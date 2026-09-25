Перекупщики уже перепродают коллекционное издание GTA 6 по безумным ценам

До выхода Grand Theft Auto 6 осталось чуть больше месяца, а коллекционное издание стоимостью 400 долларов уже привлекло внимание перекупщиков, начавших продавать его на вторичном рынке по ценам, существенно превышающим официальную стоимость.

Этот набор, доступный для предзаказа на официальном сайте Rockstar Games, включает в себя несколько коллекционных предметов, таких как фигурка аллигатора высотой около 15 сантиметров и ложка с символикой GTA 6. Важная деталь: сама игра в комплект не входит; по сути, это набор сувенирной продукции по мотивам игры.

Хотя коллекционное издание всё ещё можно приобрести через официальные каналы, на eBay уже появилось множество предложений с ценами в диапазоне от 800 до более чем 1500 долларов. Некоторые продавцы предлагают его примерно за 600 долларов, но даже эта сумма превышает официальную цену в 400 долларов.

Впрочем, текущая доступность товара ставит под сомнение успех подобных попыток перепродажи. Похоже, что запасы коллекционного издания далеки от исчерпания, а высокая цена уже отпугнула многих потенциальных покупателей.

Реакция в сети также отражает это мнение. В ветке обсуждения на Reddit, посвящённой перекупщикам, один из пользователей написал: «Честно говоря, если люди у них покупают, то перекупщики заслуживают этих денег». Другой пользователь добавил: «Да, я лучше просто возьму саму игру. 100 долларов — вполне достаточно», — имея в виду издание GTA 6 Ultimate Edition, которое стоит 100 долларов, но зато включает в себя саму игру.

Пока что ситуация, судя по всему, находится под контролем. Посмотрим, что произойдёт, когда набор будет распродан.