Перенос релиза GTA 6 может привести к краху компаний, считают эксперты

Grand Theft Auto 6, одна из самых ожидаемых игр десятилетия, по-прежнему держит игровую индустрию в напряжении. Несмотря на то что точная дата релиза не объявлена, предполагается, что игра выйдет в октябре 2025 года. Однако если выход GTA 6 будет перенесён, это может привести к серьёзным последствиям для ряда компаний, утверждают аналитики.
В рамках Game Developers Conference (GDC) старший консультант аналитической компании Newzoo Бен Фостер в интервью PC Gamer высказал мнение, что возможная отсрочка релиза GTA 6 может оказаться катастрофической для некоторых разработчиков и издателей.
«Если вы — игровая компания, которая затаила дыхание в ожидании выхода GTA 6, и её релиз откладывают на три, четыре, пять или шесть месяцев — что вы будете делать?» — задаётся вопросом Фостер.
Он поясняет, что у компаний, зависящих от планов Rockstar, есть два варианта:
- Выпустить свою игру в «освободившееся окно» до релиза GTA 6, рискуя столкнуться с низкими продажами.
- Продлить производство на несколько месяцев, что требует дополнительных финансов и может привести к банкротству.
«Я уверен, что некоторые компании обанкротятся, если GTA 6 будет задержана», — добавил Фостер.
GTA 6 уже оказывает огромное влияние на рыночные стратегии разработчиков. Многие издатели переносят свои релизы, чтобы избежать конкуренции с новой частью легендарной франшизы.
Если Rockstar решит отложить выход игры, это нарушит планы множества компаний. Некоторые из них рассчитывают на быстрый выход своих проектов до появления GTA 6, чтобы окупить затраты на разработку.
Несмотря на огромные ожидания, Фостер не считает, что выход GTA 6 решит все проблемы игровой индустрии. Он признаёт, что релиз привлечёт внимание инвесторов, однако не станет универсальным решением, способным оживить весь рынок:
«GTA 6 привлечёт внимание к рынку видеоигр, но это не станет спасением для всей индустрии».
На данный момент все сведения указывают на то, что Grand Theft Auto 6 выйдет в октябре 2025 года, однако официальная дата остаётся неизвестной. Любая задержка может создать эффект домино, затронув крупные и небольшие студии, зависимые от своих графиков релизов.
Пока индустрия замерла в ожидании, все взгляды прикованы к Rockstar — от их решения зависит будущее многих компаний.
Какие же бредовые заголовки, как все трясутся вокруг данной игры и продолжают подлизывать.
Как по мне, это раньше было здорово, но опять же, либо в силу возраста, либо просто не было альтернативы, за исключением "Saints Row", а так "GTA" обычная игра.
В 2015 году прошёл её на PC, потом делал на PS4 глитчи и забыл про неё, даже 10–20% на PS не прошёл.
UPD: Ошибся с датой(исправил), ниже уже, как обычно, решили «под...(колоть)».
Согласен, жестко ее конечно облизывают
Вот у меня сюжетный режим - обычная игра. Так и не смог пройти. А вот онлайн особенный, там я завис на года и первые два года были самыми лучшими. Потом уже шляпа началась потихоньку. Сейчас если и зайти в онлайн, то ради ностальгии на часок, раз в год)
Так ты под всою гребенку всех не ровняй) Многомиллионные продажи и то что игра уже 12 лет в топах болтается, говорит о том, что это крайне успешная игра (гта 5). То что для тебя это "обычная" игра и ты ее не прошел, это твои проблемы) Игровая импотенция такая штука.. не лечится)
Ты просто не пытаешься думать с позиции разработчиков.
GTA6 безусловно соберёт неимоверный хайп минимум на месяц и пофигу, будет она классная или это окажется провалом. Ежедневно на игровых сайтах будут появляться темы про неё и остальные игры, не говоря уже про инди, просто потеряются на её фоне.
Представь, что у тебя команда из 50 человек и каждый из них хочет минимум 2500$\мес. + сопутствующие расходы, т.е. это будут затраты только на зарплату около 150 000$\мес, и ты понимаешь, что выпустив игру в период релиза GTA или пару месяцев после него, ты двигаешь свою игру в пропасть. Ты не получишь начального буста интереса, не будут в соц.сетях обсуждать твой проект, а это минус деньги...
Среднячки вообще стараются не выпускать в осенние месяцы когда выходит Call of Duty, хотя её клепают каждый год, а тут игра ожидание десятилетия.
Топам вообще доверия нету, это стадный и продажный момент ;)
Будет на полке лежать два товара, все будут брать тот, который берут остальные, вместо того чтобы включить свою голову и мнение, но все ведомы чужому мнению, и остается только поддакивать и соглашаться ;)
Сказал какой-то блогер, что сохранения платные и т. п., и все давай кричать об этом, даже сами не имея данной игры (а-ля Dragon Dogma 2) и т. п. истории ;)
- «Многомиллионные продажи» — это благодаря истории, ибо игра довольно старая и раньше давала то, что другие не давали (писал выше).
- «Болтается в топе», ибо её покупает в основном молодые ребята, то есть школьники и т. п., взрослые тоже играют, но они давно уже перешли на другое.
