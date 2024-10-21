PC Gamer: Rockstar совершает большую ошибку задерживая PC-версию GTA 6 и делает ставку на "хромую лошадь"

Издание PC Gamer написало свою точку зрения касательно того, почему компания Rockstar Games всегда задерживает PC-версии своих игр, а так же почему по их мнению издатель совершает большую ошибку, задерживая PC-версию предстоящей Grand Theft Auto VI

Еще в 2020 году Эван Лахти из PC Gamer написал, что PC выиграл консольную войну, и сейчас эта оценка кажется более верной, чем 4 года назад. PC обладает большими преимуществами: кастомизация, моддинг, практически бесконечная обратная совместимость, а в последние годы к этим плюсам добавились еще и бывшие эксклюзивные игр от всех платформодержателей.

Microsoft выпускает всё одновременно на PC и Xbox Series, в игры Nintendo PC-игроки могут играть благодаря эмуляторам, а Sony выпускает свои игры через 6-24 месяцев после релиза на PS5 (а некоторые проекты и вовсе выходят одновременно). Таким образом, на данный момент PC-игроки обладают практически ультимативной библиотекой со всех платформ. Но среди этого есть одна проблема - Rockstar Games.

По словам PC Gamer, задержки игр Rockstar Games раздражают даже больше чем отсутствие на PC какого-либо бывшего консольного эксклюзива - в первую очередь из-за того, что в этом почти нет никакого смысла, в отличие от действий Sony или Nintendo.

Срок задержек PC-версий игр Rockstar:

Grand Theft Auto III: 7 месяцев между выпуском на консоли и PC;

Grand Theft Auto: Vice City: 7 месяцев;

Grand Theft Auto: San Andreas: 8 месяцев;

Bully: 2 года;

Grand Theft Auto IV: 7 месяцев;

Red Dead Redemption: 14 лет, 5 месяцев;

Grand Theft Auto V: 1 год 6 месяцев;

Red Dead Redemption 2: 1 год.

По мнению PC Gamer, отдаленно похожим издателем на Rockstar Games можно с натяжкой назвать Square Enix, но в отличии от Rockstar за выпуск своих игр временными эксклюзивами для PS5 они хотя бы получают деньги от Sony. Вот только даже Square Enix уже решила пересмотреть свой подход к эксклюзивным сделкам после нескольких финансовых провалов своих крупных хитов, таких как: Final Fantasy XVI и Final Fantasy VII Rebirth.

Выход ремастера Red Dead Redemption на Nintendo Switch состоялся даже раньше чем на PC - это откровенно свинский поступок со стороны Rockstar Games. Консоль с крайне слабым мобильным железом получила игру раньше, чем PC-игроки, которым пришлось ждать целых два поколения для этого и лишь 29 октября им станет доступна игра по явно завышенной цене в $50. Данный случай даже нельзя оправдать какими-то техническими проблемами при выпуске игры на PC.

PC Gamer считает, что портировать игру в 2024 году - это пустяк для издателя, особенно в эпоху консолей, которые представляют собой всего лишь разновидность специализированного PC. Трудно поверить, что для компании такого размера и с такими ресурсами, как у Rockstar, порт одной из ее игр на ПК - это нечто иное, чем обычное занятие.

Было неприятно, хотя и более понятно, когда Capcom потребовалось дополнительные 7 месяцев, чтобы выпустить Monster Hunter: World на PC в 2018 году. World стала первой крупной Monster Hunter на PC, и Capcom потребовалось несколько месяцев доработок, чтобы добиться улучшений в работе PC-версии. Сейчас у издателя и студии отношения с PC обстоят намного лучше - следующий Monster Hunter выйдет на PC в день релиза.

При этом у Rockstar отношения с PC лишь ухудшаются: каждой части первой трилогии GTA требовалось всего 7-8 месяцев на PC-версию. GTA 5 и RDR 2 вышли уже больше чем через год после релиза. А 14-летнее ожидание RDR и вовсе кажется чьим-то злым розыгрышем: ребенок, который родился в день выхода Red Dead Redemption, теперь достаточно взрослый, чтобы обманом заставить своих родителей позволить ему поиграть в эту версию для PC, потому что она "литературная, историческая и все такое".

На момент написания статьи Rockstar даже официально не подтвердила, что GTA 6 вообще выйдет на PC. Без четкого объяснения причины. Самый логичный вывод банален: Rockstar рассчитывает на второй пик продаж, который должен случиться после выхода игры на PC и надеется продать игру дважды тем игрокам, которые предпочитают PC-версии консолям.

По мнению PC Gamer, с одной стороны такой подход Rockstar Games может показаться логичным и обоснованным, но с другой - эта оскорбительная позиция по отношению к PC-игрокам навредит компании в долгосрочной перспективе. В 2023 году общий доход от игр для ПК вырос на 8%, в то время как рост консолей остался на уровне 0,5%. Консоли по-прежнему занимают большую долю рынка в целом, но 28% консольного рынка - это Nintendo Switch (консоль, на которой Rockstar не ведет бизнес), а также удивительно большое количество игроков всё еще сидит на PS4, на которую GTA 6 тоже не выйдет.

Продажи игр на PC в десятых годах и сейчас - это большая разница. На данный момент многие издательства в своих финансовых отчетах указывают, что PC приносит им даже больше денег, чем консоль Microsoft, что делает выбор платформ для GTA 6 еще более странным.

Если эта тенденция сохранится, то все больше похоже на то, что Rockstar решила поставить на "хромую лошадь". GTA 6 определенно заработает много денег, но однажды это может привести к чему-то похожему на нынешние проблемы Square Enix: Final Fantasy XVI, ограниченная периодом эксклюзивности, не стала финансовым успехом при релизе на PS5, а PC-версия игры спустя прошедшее время уже оказалась никому не интересна.

У Rockstar Games есть все шансы повторить ошибку Square Enix, чьи запоздалые PC-порты оказались менее успешными, чем ожидалось. Это может случиться уже 29 октября, когда выйдет PC-версия ремастера Red Dead Redemption - он принес бы компании куда больше денег, если бы вышел не через 14 лет и не по завышенной цене.