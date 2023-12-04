Первый трейлер Grand Theft Auto VI будет идти полторы минуты

Rockstar уже загрузила трейлер Grand Theft Auto VI на YouTube и благодаря этому мы узнали его длительность. Премьера трейлера, как вы уже, наверное, знаете, состоится завтра, 5 декабря, в 17:00 по Москве.

Согласно полученным данным, дебютный ролик будет идти 1 минуту 31 секунду. Примерно столько же, сколько шел самый первый трейлер пятой части серии.

Что буде показано в первом трейлере GTA VI можно только предполагать. Скорее всего нам представят общий взгляд на мир игры и, быть может, назовут дату релиза.