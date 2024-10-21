PC Gamer: Rockstar совершает большую ошибку задерживая PC-версию GTA 6 и делает ставку на "хромую лошадь"

Издание PC Gamer написало свою точку зрения касательно того, почему компания Rockstar Games всегда задерживает PC-версии своих игр, а так же почему по их мнению издатель совершает большую ошибку, задерживая PC-версию предстоящей Grand Theft Auto VI
Еще в 2020 году Эван Лахти из PC Gamer написал, что PC выиграл консольную войну, и сейчас эта оценка кажется более верной, чем 4 года назад. PC обладает большими преимуществами: кастомизация, моддинг, практически бесконечная обратная совместимость, а в последние годы к этим плюсам добавились еще и бывшие эксклюзивные игр от всех платформодержателей.
Microsoft выпускает всё одновременно на PC и Xbox Series, в игры Nintendo PC-игроки могут играть благодаря эмуляторам, а Sony выпускает свои игры через 6-24 месяцев после релиза на PS5 (а некоторые проекты и вовсе выходят одновременно). Таким образом, на данный момент PC-игроки обладают практически ультимативной библиотекой со всех платформ. Но среди этого есть одна проблема - Rockstar Games.
По словам PC Gamer, задержки игр Rockstar Games раздражают даже больше чем отсутствие на PC какого-либо бывшего консольного эксклюзива - в первую очередь из-за того, что в этом почти нет никакого смысла, в отличие от действий Sony или Nintendo.
Срок задержек PC-версий игр Rockstar:
- Grand Theft Auto III: 7 месяцев между выпуском на консоли и PC;
- Grand Theft Auto: Vice City: 7 месяцев;
- Grand Theft Auto: San Andreas: 8 месяцев;
- Bully: 2 года;
- Grand Theft Auto IV: 7 месяцев;
- Red Dead Redemption: 14 лет, 5 месяцев;
- Grand Theft Auto V: 1 год 6 месяцев;
- Red Dead Redemption 2: 1 год.
По мнению PC Gamer, отдаленно похожим издателем на Rockstar Games можно с натяжкой назвать Square Enix, но в отличии от Rockstar за выпуск своих игр временными эксклюзивами для PS5 они хотя бы получают деньги от Sony. Вот только даже Square Enix уже решила пересмотреть свой подход к эксклюзивным сделкам после нескольких финансовых провалов своих крупных хитов, таких как: Final Fantasy XVI и Final Fantasy VII Rebirth.
Выход ремастера Red Dead Redemption на Nintendo Switch состоялся даже раньше чем на PC - это откровенно свинский поступок со стороны Rockstar Games. Консоль с крайне слабым мобильным железом получила игру раньше, чем PC-игроки, которым пришлось ждать целых два поколения для этого и лишь 29 октября им станет доступна игра по явно завышенной цене в $50. Данный случай даже нельзя оправдать какими-то техническими проблемами при выпуске игры на PC.
PC Gamer считает, что портировать игру в 2024 году - это пустяк для издателя, особенно в эпоху консолей, которые представляют собой всего лишь разновидность специализированного PC. Трудно поверить, что для компании такого размера и с такими ресурсами, как у Rockstar, порт одной из ее игр на ПК - это нечто иное, чем обычное занятие.
Было неприятно, хотя и более понятно, когда Capcom потребовалось дополнительные 7 месяцев, чтобы выпустить Monster Hunter: World на PC в 2018 году. World стала первой крупной Monster Hunter на PC, и Capcom потребовалось несколько месяцев доработок, чтобы добиться улучшений в работе PC-версии. Сейчас у издателя и студии отношения с PC обстоят намного лучше - следующий Monster Hunter выйдет на PC в день релиза.
При этом у Rockstar отношения с PC лишь ухудшаются: каждой части первой трилогии GTA требовалось всего 7-8 месяцев на PC-версию. GTA 5 и RDR 2 вышли уже больше чем через год после релиза. А 14-летнее ожидание RDR и вовсе кажется чьим-то злым розыгрышем: ребенок, который родился в день выхода Red Dead Redemption, теперь достаточно взрослый, чтобы обманом заставить своих родителей позволить ему поиграть в эту версию для PC, потому что она "литературная, историческая и все такое".
