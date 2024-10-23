PC Gamer: GTA 6 было бы выгоднее выпустить на ПК вместе с консолями

Журналист портала PC Gamer Тед Личфилд раскритиковал Rockstar Games за то, что компания выпускает ПК-версии своих игр гораздо позже консольных. По мнению сотрудника сайта, плохие последствия такой политики могут сказаться уже на продажах Grand Theft Auto 6 и самой команде.
Все предыдущие игры Rockstar выпускала с разницей минимум в 7 месяцев между консольными и ПК-версиями, причем с каждой новой игрой промежутки только растут. Официальных причин, почему, например, GTA 5 успела выйти на двух поколениях консолей, прежде чем добралась до компьютеров, никто не озвучивал. Но по мнению Личфилда, мотив прост: разработчики и издатели гонятся за большой прибылью и стараются извлечь выгоду из нескольких волн продаж.
В перспективе это может навредить Rockstar. Журналист привел в пример выпуски франшизы Final Fantasy. Последняя часть цикла (XVI) больше года была эксклюзивом PS5, и в итоге Square Enix осталась недовольна продажами. В 2023 году ПК-рынок рос значительно быстрее консольного (8% к 0,5%). И хотя последний все еще крупнее, тенденции налицо, к тому же среди приставок большей популярностью пользуется Nintendo Switch (28%), на которой Rockstar обычно не выпускает свои игры. В итоге Rockstar может поставить на проверенный подход, но прогадать на этот раз.
Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей ранее объяснил, почему компания всегда тянула с релизами GTA на ПК. Во время выхода классической трилогии (3, Vice City и San Andreas) продажи на приставках были гораздо выше. Однако впоследствии это преимущество сгладилось, зато возникли новые достоинства раздельного выпуска. Во-первых, так команда распределяет нагрузку на сотрудников ради качества игры и общего комфорта команды. А во-вторых, ПК-версии отличаются от консольных в техническом плане, поэтому их приходится дольше отлаживать.
Релиз GTA 6 запланирован на осень 2025 года на PS5 и Xbox Series. О ПК разработчики пока не сообщали, однако в сети уже обнаружили намек на порт в резюме одной из сотрудниц.
Снова иксперды учат корпорацию, выпускающую одни из самых прибыльних игр, как ей стричь талоны
БыдлоДжек, ты опоздал, твои братья по разуму уже про это писали
В случае с гта, как мне кажется, именно при такой стратегии рокстары получат максимальную выгоду. Уверен, что сони и хбокс отстегивают рокам за временную эксклюзивность, ведь ради этой игры многие будут покупать консоли, даже имея игровой пк. Как я в свое время купил XBox 360 ради GTA 5 и PS 4 ради RDR 2. Многие, конечно, скажут, что это бред. Типа, зачем ПК-боярам покупать консоль ради одной игры, если она через год плюс/минус выйдет на ПК? Многим, и мне в том числе, интересно играть на первой волне, без спойлеров. На такую знаковую игру будет просто лавина спойлеров, видосов, шортсов, мемов и т.п. От этого нереально будет спрятаться. Поэтому я, будучи ПК-боярином, куплю PS 5 ради гта 6. И потом еще раз куплю ее на ПК. Можете меня называть лохом, хомяком, да хоть кем, пох. Суть в том, что таких хомяков как я будет очень много. На то и расчет рокстаров. Дважды, а то и трижды (на следующем поколении консолей) продать одну игру. Надежный бизнес план.
А вы не думали что разработчикам заплатили на эксклюзивность игры на консоли, по крайне так было и сони во времена пс2 была временным экзом, потом 360 правил бал лучшая версия гта 4, думаю сейчас мало что поменялось.
Зато если GTA 6 превратят в донатную помойку наподобие GTA Online, хавать будут консольщики.
Не выгодно, на консолях продажи больше + аудитория и внутриигровые донаты для онлайна чем на ПК. На пк продажи меньше как и охват, большенство ждут пиратки и моды не офицальные тем самым не привлекая разрабов для скорого выпуска
Кому ты чешешь? Уже давно ПК-гейминг сравнялся с консольными, даже переплюнул, так как на ПК больше интересных вкусностей выходит, в отличии от консолей, где только ремастеры и ремейки
может так и будет, а может и нет, а может пойдешь ты на...ер