Перед премьерой GTA 6 в Take-Two отчитались о рекордных продажах серии - продажи GTA приближаются к 480 миллионам копий

Уже сегодня стартует предзагрузка Grand Theft Auto 6 и в Take-Two Interactive решили поделиться свежим финансовым отчетом за второй квартал 2027 финансового года. Компания поделилась свежими данными о тиражах ключевых франшиз, подтвердив колоссальный коммерческий статус бренда Rockstar Games и всей линейки её игр.

Согласно отчету, суммарные продажи всех частей серии Grand Theft Auto вплотную приблизились к грандиозной отметке в 480 миллионов копий. Почти половина этого астрономического показателя пришлась на Grand Theft Auto 5:

по состоянию на 30 сентября 2026 года продажи GTA 5 достигли почти 235 миллионов копий , закрепив за ней третье место в списке самых продаваемых игр в истории человечества, уступая лишь Minecraft и Tetris;

, закрепив за ней третье место в списке самых продаваемых игр в истории человечества, уступая лишь Minecraft и Tetris; игра успешно пережила смену трех поколений консолей и продолжает генерировать стабильную прибыль за счет микротранзакций и подписки GTA+ в GTA Online.

Параллельно обновилась статистика и по ковбойской франшизе. Как сообщается, серия Red Dead Redemption преодолела отметку в 118 миллионов копий, из которых свыше 89 миллионов обеспечила Red Dead Redemption 2.

На фоне этих цифр в руководстве Take-Two отметили, что показатели предзаказов грядущей Grand Theft Auto 6 существенно превосходят первоначальные ожидания аналитиков. По предварительным оценкам, игра уже принесла более $750 миллионов только на стадии ранних покупок. Эксперты уверены, что рубеж в $1 миллиард выручки проект преодолеет непосредственно в день релиза, а за первую неделю продаж доходы новинки могут достичь беспрецедентных 5 миллиардов, легко побив исторический рекорд пятой части 2013 года — 1 млрд за три дня.

При этом издатель стремится обеспечить максимальный охват аудитории на старте и избежать любых юридических препон. Напомним, ранее появился слух о том, что GTA 6 получит отдельные версии с цензурой для разных стран с жесткими законами, где из игры могут вырезать наготу и откровенные сцены.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года эксклюзивно на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S, открывая новую главу в истории рекордных продаж игровой индустрии.