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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 125 оценок

Платина в GTA 6 будет сложной: в Rockstar рассказали о достижениях и обилии коллекционных предметов

Gutsz Gutsz

В том, что GTA 6 стала «лучшим фильмом» 2026 года, уже нет никаких сомнений, и об этом прямо говорят пользователи. Но это вовсе не означает, что у самого ожидаемого проекта не будет важной игровой части! Как минимум ачивки смогут подарить дополнительный челлендж и веселье при прохождении игры.

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Бразильский блогер Дэви Джонс в рамках подкаста Flow Games рассказал о своем общении с одним из разработчиков из Rockstar Games. В разговоре с представителем студии он напрямую поинтересовался, насколько безумной и тяжелой окажется задача по получению платинового кубка и прохождению экшена на 100%.

По словам создателей, команда стремится найти идеальный баланс. Список достижений не планируют делать невыносимо сложным или непроходимым, но в то же время трофихантерам бросят серьезный вызов. Разработчики не хотят обесценивать статус платинового трофея, сохраняя планку сложности, привычную для флагманских проектов компании.

Также было подтверждено, что в открытом мире штата Леонида игроков ждет огромное количество уникальных коллекционных предметов и скрытых активностей, необходимых для закрытия игры на 100%.

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По оценкам обозревателей, учитывая масштабы прошлых хитов вроде Red Dead Redemption 2, где закрытие всех условий кампании отнимало от 200 до 300 часов, путь к заветной «платине» в одиночном режиме GTA 6 потребует сотен часов вдумчивого исследования и станет настоящей проверкой на выдержку.

Сколько часов займет прохождение GTA 6 - прохождение сюжета и дополнительная активность в игре
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Комментарии:  36
Ваш комментарий
ZAUSA

Помню, как я на золото в GTA 5 миссии проходил. Больше не хочу...

9
-zotik-

Опять эти ссаные критерии в миссиях?

7
Rostov_161

Надеюсь будет миссия с гребаным вертолетиком и лётная школа)

7
Дырявый бублик

Никогда не гнался за ачивками. Пройти и забыть.

7
Лицо со шрамом

Нужно будет в роли Джейсона собирать косметички Люси , которые будут и на земле и под водой и в небе, а если этого не делать то у Джейсона будет падать мужественность и хп

7
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