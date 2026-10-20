"Пиво Вайс-Сити": в США запустят производство реального пива по мотивам GTA 6

Очень внимательные фанаты Grand Theft Auto перед релизом шестой части решили проверить реестры США и были удивлены открытием, которое неожиданно будет связано с игрой. В открытом реестре Бюро по налогам и торговле алкогольной и табачной продукцией были обнаружены три официально зарегистрированные этикетки пивной продукции с фирменной маркировкой Grand Theft Auto 6. Эта находка указывает на подготовку довольно необычной рекламной кампании к скорому выходу боевика от Rockstar.

В базе данных ведомства зарегистрированы как культовые вымышленные марки из предыдущих частей серии, так и совершенно новый напиток:

Pißwasser — классический и самый узнаваемый сорт хмельного из вселенной GTA;

— классический и самый узнаваемый сорт хмельного из вселенной GTA; Patriot — еще один традиционный сорт американского пива франшизы;

— еще один традиционный сорт американского пива франшизы; No Mames Vice City — новый 6-градусный светлый лагер, созданный специально к релизу шестой части. На этикетке изображен стилизованный бульдог в солнцезащитных очках и с массивной золотой цепью «Vice City» на шее на фоне неонового заката Леониды. Появление этой марки свидетельствует о том, что бренд «No Mames» будет представлен и внутри самой игры в качестве доступного для покупки алкоголя.

Производством всей линейки занимается независимая крафтовая пивоварня, расположенная в штате Флориды в непосредственной близости от реального Майами. На всех зарегистрированных макетах для банок и кегов присутствует официальный логотип Grand Theft Auto VI. Сама Rockstar Games пока не анонсировала старт тематического мерчендайза, однако эксперты сходятся во мнении, что напитки поступят в продажу в качестве лимитированной предрелизной серии.

Напомним, ранее стало известно, что в GTA 6 представлен самый большой открытый мир в истории компании, но городские улицы сделали заметно уже ради реализма и плотности трафика.

Grand Theft Auto 6 выйдет 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.