На момент написания статьи Rockstar даже официально не подтвердила, что GTA 6 вообще выйдет на PC. Без четкого объяснения причины. Самый логичный вывод банален: Rockstar рассчитывает на второй пик продаж, который должен случиться после выхода игры на PC и надеется продать игру дважды тем игрокам, которые предпочитают PC-версии консолям.
По мнению PC Gamer, с одной стороны такой подход Rockstar Games может показаться логичным и обоснованным, но с другой - эта оскорбительная позиция по отношению к PC-игрокам навредит компании в долгосрочной перспективе. В 2023 году общий доход от игр для ПК вырос на 8%, в то время как рост консолей остался на уровне 0,5%. Консоли по-прежнему занимают большую долю рынка в целом, но 28% консольного рынка - это Nintendo Switch (консоль, на которой Rockstar не ведет бизнес), а также удивительно большое количество игроков всё еще сидит на PS4, на которую GTA 6 тоже не выйдет.
Продажи игр на PC в десятых годах и сейчас - это большая разница. На данный момент многие издательства в своих финансовых отчетах указывают, что PC приносит им даже больше денег, чем консоль Microsoft, что делает выбор платформ для GTA 6 еще более странным.
Если эта тенденция сохранится, то все больше похоже на то, что Rockstar решила поставить на "хромую лошадь". GTA 6 определенно заработает много денег, но однажды это может привести к чему-то похожему на нынешние проблемы Square Enix: Final Fantasy XVI, ограниченная периодом эксклюзивности, не стала финансовым успехом при релизе на PS5, а PC-версия игры спустя прошедшее время уже оказалась никому не интересна.
У Rockstar Games есть все шансы повторить ошибку Square Enix, чьи запоздалые PC-порты оказались менее успешными, чем ожидалось. Это может случиться уже 29 октября, когда выйдет PC-версия ремастера Red Dead Redemption - он принес бы компании куда больше денег, если бы вышел не через 14 лет и не по завышенной цене.
Задерживать выход на PC в нынешнее время, как минимум странно, с другой стороны Rockstar всегда были на своей волне в плохом смысле этого слова. Хорошие игры у них соседствуют с "гениальными" решениями "эффективных" менеджеров
Что странного? У владельцев консолей есть ПК - купят второй раз вместе со всеми, а потом ещё из-за онлайна.
они всегда плохо к ПК относились, ещё с гта 3 начиная, та же хбокс версия сравнить, не выпуск миднайт клаб 3, Тейбл теннис, Миднайт Клаб Л.А., а РДР1 только сейчас выпускают
Ну с GTA 3 немного не так, она на ПК технически во многом лучше чем на PS2.
Хотя мне тоже непонятно - что мешало добавить на ПК плюшки от ХВОХ-версии?...
да пошли они со своими унылыми играми эти рокстар.
Ну GTA 3 и GTA 4 совсем НЕ унылые игры.
тупая тенденция выпускать игры на консоли. очевидно же что консоли никому не впёрлись за свою цену и цену игр
Где ты на этой картинке, признавайся?
На основных рынках сбыта, а не тех, которые в пределах статистической погрешности, цены на игры стоят одинаково на всех платформах.
Но ты можешь не переживать, в рф ее все равно официально не будет.
я оператор
Ну в Европе, Японии и США всё наоборот - консоли дешевле ПК при аналогичной цене игр.
то есть тебя даже не допустили к обсуждению, ясно
Может рдр 1 за 50 баксов это проверка?
Ну типа если наши игры никто не хочет покупать, то и гта 6 никто не купит в нужном объеме на пк. А значит надо задержать релиз гта 6 на пк.
Ну просто если верить статье, пк приносит денег, а от пиратства все равно не избавится никогда полностью, ну поставьте денуво или какую то онлайн защиту, если прям принципиально чтобы ни один пират не поиграл.
Даже тот же пират какую то активашку купит, да за копейки, но все равно какой то % денег это принесет
Но задерживать на целый год людям, которые хотят дать Вам деньги - странно.
А самое интересное то, что даже не смотря на ценник в полтинник, предзаказы у РДР 1 отличные)). Поэтому скорее всего линия партии будет продолжена. Хотя лично мне такое тоже не нравится!
