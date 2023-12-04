Первый трейлер Grand Theft Auto VI будет идти полторы минуты

Rockstar уже загрузила трейлер Grand Theft Auto VI на YouTube и благодаря этому мы узнали его длительность. Премьера трейлера, как вы уже, наверное, знаете, состоится завтра, 5 декабря, в 17:00 по Москве.
Согласно полученным данным, дебютный ролик будет идти 1 минуту 31 секунду. Примерно столько же, сколько шел самый первый трейлер пятой части серии.
Что буде показано в первом трейлере GTA VI можно только предполагать. Скорее всего нам представят общий взгляд на мир игры и, быть может, назовут дату релиза.
Слишком много, секунд 15 хватило бы для разборов трейлера на ютубе в течении двух лет.
и для новостей на пг
Завтра YouTube ляжет
Как легли сервера фортнайта позавчера))
Что нас ждёт... Завтра Рокстар в очередной раз покажет, кто в индустрии папа!
Тебе геймплея завтра не покажут, на что ты завтра надеешься хз
а мне геймплей и не нужон)))
Ох, думаю затра и 5 минут не пройдёт как весь интернет обсосёт этот трейлер посекундно.
Судя по тому, что там уже 200к лайков, рекорд трейлера GTA V в 2 млн. будет перебит к завтрашнему вечеру)
P.S - Самый залайканый трейлер - BF1 (2.4 млн), поправьте если ошибся
Завтра раком поставят все интернет порталы мира
Лайки растут в гео прогрессии)
Сейчас по этой игре будет каждую минуту новость.
Напишет какой нибудь глава в твитер три точки: "..."
Новостники.. "ага, это будет три дополнения или этой какой-то секрет, давайте гадать" и.т.п.
Надеюсь, выкатят трейлер на новое дополнение в ГТА онлайн.
чушь кампот
Наверно боссы пол года совещались, недоедая, невысыпаясь, сколько же идти первому тизеру, минуту - тридцать или минуту тридцать пять секунд... Ведь если постановить минуту - сорок секунд то ВСЁ, конец компании , репутации, акции рухнут, фанаты поразбегаются, гомики перестануть давать, начнутся массовые сожжения копий пятой части...
Прикиньте если это действительно окажется трейлер нового обновления для GTA Онлайн
Ещё не вышла, а уже раздражает.
Там уже ждунов этого трейлера, что перепись ландухов всемирный проводить можно. Щитбёрдс слетелись как мухи на калл.
Они дизы удаляют.
тебя они удаляют