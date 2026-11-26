Создание GTA 6 объединило тысячи специалистов, однако, по сообщениям представителей переводческого сообщества, не все из них получат заслуженное признание. Утверждается, что более 20 человек, работавших над локализацией игры, не попали в финальные титры Rockstar Games, а некоторым участникам команды запретили публично рассказывать о своём вкладе в проект.

На ситуацию обратил внимание в X переводчик фильмов, сериалов и видеоигр Кшиштоф Цунель. Он прокомментировал публикацию Люсиль Даниловой, известной под псевдонимом JustAnotherTL и участвующей в инициативе Translators In The Credits.

По словам Даниловой, она получила сведения от нескольких анонимных источников. Те утверждают, что более 20 специалистов, занимавшихся локализацией GTA 6, не были указаны в титрах из-за правил Rockstar. При этом проблема якобы касается не только отсутствия имён: даже переводчики, попавшие в финальный список, оказались связаны особенно строгими соглашениями о неразглашении (NDA).

Как утверждает Данилова, эти документы не позволяют им рассказывать о своей работе над игрой даже в социальных сетях и собственных портфолио. При этом сотрудники внутренних подразделений Rockstar, отвечающие за локализацию и контроль качества, якобы не сталкиваются с аналогичными ограничениями. Важно отметить, что речь идёт именно о признании заслуг специалистов в титрах, а не об оплате их труда.

Изначально Данилова также обратила внимание на другие проекты, претендовавшие на звание «Игры года» на The Game Awards. В частности, она пересмотрела информацию о Phantom Blade Zero: хотя игра сначала значилась среди проектов, отметивших всех участников локализации, позднее выяснилось, что в титрах отсутствуют имена специалистов, работавших над тайской версией. Вместо них указана только компания Side, занимавшаяся переводом.

Отдельный случай связан с Big Walk от House House. У игры есть две версии титров: доступная из главного меню и появляющаяся после прохождения. Они почти не отличаются друг от друга, однако в финальной версии имена большинства специалистов по локализации и контролю качества заменили отсылкой к полному списку в меню. Причины такого решения неизвестны.

Проблема, на которую указывает Данилова, затрагивает далеко не только GTA 6. В опубликованном ею списке лауреатов The Game Awards с 2014 года есть немало крупных игр, в титрах которых переводчики либо вовсе не упоминаются, либо представлены лишь частично. Среди них — God of War, The Last of Us: Part II, Elden Ring и Astro Bot. Даже CD Projekt Red, выпустившая «Ведьмак 3: Дикая Охота», отметила не всех специалистов, участвовавших в локализации.

По подсчётам Даниловой, за это время лишь три победителя главной номинации полностью указали в титрах всех переводчиков: Overwatch, Baldur’s Gate 3 и Clair Obscur: Expedition 33.

При этом ситуация постепенно меняется. С момента запуска Translators In The Credits в 2021 году внимание к проблеме заметно выросло. Особенно успешным оказался прошлый год: все игры, номинированные на The Game Awards в категориях «Игра года» и «Лучшая независимая игра», указали в титрах всех переводчиков.