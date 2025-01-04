Перенос GTA 6, релиз Silksong, изменение Ubisoft, никаких эксклюзивов - Джейсон Шрайер поделился прогнозами на 2025 год

Мы уже находимся в 2025 году, в котором выйдет долгожданная Grand Theft Auto 6, но, как и любой другой крупный проект, игра может быть отложена. Джейсон Шрайер, известный журналист Bloomberg, сегодня поделился своими прогнозами относительно игровой индустрии в 2025 году, заявив, что GTA 6 рискует быть отложенной до 2026 года.

В той же статье Шрайер также считает, что мы достигли конца эксклюзивов раз и навсегда, в то время как Ubisoft необратимо изменится.

Прогнозы Джейсона Шрайера:

Индустрия начнет восстанавливаться

Эксклюзивов больше не будет

Ubisoft необратимо изменится

Grand Theft Auto 6 не выйдет в 2025 году

Hollow Knight: Silksong выйдет в 2025 году

Генеративный ИИ переживет свой момент Икара

Half-Life вернется

Grand Theft Auto 6:

Take-Two заявила, что самая ожидаемая игра всех времен выйдет осенью 2025 года, но компании говорят многое. Следующая Grand Theft Auto будет огромной, амбициозной игрой, и давление, необходимое для того, чтобы стать великой, огромно. К этому мы должны добавить, что команда разработчиков Rockstar Games взяла на себя обязательство избегать сверхурочных смен на заключительных этапах производства. Поэтому я прогнозирую, что GTA 6 будет перенесена на 2026 год.

Больше никаких эксклюзивов:

В прошлом году Square Enix выпустила Final Fantasy 7 Rebirth эксклюзивно для PlayStation 5. Это может быть одним из последних сторонних эксклюзивов, которые мы видим. С тех пор компания обещала активно следовать многоплатформенной стратегии, Rebirth выйдет на ПК в конце этого месяца, а за ней, вероятно, последуют и другие порты. Даже производители консолей Sony и Microsoft выпускают свои игры на конкурирующих платформах — ранее эксклюзивная для PlayStation Spider-Man 2 выйдет на ПК 30 января, в то время как недавно выпущенная Xbox Indiana Jones and the Great Circle также выйдет на PlayStation 5.



Математика эксклюзивов больше не имеет смысла. Игры слишком дороги в производстве, аудитория консолей растет недостаточно быстро, а уход от Steam означает потерю огромной доли рынка. В этом году, я считаю, мы увидим, как Xbox станет полностью многоплатформенной, а PlayStation станет еще ближе к этому.

Ubisoft необратимо изменится:

Акции Ubisoft упали до самого низкого уровня за десятилетие из-за более слабых, чем ожидалось, продаж и задержки Assassin's Creed Shadows, которая изначально была запланирована на прошлый год, но была перенесена на февраль из-за неудовлетворительных результатов предыдущей крупной игры Ubisoft, Star Wars Outlaws.



Следующий релиз Assassin's Creed Shadows может многое нам рассказать. Если он будет успешным, у Ubisoft будет больше времени (и рычагов), пока семья основателей Гийемо будет решать будущее компании. Но если она потерпит неудачу, мы можем увидеть радикальную реорганизацию, которая произойдет очень быстро. Tencent, которая уже имеет долю в Ubisoft, была связана с переговорами о приобретении, но мы также можем увидеть неожиданного покупателя, который хочет сделать крупную покупку в этом году.

Однако, по словам Джейсона Шрайера, Hollow Knight: Silksong выйдет в этом году.

Если вы следите за индустрией видеоигр, но не слышали о Silksong, в этом году вы о ней узнаете. Анонсированная в 2019 году долгожданный сиквел инди-жемчужины Hollow Knight стал в некоторых кругах постоянным приколом из-за того, что в последние годы он так и не был реализован, вызвав почти столько же ажиотажа, как и некоторые другие высокобюджетные игры. Я предсказываю, что она наконец выйдет где-то в 2025 году и будет продана миллионами копий.