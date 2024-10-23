PC Gamer: GTA 6 было бы выгоднее выпустить на ПК вместе с консолями

Журналист портала PC Gamer Тед Личфилд раскритиковал Rockstar Games за то, что компания выпускает ПК-версии своих игр гораздо позже консольных. По мнению сотрудника сайта, плохие последствия такой политики могут сказаться уже на продажах Grand Theft Auto 6 и самой команде.

Все предыдущие игры Rockstar выпускала с разницей минимум в 7 месяцев между консольными и ПК-версиями, причем с каждой новой игрой промежутки только растут. Официальных причин, почему, например, GTA 5 успела выйти на двух поколениях консолей, прежде чем добралась до компьютеров, никто не озвучивал. Но по мнению Личфилда, мотив прост: разработчики и издатели гонятся за большой прибылью и стараются извлечь выгоду из нескольких волн продаж.



В перспективе это может навредить Rockstar. Журналист привел в пример выпуски франшизы Final Fantasy. Последняя часть цикла (XVI) больше года была эксклюзивом PS5, и в итоге Square Enix осталась недовольна продажами. В 2023 году ПК-рынок рос значительно быстрее консольного (8% к 0,5%). И хотя последний все еще крупнее, тенденции налицо, к тому же среди приставок большей популярностью пользуется Nintendo Switch (28%), на которой Rockstar обычно не выпускает свои игры. В итоге Rockstar может поставить на проверенный подход, но прогадать на этот раз.

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей ранее объяснил, почему компания всегда тянула с релизами GTA на ПК. Во время выхода классической трилогии (3, Vice City и San Andreas) продажи на приставках были гораздо выше. Однако впоследствии это преимущество сгладилось, зато возникли новые достоинства раздельного выпуска. Во-первых, так команда распределяет нагрузку на сотрудников ради качества игры и общего комфорта команды. А во-вторых, ПК-версии отличаются от консольных в техническом плане, поэтому их приходится дольше отлаживать.



Релиз GTA 6 запланирован на осень 2025 года на PS5 и Xbox Series. О ПК разработчики пока не сообщали, однако в сети уже обнаружили намек на порт в резюме одной из сотрудниц.