theft Auto, франшизе, которая известна своими открытыми мирами. Разработчики из Rockstar Games объявили, что покажут дебютный трейлер игры уже совсем скоро, но игрокам придется немного подождать. Несмотря на некоторое недовольство пользователей из-за длительного ожидания, один из центральных персонажей GTA 5 решил успокоить беспокойных фанатов.

Актер Нед Люк, известный по роли Майкла в GTA 5, как и многие геймеры, с нетерпением ждет демонстрации первого трейлера GTA 6. Судя по его словам, он знает намного больше, чем рядовые пользователи в социальных сетях, поскольку он явно уверен в масштабности следующей части.

На своей странице в социальных сетях Нед Люк заявил, что прекрасно понимает недовольство фанатов, но рекомендует им все же сохранить здравый рассудок и дождаться выхода игры. По его словам, GTA 6 будет проектом, на который однозначно стоит многолетнее ожидание.

Терпение, ребята, ожидание того стоит, поверьте мне, GTA 5 стоила ожидания, GTA 6 будет еще более стоящей игрой.

— заявил Нед Люк, исполнитель роли Майкла в GTA 5.

Первый трейлер GTA 6 выйдет уже в декабре.

14
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
CJ_SA5

Неужели одинз из главных актёров GTA V будет рассказывать про то, что GTA VI того не стоит тем самым закидывая фанатам сомнения в копилку?
Конечно НЕТ!

Он будет рассказывать про хорошее подогревая интерес)

5
askazanov

Мы и не сомневаемся!)

1
alik12345

Подумай хорошенько

-1
Alex Row

Представляю, какой движ начнется, когда начнут выходить первые официальные новости по игре.

1
Wolfenstein

ну там все гoвноремастеры тож ждали а получили кидалово на 5к и группку недалеких - тех кто обеляет мошнявок рассказывая чтот эт типа совсем другие ребятки делали а кокстар так и ваще слепой не заметил

-6
STonKsBiBa

ремастерами не рокстар занимались, ознакомься вопросом сначала, потом бугурти.

0
Wolfenstein STonKsBiBa

читать научись и комментарии и вот на картынке кто издатель посмотри xD те им типа кал трешак подсунули а кокстар типа даже не запустили и не протестили сразу в релиз ? xD или типа всех обмошнили потратив три копейки и всех ошкурили на 10 ?

-2
Tiger Goose STonKsBiBa

А кто принимал работу и давал добро на выпуск?

0
NegativePolygon Tiger Goose

T2 Interactive наверное

1
Jarvis666

Да-да-да, по пи*ди, "оно того стоит"... Чëрная тëлка в главной роли, оно уже того не стоит))

-6
BouncyFarid

сиджей тоже был черным и что?

3
Daringer BouncyFarid

и "тёлкой" тоже был?

-3
Banzai66 Daringer

Ну кто знает кем он был в тюряге...

-3
Snake2105

Наоборот интересно будет первый раз поиграть за тёлку в основной сюжетной линии ГТА.

1