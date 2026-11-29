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Датчик качества воздуха помог обнаружить оплавление кабеля Lian Li Wireless Strimer и выход из строя GeForce RTX 5090
Первый игрок на Xbox прошёл GTA VI на 100% всего за девять дней, потратив почти 152 часа и выполнив сотни заданий
Даже разработчики GTA VI не верили, что день релиза когда-нибудь наступит: в Rockstar рассказали о своих эмоциях
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В новом тизере "Шрека 5" впервые показали обновлённый дизайн Дракона и других персонажей
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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