Первые технические обзоры Grand Theft Auto VI показали, что даже при ограничении в 30 кадров в секунду новая игра Rockstar Games не всегда способна поддерживать стабильную производительность на обычной PlayStation 5. Особенно заметные просадки возникают в насыщенных сценах с интенсивным дорожным движением и многочисленными взрывами. При этом более мощная PlayStation 5 Pro демонстрирует значительно лучшие результаты.

Поводом для обсуждений стал опубликованный 18 ноября технический разбор GTA VI от специалистов Digital Foundry. В сообществе Reddit пользователи начали делиться впечатлениями от результатов тестирования и сравнивать производительность двух консолей Sony.

По словам участников обсуждения, обычная PS5 большую часть времени работает близко к целевым 30 FPS, однако полностью избежать падений частоты кадров разработчикам не удалось. В отдельных сценах показатель снижается на один-два кадра, а при серьёзной нагрузке просадки становятся более продолжительными.

Особенно проблемными оказались ситуации, когда игрок устраивает масштабные разрушения с последовательными взрывами нескольких автомобилей. Один из пользователей r/Games, пересказывая результаты Digital Foundry, сообщил о падениях производительности вплоть до 25 FPS во время подобных стресс-тестов. Другой участник отметил, что в обычных условиях игра преимущественно сохраняет стабильную частоту кадров, но при искусственном увеличении нагрузки возникают заметные замедления.

Есть просадки в некоторых сценах и при интенсивном движении транспорта. Более серьёзные и продолжительные падения происходят, когда взрываешь несколько машин подряд. К сожалению, производительность не идеальна,

— написал пользователь MrJekyll16

Другой комментатор, Gammarevived, также отметил, что во время поездок по игровому миру GTA VI не всегда удерживает стабильные 30 FPS, хотя большую часть времени производительность остаётся близкой к этому значению.

На PlayStation 5 Pro ситуация выглядит значительно лучше. Согласно пересказам технического анализа Digital Foundry, улучшенная консоль обеспечивает практически безупречные 30 FPS с ровным временем вывода кадров и плавными кинематографическими сценами. За счёт технологии масштабирования PSSR изображение также выглядит заметно чётче, чем на стандартной PS5.

Впрочем, даже владельцы более мощной консоли не полностью защищены от падений производительности. В своём обзоре GTA VI для GQ журналист отметил, что при одновременном подрыве нескольких автомобилей замедления могут быть заметны даже на PS5 Pro, хотя серьёзного влияния на игровой процесс они не оказывают.

Любопытно, что обе версии GTA VI ориентированы на 30 кадров в секунду. Ранее специалисты Digital Foundry объясняли отсутствие режимов на 40 или 60 FPS высокой нагрузкой на центральный процессор, связанной со сложной симуляцией игрового мира, большим количеством автомобилей, пешеходов и других одновременно обрабатываемых объектов.

Несмотря на выявленные недостатки, первые отзывы о техническом состоянии GTA VI преимущественно положительные. Эксперты высоко оценивают масштаб игрового мира, качество графики и детализацию окружения. Просадки на стандартной PS5 пока в основном связывают с особенно требовательными сценами, а не с постоянными проблемами производительности.

Таким образом, первые сравнения показывают, что PS5 Pro действительно обеспечивает более стабильную работу GTA VI, хотя и не предлагает повышенной частоты кадров. Обычная PlayStation 5 также справляется с игрой, но в наиболее напряжённых ситуациях владельцам консоли придётся мириться с падениями ниже целевых 30 FPS.