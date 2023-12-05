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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.7 980 оценок

Первый трейлер Grand Theft Auto 6 за 3 часа собрал 24 млн. просмотров и 4,5 млн. лайков

monk70
Новости

Трейлер Grand Theft Auto 6, следующей части чрезвычайно популярной игровой франшизы, был опубликован в сети сразу после его утечки. Трейлер показывает, что шестая глава выйдет в 2025 году.

Всего за несколько часов после публикации долгожданный трейлер собрал 24 миллиона просмотров и 4,5 миллиона лайков на Youtube. Для сравнения, первый трейлер GTA 5, опубликованный 2 ноября 2011 года, за 12 лет собрал 95 млн. просмотров и 2 млн. лайков. Первый трейлер Red Dead Redemption 2, вышедший 20 октября 2016 года, насчитывает 23 млн. просмотров и 494 тыс. лайков.

Изначально трейлер GTA 6 должен был выйти во вторник, 5 декабря, в 17:00 МСК. Однако в сообщении на X, ранее известном как Twitter, Rockstar Games заявила: «Наш трейлер просочился в сеть, поэтому, пожалуйста, посмотрите настоящий трейлер на YouTube».

В трейлере изображена главная героиня Люсия, которая занимается преступной деятельностью по многолюдным пляжам, городским шоссе и клубам вместе со своим партнером по сценарию, напоминающем Бонни и Клайда.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Alex Row

Ок, давай каждый день до релиза обновленную инфу касательно лайков и просмотров- а по воскресеньям сравнительный график. Я хз- надо отдельный заповедник на пегаче- для любителей пилить посты ни о чем.

10
Fallen Werewolf

Так пг стал полностью таким заповедником для них.

0
askazanov

Так за посты же бонусы им летят)))))

-1
User_200

А че бомбишь раньше времени? Впереди весь 2024 год на хайп, развешанные билборды по всему миру с обложкой 6 части метро на улицах общественном транспорте местах массового скопление, ибо маркетинг будет жестким дристачем и т.д Туалете накленные стикеры чтобы то сидел на унитазе и зря время не терял.

-2
Raf9111

мешочки крутятся, лавеха мутится. думаешь просто так они это делают? иногда на забугорном ресурсе читаешь новость какую то при релизе игры или патчноут какой то или пресс-конф от разрабов. прочитал и забыл. заходишь сюда - эту новость на 28 частей поделили и по два предложения выкладывают, чтоб создать обьем. кайф. а как сам пытался новость залить, так забанили ее и мне пригрозили баном)) через день эта новость вышла уже от местного модератора, так что все в целом тут понятно. сайту не выгодны новые авторы, зачем оно надо

1
DanilFreeze225

ждать 2 года игру это просто скукота:(

3
-zotik-

10 лет ждали и еще 2 года подождем

0
borsic

Два это при идеалином раскладе, а то и 3.

2
кум кумич

Не ждал ничего и кайфанул)

2
Raf9111

2 года на консоли. на пк еще плюс 1-2 года)

1
User_200

Ну время не теряй можешь изобрести машину времени потом поиграешь расскаешь

0
Майкл Скотт

Батьки вернулись и показали кто в индустрии альфа

2
Леший3

а сколько дизлайков????? )

1
Tommy.

27 млн уже, очевидно с каждым часом это цифра будет расти

0
WholeZeller

Arkadaga Sohrat

0
FrankCecil

Даже не верится. Просто радость и восторг

0
Jarvis666

Фанаты гта наверное всю ночь натирают свои "штуцеры", на латиночек и шоколадок из трейлера, не удивительна такая популярность)))

-3