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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.7 966 оценок

Первый трейлер Grand Theft Auto VI будет идти полторы минуты

butcher69
Новости

Rockstar уже загрузила трейлер Grand Theft Auto VI на YouTube и благодаря этому мы узнали его длительность. Премьера трейлера, как вы уже, наверное, знаете, состоится завтра, 5 декабря, в 17:00 по Москве.

Согласно полученным данным, дебютный ролик будет идти 1 минуту 31 секунду. Примерно столько же, сколько шел самый первый трейлер пятой части серии.

Что буде показано в первом трейлере GTA VI можно только предполагать. Скорее всего нам представят общий взгляд на мир игры и, быть может, назовут дату релиза.

6
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
JonhZoidberg

Слишком много, секунд 15 хватило бы для разборов трейлера на ютубе в течении двух лет.

18
PlatinumJack

и для новостей на пг

2
AndruhaGruz

Завтра YouTube ляжет

14
JustA_NiceGuy

Как легли сервера фортнайта позавчера))

-2
Denny717

Что нас ждёт... Завтра Рокстар в очередной раз покажет, кто в индустрии папа!

7
Tlister

Тебе геймплея завтра не покажут, на что ты завтра надеешься хз

-2
Denny717 Tlister

а мне геймплей и не нужон)))

-1
tinsoman

Ох, думаю затра и 5 минут не пройдёт как весь интернет обсосёт этот трейлер посекундно.

6
akunamatatas

Судя по тому, что там уже 200к лайков, рекорд трейлера GTA V в 2 млн. будет перебит к завтрашнему вечеру)

P.S - Самый залайканый трейлер - BF1 (2.4 млн), поправьте если ошибся

4
Имран2442

Завтра раком поставят все интернет порталы мира

3
crossfader7

Лайки растут в гео прогрессии)

2
Nimlis

Сейчас по этой игре будет каждую минуту новость.
Напишет какой нибудь глава в твитер три точки: "..."
Новостники.. "ага, это будет три дополнения или этой какой-то секрет, давайте гадать" и.т.п.

2
mfpol

Надеюсь, выкатят трейлер на новое дополнение в ГТА онлайн.

2
KoRnEr

чушь кампот

0
Sigaretro

Наверно боссы пол года совещались, недоедая, невысыпаясь, сколько же идти первому тизеру, минуту - тридцать или минуту тридцать пять секунд... Ведь если постановить минуту - сорок секунд то ВСЁ, конец компании , репутации, акции рухнут, фанаты поразбегаются, гомики перестануть давать, начнутся массовые сожжения копий пятой части...

0
Ely Maze

Прикиньте если это действительно окажется трейлер нового обновления для GTA Онлайн

-1
ДолойТолерантность

Ещё не вышла, а уже раздражает.

-2
Imnogamer

Там уже ждунов этого трейлера, что перепись ландухов всемирный проводить можно. Щитбёрдс слетелись как мухи на калл.

-3
litrbolist

Они дизы удаляют.

-5
IdleUrick

тебя они удаляют

-1