Первый трейлер Grand Theft Auto 6 за 3 часа собрал 24 млн. просмотров и 4,5 млн. лайков

Трейлер Grand Theft Auto 6, следующей части чрезвычайно популярной игровой франшизы, был опубликован в сети сразу после его утечки. Трейлер показывает, что шестая глава выйдет в 2025 году.
Всего за несколько часов после публикации долгожданный трейлер собрал 24 миллиона просмотров и 4,5 миллиона лайков на Youtube. Для сравнения, первый трейлер GTA 5, опубликованный 2 ноября 2011 года, за 12 лет собрал 95 млн. просмотров и 2 млн. лайков. Первый трейлер Red Dead Redemption 2, вышедший 20 октября 2016 года, насчитывает 23 млн. просмотров и 494 тыс. лайков.
Изначально трейлер GTA 6 должен был выйти во вторник, 5 декабря, в 17:00 МСК. Однако в сообщении на X, ранее известном как Twitter, Rockstar Games заявила: «Наш трейлер просочился в сеть, поэтому, пожалуйста, посмотрите настоящий трейлер на YouTube».
В трейлере изображена главная героиня Люсия, которая занимается преступной деятельностью по многолюдным пляжам, городским шоссе и клубам вместе со своим партнером по сценарию, напоминающем Бонни и Клайда.
Ок, давай каждый день до релиза обновленную инфу касательно лайков и просмотров- а по воскресеньям сравнительный график. Я хз- надо отдельный заповедник на пегаче- для любителей пилить посты ни о чем.
Так пг стал полностью таким заповедником для них.
Так за посты же бонусы им летят)))))
А че бомбишь раньше времени? Впереди весь 2024 год на хайп, развешанные билборды по всему миру с обложкой 6 части метро на улицах общественном транспорте местах массового скопление, ибо маркетинг будет жестким дристачем и т.д Туалете накленные стикеры чтобы то сидел на унитазе и зря время не терял.
мешочки крутятся, лавеха мутится. думаешь просто так они это делают? иногда на забугорном ресурсе читаешь новость какую то при релизе игры или патчноут какой то или пресс-конф от разрабов. прочитал и забыл. заходишь сюда - эту новость на 28 частей поделили и по два предложения выкладывают, чтоб создать обьем. кайф. а как сам пытался новость залить, так забанили ее и мне пригрозили баном)) через день эта новость вышла уже от местного модератора, так что все в целом тут понятно. сайту не выгодны новые авторы, зачем оно надо
ждать 2 года игру это просто скукота:(
10 лет ждали и еще 2 года подождем
Два это при идеалином раскладе, а то и 3.
Не ждал ничего и кайфанул)
2 года на консоли. на пк еще плюс 1-2 года)
Ну время не теряй можешь изобрести машину времени потом поиграешь расскаешь
Батьки вернулись и показали кто в индустрии альфа
а сколько дизлайков????? )
27 млн уже, очевидно с каждым часом это цифра будет расти
Arkadaga Sohrat
Даже не верится. Просто радость и восторг
Фанаты гта наверное всю ночь натирают свои "штуцеры", на латиночек и шоколадок из трейлера, не удивительна такая популярность)))