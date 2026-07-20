Ожидания от GTA 6 высоки: Take-Two рассчитывает получить более млрд долларов операционного денежного потока

Глава Take-Two Interactive Штраусс Зельник подтвердил, что компания сохраняет крайне оптимистичные ожидания на текущий финансовый год, в котором состоится релиз Grand Theft Auto 6. Согласно официальному обращению к акционерам, Take-Two рассчитывает получить более миллиарда долларов операционного денежного потока, что отражает уверенность издателя в успешном запуске одного из самых ожидаемых релизов последних лет.

Операционный денежный поток отражает средства, полученные компанией от основной деятельности после учета текущих расходов. Хотя показатель включает результаты всего портфеля Take-Two, именно выход GTA 6, запланированный на 19 ноября, считается главным фактором, способным обеспечить такой уровень финансовых показателей.

В последние месяцы вокруг коммерческих перспектив GTA 6 регулярно появляются оценки аналитиков. Некоторые из них прогнозируют, что игра способна заработать от 3,5 до 5 миллиардов долларов уже за первую неделю после мирового релиза. Ранее также обсуждалась версия о миллиарде долларов выручки в первый час продаж, однако она основывалась преимущественно на динамике акций Take-Two, а не на подтверждённых данных о предзаказах.

Помимо ожиданий от GTA 6, Зельник заявил, что компания не намерена отказываться от стратегии приобретения других студий и издателей. По его словам, устойчивое финансовое положение позволит Take-Two продолжать инвестировать в развитие своих франшиз, новые технологии, а также рассматривать перспективные сделки по слияниям и поглощениям — по аналогии с покупкой Zynga в 2022 году.