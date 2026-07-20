Ожидания от GTA 6 высоки: Take-Two рассчитывает получить более млрд долларов операционного денежного потока

Глава Take-Two Interactive Штраусс Зельник подтвердил, что компания сохраняет крайне оптимистичные ожидания на текущий финансовый год, в котором состоится релиз Grand Theft Auto 6. Согласно официальному обращению к акционерам, Take-Two рассчитывает получить более миллиарда долларов операционного денежного потока, что отражает уверенность издателя в успешном запуске одного из самых ожидаемых релизов последних лет.
Операционный денежный поток отражает средства, полученные компанией от основной деятельности после учета текущих расходов. Хотя показатель включает результаты всего портфеля Take-Two, именно выход GTA 6, запланированный на 19 ноября, считается главным фактором, способным обеспечить такой уровень финансовых показателей.
В последние месяцы вокруг коммерческих перспектив GTA 6 регулярно появляются оценки аналитиков. Некоторые из них прогнозируют, что игра способна заработать от 3,5 до 5 миллиардов долларов уже за первую неделю после мирового релиза. Ранее также обсуждалась версия о миллиарде долларов выручки в первый час продаж, однако она основывалась преимущественно на динамике акций Take-Two, а не на подтверждённых данных о предзаказах.
Помимо ожиданий от GTA 6, Зельник заявил, что компания не намерена отказываться от стратегии приобретения других студий и издателей. По его словам, устойчивое финансовое положение позволит Take-Two продолжать инвестировать в развитие своих франшиз, новые технологии, а также рассматривать перспективные сделки по слияниям и поглощениям — по аналогии с покупкой Zynga в 2022 году.
Врят ли выйдет столько продать не все побегут за этой игрой ещё и консоль покупать, на 360 5ка вообще была скачена с зеленого магазина, тогда консолей было гораздо больше, и стоили по нынешним меркам копейки.
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классное время для выхода(00
Жду не дождусь, тогда обладатели приставок, будут ныть, что игра еле, еле работает в 30 ФПС, вот я поржу то от души
Да лана если что цену повысят или выпустят какую нить улучшенную версию спустя короткое время. Когда клиент готов с ним можно делать все что угодно.
Очень бы хотел видеть от роков реанимированные нормальные Saints Row, Just Cose или Sleeping Dogs. ГТА клонов и так уже не осталось,а между выходом ГТА слишком много времени уходит и было бы круто видеть такие франшизы между основным блюдом так сказать.
М-м-м-м-м, ка-а-а-а-акой скромняга =)
Для тех кто не понял, игра должна полностью окупиться в первые месяцы продаж и дальше игроки будут платить уже за воздух. И это несмотря на то, что в игру заложен огромный потенциал получения деняг с онлайна где-то по 500млн-1млрд. баксов в год.