Вообще их мув довольно классный. Допустим майки и сони платят издателю за выход самой кассовой игры сначала на консолях что по мимо огромных бабок за предзаказ получат денег на халяву за крутость. Многие купят игру а мб даже консоль что бы побыстрее поиграть, а пока будут прогревать гоев на пк ожиданием, которые несомненно будут плакать что оскорблены и не купят, но они купят) потом откроется мульт на пк где будут тысячи читеров и где их будут банить, а они снова покупать и так по кругу)
Да чихать они хотели на чье то мнение Рокстар !один хрен игры раскупают хоть через 14 лет ,хоть через 30 лет !они всегда будут в выигрыше!
Ну если будет волшебный пендель от высшего руководства, то вполне могут и день в день выпустить. Хотя Страусу Зельцу я бы не доверял, учитывая какое жадное оно существо. А так соглашусь с тем, что продажа игр тогда и сейчас две большие разницы
RDR на рс это пранк года
Вот молодцы правду то и открыли 🤭 // Ilja Zinovjev
Гнут свою линию. Респект.
это проплаченный перенос как и все другие
Хорошо что хоть вообще выпускают !
100 миллионов копий сами себя не продадут
Особо прискорбно , роки с тейками рили поехали с этими приставками и погоней за баблом !!!
Не, хомячки-немамонты занесут бабла так и так, и все это знают, потому со смехом и ссут им в лицо. Т2 и Рокстар такие же гнилые конторы как и многие прочие, если не больше, но это не мешает им грести деньги лопатой благодаря армии зомби-фанатиков.
PC Gamer спросить забыли // Глеб Громов
// The Trees
Вроде же мелькала инфа что на ПК выпустят в течении 18 месяцев после консолей.
а нефиг было игры п*зд*ть. но торрентах они скачают 😅 // Дмитрий Иванов
Там гта онлайн смысл пиратки // The Trees
Дак это никак не влияет на продажу, хорошую игру всегда купят)
онлайн смысл пиратки... // Дмитрий Иванов
И как же так вышло, что комп даже с торрентами прибыльнее? Неужели "проблема" торрентов преувеличена? // Александр Ковалёв
это тебе журнал пк-геймер сказал?) // Дмитрий Иванов
Гнилая контора рокстар, в своем репертуаре 😏🗿
зато гвноремастеры свои релизнули без опозданий
Нет) сначало на консолях потом на пк) это про рдр1 речь
Консоли в провале. Ошибка выпускать эксклюзивно для них. // Андрей Сычёв
Ага, как же, навредит... Они бы для начала в топ на распродажах в стиме зашли и увидели что и гта5 и рдр2 там постоянно в топ 10 как минимум.
И вообще, какой в здравом уме человек будет покупать худшую версию игры (на консоль) с одновременным выходом ее лучшей версии? Гении маркетинга на пегаче собрались. Опять же на протирование нужны свободные руки, которых в рокстар тупо нет (даже порт рдр не обошелся без сторонней студии) Другое дело, что задержка сроком в 14 лет это тоже бред, но с гта такого не будет естестно.
Аналитика на уровне обиженного школьника, который 14 лет ждал РДР на пк.
У Rockstar Games и Take-Two есть все шансы повторить успех пятой части, а не чьи то ошибки, именно поэтому они не чинят, то что работало, находясь над схваткой.
Это тот проект, который только на предзаказах соберет многомиллионную кассу. Логика тут самая очевидная, и второй пик продаж гарантирован. пк-юзеры не просто купят, а побегут за добавкой, как было с ГТА5.
Ждали они так долго тоже не случайно, не выпуская игру на старом поколении или старте нового. Чтоб во-первых не наступить на польские грабли, оптимизируя проект под утюги, а во-вторых -- кол-во новых консолей должно было стать приемлемо большим.
С выходом новых версий игра к тому же станет этаким системсэллером, не исключено, что сделка все-таки есть.
Очередной мусор выйдет багованный и неинтересный проверено на прошлых частях а так же на сайбер сраке.... Мусор индустрии... // Виталий Аллояров
🤡🤡🤡🤡 // Vengel Bryde
Издатель, который боится пиратства (а именно это и является причиной задержки выхода GTA на ПК) просто напросто не уверен в своем продукте.
-Take 2
-Не уверены в продукте, которые делают Роки и которые почти все собирают огромный хайп вокруг себя, огромные продажи, хвалебные рецензии от 9,5 человек из 10 и кучу скандалов
Ты вчера родился?