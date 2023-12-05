Первый трейлер Grand Theft Auto 6 за 3 часа собрал 24 млн. просмотров и 4,5 млн. лайков

Трейлер Grand Theft Auto 6, следующей части чрезвычайно популярной игровой франшизы, был опубликован в сети сразу после его утечки. Трейлер показывает, что шестая глава выйдет в 2025 году.

Всего за несколько часов после публикации долгожданный трейлер собрал 24 миллиона просмотров и 4,5 миллиона лайков на Youtube. Для сравнения, первый трейлер GTA 5, опубликованный 2 ноября 2011 года, за 12 лет собрал 95 млн. просмотров и 2 млн. лайков. Первый трейлер Red Dead Redemption 2, вышедший 20 октября 2016 года, насчитывает 23 млн. просмотров и 494 тыс. лайков.

Изначально трейлер GTA 6 должен был выйти во вторник, 5 декабря, в 17:00 МСК. Однако в сообщении на X, ранее известном как Twitter, Rockstar Games заявила: «Наш трейлер просочился в сеть, поэтому, пожалуйста, посмотрите настоящий трейлер на YouTube».

В трейлере изображена главная героиня Люсия, которая занимается преступной деятельностью по многолюдным пляжам, городским шоссе и клубам вместе со своим партнером по сценарию, напоминающем Бонни и Клайда.