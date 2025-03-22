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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 003 оценки

Перенос релиза GTA 6 может привести к краху компаний, считают эксперты

IKarasik IKarasik

Grand Theft Auto 6, одна из самых ожидаемых игр десятилетия, по-прежнему держит игровую индустрию в напряжении. Несмотря на то что точная дата релиза не объявлена, предполагается, что игра выйдет в октябре 2025 года. Однако если выход GTA 6 будет перенесён, это может привести к серьёзным последствиям для ряда компаний, утверждают аналитики.

В рамках Game Developers Conference (GDC) старший консультант аналитической компании Newzoo Бен Фостер в интервью PC Gamer высказал мнение, что возможная отсрочка релиза GTA 6 может оказаться катастрофической для некоторых разработчиков и издателей.

«Если вы — игровая компания, которая затаила дыхание в ожидании выхода GTA 6, и её релиз откладывают на три, четыре, пять или шесть месяцев — что вы будете делать?» — задаётся вопросом Фостер.

Он поясняет, что у компаний, зависящих от планов Rockstar, есть два варианта:

  • Выпустить свою игру в «освободившееся окно» до релиза GTA 6, рискуя столкнуться с низкими продажами.
  • Продлить производство на несколько месяцев, что требует дополнительных финансов и может привести к банкротству.
«Я уверен, что некоторые компании обанкротятся, если GTA 6 будет задержана», — добавил Фостер.

GTA 6 уже оказывает огромное влияние на рыночные стратегии разработчиков. Многие издатели переносят свои релизы, чтобы избежать конкуренции с новой частью легендарной франшизы.

Если Rockstar решит отложить выход игры, это нарушит планы множества компаний. Некоторые из них рассчитывают на быстрый выход своих проектов до появления GTA 6, чтобы окупить затраты на разработку.

Один из руководителей PlayStation считает, что релиз GTA 6 станет масштабным толчком для всей индустрии

Несмотря на огромные ожидания, Фостер не считает, что выход GTA 6 решит все проблемы игровой индустрии. Он признаёт, что релиз привлечёт внимание инвесторов, однако не станет универсальным решением, способным оживить весь рынок:

«GTA 6 привлечёт внимание к рынку видеоигр, но это не станет спасением для всей индустрии».

На данный момент все сведения указывают на то, что Grand Theft Auto 6 выйдет в октябре 2025 года, однако официальная дата остаётся неизвестной. Любая задержка может создать эффект домино, затронув крупные и небольшие студии, зависимые от своих графиков релизов.

"Готовьте 100 евро": в Швейцарии открылись предзаказы на GTA 6 по не самой приятной цене

Пока индустрия замерла в ожидании, все взгляды прикованы к Rockstar — от их решения зависит будущее многих компаний.

-19
59
Комментарии: 59
Ваш комментарий
Nimlis

Какие же бредовые заголовки, как все трясутся вокруг данной игры и продолжают подлизывать.
Как по мне, это раньше было здорово, но опять же, либо в силу возраста, либо просто не было альтернативы, за исключением "Saints Row", а так "GTA" обычная игра.
В 2015 году прошёл её на PC, потом делал на PS4 глитчи и забыл про неё, даже 10–20% на PS не прошёл.
UPD: Ошибся с датой(исправил), ниже уже, как обычно, решили «под...(колоть)».

20
UnnoticedCarissa

Согласен, жестко ее конечно облизывают

4
JustA_NiceGuy

Вот у меня сюжетный режим - обычная игра. Так и не смог пройти. А вот онлайн особенный, там я завис на года и первые два года были самыми лучшими. Потом уже шляпа началась потихоньку. Сейчас если и зайти в онлайн, то ради ностальгии на часок, раз в год)

-16
ArexSOnk

Так ты под всою гребенку всех не ровняй) Многомиллионные продажи и то что игра уже 12 лет в топах болтается, говорит о том, что это крайне успешная игра (гта 5). То что для тебя это "обычная" игра и ты ее не прошел, это твои проблемы) Игровая импотенция такая штука.. не лечится)

1
Axel Denisenko

Ты просто не пытаешься думать с позиции разработчиков.

