Перенос релиза GTA 6 может привести к краху компаний, считают эксперты

Grand Theft Auto 6, одна из самых ожидаемых игр десятилетия, по-прежнему держит игровую индустрию в напряжении. Несмотря на то что точная дата релиза не объявлена, предполагается, что игра выйдет в октябре 2025 года. Однако если выход GTA 6 будет перенесён, это может привести к серьёзным последствиям для ряда компаний, утверждают аналитики.

В рамках Game Developers Conference (GDC) старший консультант аналитической компании Newzoo Бен Фостер в интервью PC Gamer высказал мнение, что возможная отсрочка релиза GTA 6 может оказаться катастрофической для некоторых разработчиков и издателей.

«Если вы — игровая компания, которая затаила дыхание в ожидании выхода GTA 6, и её релиз откладывают на три, четыре, пять или шесть месяцев — что вы будете делать?» — задаётся вопросом Фостер.

Он поясняет, что у компаний, зависящих от планов Rockstar, есть два варианта:

Выпустить свою игру в «освободившееся окно» до релиза GTA 6, рискуя столкнуться с низкими продажами.

Продлить производство на несколько месяцев, что требует дополнительных финансов и может привести к банкротству.

«Я уверен, что некоторые компании обанкротятся, если GTA 6 будет задержана», — добавил Фостер.

GTA 6 уже оказывает огромное влияние на рыночные стратегии разработчиков. Многие издатели переносят свои релизы, чтобы избежать конкуренции с новой частью легендарной франшизы.

Если Rockstar решит отложить выход игры, это нарушит планы множества компаний. Некоторые из них рассчитывают на быстрый выход своих проектов до появления GTA 6, чтобы окупить затраты на разработку.

Несмотря на огромные ожидания, Фостер не считает, что выход GTA 6 решит все проблемы игровой индустрии. Он признаёт, что релиз привлечёт внимание инвесторов, однако не станет универсальным решением, способным оживить весь рынок:

«GTA 6 привлечёт внимание к рынку видеоигр, но это не станет спасением для всей индустрии».

На данный момент все сведения указывают на то, что Grand Theft Auto 6 выйдет в октябре 2025 года, однако официальная дата остаётся неизвестной. Любая задержка может создать эффект домино, затронув крупные и небольшие студии, зависимые от своих графиков релизов.

Пока индустрия замерла в ожидании, все взгляды прикованы к Rockstar — от их решения зависит будущее многих компаний.