PlayStation France могла случайно раскрыть улучшения GTA 6 для PS5 Pro - упоминаются PSSR и продвинутый рейтрейсинг

На официальном французском сайте PlayStation могли преждевременно появиться подробности технических улучшений Grand Theft Auto VI для PlayStation 5 Pro. Пользователи Reddit утверждают, что страница некоторое время содержала упоминания PSSR и более продвинутой трассировки лучей, после чего эта информация исчезла.

Согласно опубликованным данным, версия GTA VI для PS5 Pro якобы должна использовать PlayStation Spectral Super Resolution — фирменную технологию масштабирования Sony на базе искусственного интеллекта. Она предназначена для повышения чёткости изображения на 4K-дисплеях.

Вторым заявленным улучшением стала расширенная трассировка лучей. В утёкшем описании говорилось об улучшении отражений, теней и освещения. Никаких конкретных режимов производительности, разрешения или частоты кадров при этом указано не было.

Подлинность именно этих деталей пока вызывает вопросы. В тексте страницы присутствовало упоминание «катаны Ацу» — очевидная отсылка к Ghost of Yōtei, не имеющая отношения к GTA VI. Это может указывать на ошибку при копировании шаблона страницы или на то, что опубликованный фрагмент нельзя считать окончательным описанием возможностей игры.

При этом сама поддержка PS5 Pro уже не является слухом. Действующая официальная страница Grand Theft Auto VI на сайте PlayStation France прямо помечает игру как «PS5 Pro Enhanced», хотя конкретные преимущества более мощной консоли сейчас не перечисляет.

Sony и Rockstar ранее также подтвердили тесное сотрудничество при разработке версии GTA VI для PlayStation 5. Компания заявляла, что игра будет использовать возможности PS5, включая функции DualSense, быстрый SSD и Tempest 3D Audio.

Таким образом, наличие отдельной оптимизации GTA VI для PS5 Pro уже подтверждено официально, однако информация о PSSR и улучшенной трассировке лучей пока остаётся неподтверждённой возможной утечкой.

Grand Theft Auto VI выйдет на PlayStation 5 и PS5 Pro 19 ноября 2026 года.