GTA6 безусловно соберёт неимоверный хайп минимум на месяц и пофигу, будет она классная или это окажется провалом. Ежедневно на игровых сайтах будут появляться темы про неё и остальные игры, не говоря уже про инди, просто потеряются на её фоне.

Представь, что у тебя команда из 50 человек и каждый из них хочет минимум 2500$\мес. + сопутствующие расходы, т.е. это будут затраты только на зарплату около 150 000$\мес, и ты понимаешь, что выпустив игру в период релиза GTA или пару месяцев после него, ты двигаешь свою игру в пропасть. Ты не получишь начального буста интереса, не будут в соц.сетях обсуждать твой проект, а это минус деньги...

Среднячки вообще стараются не выпускать в осенние месяцы когда выходит Call of Duty, хотя её клепают каждый год, а тут игра ожидание десятилетия.

0
Nimlis ArexSOnk

Топам вообще доверия нету, это стадный и продажный момент ;)

Будет на полке лежать два товара, все будут брать тот, который берут остальные, вместо того чтобы включить свою голову и мнение, но все ведомы чужому мнению, и остается только поддакивать и соглашаться ;)
Сказал какой-то блогер, что сохранения платные и т. п., и все давай кричать об этом, даже сами не имея данной игры (а-ля Dragon Dogma 2) и т. п. истории ;)

- «Многомиллионные продажи» — это благодаря истории, ибо игра довольно старая и раньше давала то, что другие не давали (писал выше).
- «Болтается в топе», ибо её покупает в основном молодые ребята, то есть школьники и т. п., взрослые тоже играют, но они давно уже перешли на другое.
- «Ты ее не прошел, это твои проблемы» — я её прошел, если еще раз прочитаете внимательно, прежде чем начать тыкать ;)
- «Игровая импотенция» — какой только херни не придумают.
Ну и напоследок, «я не ровнял», а высказал своё мнение, никого не прошу с этим мнением соглашаться и так далее, у каждого своё мнение, предпочтения и так далее ;)

5
Odesseet

Предлагаю выпустить шестые свитки, третью халву и гта и да победит сильнейший

6
Sir Patrik

И всë в один день и на картах 5090🙋‍♂️😅

-1
Alex Row

если бы релиз был на всех платформах, тогда возможно и случился бы некий игровой коллапс, а так как это эксклюзив, разрабам, которые ориентированы на ПК чего переживать? И еще один момент- на релизе будет сингловая игра, ажиотаж вокруг которой спадет через несколько месяцев. Так что вместо того, чтобы обвинять рокстар во всех грехах, лучше бы свои проекты доводили бы до ума.

4
Лицо со шрамом

На картинке Чита , только гляньте на нее, классная машина, в вайс сити гонял на ней когда был молодым.

3
Lvinomord

Чита классная тачка - особенно синяя и с 2 боковыми зеркалами.А я недавно переигрывал в Вайс и меня реально тащило от кубинского Гермеса;)

0
Лицо со шрамом Lvinomord

Да это тачка Кобры

1
SGate Лицо со шрамом
0
Lvinomord SGate

Когда он ее в фильме раздолбал,я реально думал,что не переживу этого))

Кстати такое же болезненное ощущение в одном месте у меня было от фильма Танго и Кэш,где они угробили свой шикарный "танк";))

0
altair_nur

Слишком переоценена аудитория консолей, ну не купят вашу игру те несчастные 25% геймеров, и то не факт, кто то полюбому не будет покупать gta хотя-бы из-за её стоимости так что реальное влияние будет ещё меньше

1
no homo

А я напомню что осталось меньше года до релиза игры. Мы так и не увидели ни нового трейлера, ни кусочка геймплея. По идеи при таком скором релизе игра должна быть почти полностью готова.

1
TrustingVayne

Ну это же Rockstar они до последнего тянут чтобы потом перенести проезженная тема

0
sa1958

Да проблемка.