- «Ты ее не прошел, это твои проблемы» — я её прошел, если еще раз прочитаете внимательно, прежде чем начать тыкать ;)
- «Игровая импотенция» — какой только херни не придумают.
Ну и напоследок, «я не ровнял», а высказал своё мнение, никого не прошу с этим мнением соглашаться и так далее, у каждого своё мнение, предпочтения и так далее ;)
Предлагаю выпустить шестые свитки, третью халву и гта и да победит сильнейший
И всë в один день и на картах 5090🙋♂️😅
если бы релиз был на всех платформах, тогда возможно и случился бы некий игровой коллапс, а так как это эксклюзив, разрабам, которые ориентированы на ПК чего переживать? И еще один момент- на релизе будет сингловая игра, ажиотаж вокруг которой спадет через несколько месяцев. Так что вместо того, чтобы обвинять рокстар во всех грехах, лучше бы свои проекты доводили бы до ума.
На картинке Чита , только гляньте на нее, классная машина, в вайс сити гонял на ней когда был молодым.
Чита классная тачка - особенно синяя и с 2 боковыми зеркалами.А я недавно переигрывал в Вайс и меня реально тащило от кубинского Гермеса;)
Да это тачка Кобры
Когда он ее в фильме раздолбал,я реально думал,что не переживу этого))
Кстати такое же болезненное ощущение в одном месте у меня было от фильма Танго и Кэш,где они угробили свой шикарный "танк";))
Слишком переоценена аудитория консолей, ну не купят вашу игру те несчастные 25% геймеров, и то не факт, кто то полюбому не будет покупать gta хотя-бы из-за её стоимости так что реальное влияние будет ещё меньше
А я напомню что осталось меньше года до релиза игры. Мы так и не увидели ни нового трейлера, ни кусочка геймплея. По идеи при таком скором релизе игра должна быть почти полностью готова.
Ну это же Rockstar они до последнего тянут чтобы потом перенести проезженная тема
Да проблемка.
Пока ещё не оказывает.. даже цен нет. ))
От какаго краха лол ? Они надавали точную дату выхода игры, они ещё даже 2 трейлер не показали.
лучше перенос чем регулярные патчи по 100гб как у других
да по любому они будет . С эрой интернета делать полностью стабильные играы не обязательно, можно потом патчи выпускать хоть годами, игроки будет плеваться но , качать и играть если игра зайдет. Попробовали бы в 80-90 годы выпустить игру нестабильную , её бы никто окупать не стал и компании сходу звездец был бы.
...у кого это такие патчи по 100GB???
Нихрена не понял этот бред.
Ну так выпускайте ДО выхода гта, в чём проблема?.. Не выпустят гта6 в назначенное время -так выпускайте ВЫ в это окно...
После выхода гта уж точно в ближайшее время нет смысла ничего выпускать..[на консолях всм]
а инди разрабы такие да пох йоло и погнали выставлять свои игры и им по кайфу , и мне такое нравиться так как есть смелость!
от переноса палаты номер 6 сумма психически больных не поменяется
в меньшую сторону, по крайней мере
Перенос пойдет только на пользу, весна 2026 к примеру это хорошая дата.
С таким успехом многие просто не доживут до GTA 6))
О, инсайдер подъехал! Наверное у Рокстар на зарплате сидишь, раз знаешь, что перенос на пользу пойдёт?))
Юбисофт что-то не крашится, а тут перенос думают беду сделает ахахаха
Неудивлюсь если перенесут GTA 6 на 2026-27 г. и скажут что выпустят вместе с PC версией
...и губозакаточную машинку в комплекте.
"эксперты"
Я еще месяца 2 назад написал у себя в сообществе, что игра выйдет в 27 году и точка
Гта прежде всего выйдет на консолях и займет их время и внимание, на ПК она ещё не скоро выйдет.
Перенос релиза на ПК может привести к краху компании...
да вообще не шарят.. им нужно сначала на пк выпустить, а на консоли потом
Согласен, ребята пока игру 10 лет делали не заметили, смену капитана на борту) это 20 лет назад можно было забить на ПК, сегодня это смерти подобно)))
Слоупок, ты ниуя не шаришь в бизнесе. Сперва продадут консольщикам на их гЫвножелезяку 720р/30 ФПС, к которым примкнут ПКари (Куда они денутся? ломка она такая). Через 2 года продадут ПКарям к которым примкнут консольщики/околоконсольщики чтобы поиграть на ультра настройках в 4К/60 ФПС. Итого = лохам впарят игрульку 2 раза, профит.
ни к каком краху ничего не приведёт.подождут не обломятся.наглости не занимать.смеют требовать какие то трейлеры,угрожают разработчикам
GTA в 21-веке это практически религия, огромная культура, самое массовое сосредоточение людей на одном элементе. С таким гигантом лучше не шутить. Воистину самая великая франшиза и следовательно самая великая игра.
Че за бред лол, у майнкрафта в разы больше аудитория, не говоря об айфонах
Майнкрафт для детей, а GTA для взрослых людей
для каких взрослых, дед? зайди в гта онлайн, пообщайся со врослыми
перенос? Значит игра ещё не доделана, а значит что её НЕ ДЕЛАЛИ! УРА ЭТА ПОМОЙКА НЕ ВЫЙДЕТ