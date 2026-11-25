Panini America анонсировала выпуск официальных коллекционных карточек по Grand Theft Auto 6. Продажи должны начаться уже в декабре 2026 года, однако точная дата пока не объявлена.

Новинки станут реальным воплощением коллекционных карточек, которые игроки смогут находить и собирать непосредственно в игровом мире GTA 6. Их будут продавать в привычных запечатанных пакетиках с карточками разной степени редкости и ценности — коллекционерам предстоит охотиться за недостающими экземплярами, чтобы собрать полную серию.

Судя по первым изображениям, в коллекцию войдут различные персонажи и известные личности из мира GTA 6, представленные в нескольких художественных стилях.

Пока неизвестно, ограничится ли распространение карточек американским рынком или они появятся и в других странах, в том числе при участии итальянского подразделения Panini.

Это одна из первых крупных инициатив по официальному мерчандайзингу GTA 6 после выхода игры. Учитывая коммерческий успех проекта Rockstar Games, в будущем можно ожидать и других подобных коллабораций.