0
SoRaS3

Пока ещё не оказывает.. даже цен нет. ))

0
kotasha

От какаго краха лол ? Они надавали точную дату выхода игры, они ещё даже 2 трейлер не показали.

0
WerGC

лучше перенос чем регулярные патчи по 100гб как у других

0
Анжелика04

да по любому они будет . С эрой интернета делать полностью стабильные играы не обязательно, можно потом патчи выпускать хоть годами, игроки будет плеваться но , качать и играть если игра зайдет. Попробовали бы в 80-90 годы выпустить игру нестабильную , её бы никто окупать не стал и компании сходу звездец был бы.

0
TrustingVayne

...у кого это такие патчи по 100GB???

0
CT3H

Нихрена не понял этот бред.
Ну так выпускайте ДО выхода гта, в чём проблема?.. Не выпустят гта6 в назначенное время -так выпускайте ВЫ в это окно...
После выхода гта уж точно в ближайшее время нет смысла ничего выпускать..[на консолях всм]

0
The God Delusion

а инди разрабы такие да пох йоло и погнали выставлять свои игры и им по кайфу , и мне такое нравиться так как есть смелость!

0
Pycckuu_XAKEP

от переноса палаты номер 6 сумма психически больных не поменяется
в меньшую сторону, по крайней мере

0
KookyPentheus

Перенос пойдет только на пользу, весна 2026 к примеру это хорошая дата.

0
TrustingVayne

С таким успехом многие просто не доживут до GTA 6))

0
kazak119

О, инсайдер подъехал! Наверное у Рокстар на зарплате сидишь, раз знаешь, что перенос на пользу пойдёт?))

0
Scorpion_GamePlay

Юбисофт что-то не крашится, а тут перенос думают беду сделает ахахаха

0
TrustingVayne

Неудивлюсь если перенесут GTA 6 на 2026-27 г. и скажут что выпустят вместе с PC версией

0
Миханик Шестеренкин

...и губозакаточную машинку в комплекте.

0
LincolnRimes

"эксперты"

0
Slickey

Я еще месяца 2 назад написал у себя в сообществе, что игра выйдет в 27 году и точка

0
Maikl83

Гта прежде всего выйдет на консолях и займет их время и внимание, на ПК она ещё не скоро выйдет.

0
Vad Pvn

Перенос релиза на ПК может привести к краху компании...

-2
Great-heartedElio

да вообще не шарят.. им нужно сначала на пк выпустить, а на консоли потом

0
Vad Pvn Great-heartedElio

Согласен, ребята пока игру 10 лет делали не заметили, смену капитана на борту) это 20 лет назад можно было забить на ПК, сегодня это смерти подобно)))

0
Даздрасен Дыклоп Great-heartedElio

Слоупок, ты ниуя не шаришь в бизнесе. Сперва продадут консольщикам на их гЫвножелезяку 720р/30 ФПС, к которым примкнут ПКари (Куда они денутся? ломка она такая). Через 2 года продадут ПКарям к которым примкнут консольщики/околоконсольщики чтобы поиграть на ультра настройках в 4К/60 ФПС. Итого = лохам впарят игрульку 2 раза, профит.

-3
niko1989

ни к каком краху ничего не приведёт.подождут не обломятся.наглости не занимать.смеют требовать какие то трейлеры,угрожают разработчикам

-2
Real Slim Shady

GTA в 21-веке это практически религия, огромная культура, самое массовое сосредоточение людей на одном элементе. С таким гигантом лучше не шутить. Воистину самая великая франшиза и следовательно самая великая игра.

-2
Kontr Strik

Че за бред лол, у майнкрафта в разы больше аудитория, не говоря об айфонах

-3
Real Slim Shady Kontr Strik

Майнкрафт для детей, а GTA для взрослых людей

-1
Toma Hawk Real Slim Shady

для каких взрослых, дед? зайди в гта онлайн, пообщайся со врослыми

1
это никогда не шрекончитс

перенос? Значит игра ещё не доделана, а значит что её НЕ ДЕЛАЛИ! УРА ЭТА ПОМОЙКА НЕ ВЫЙДЕТ

-14