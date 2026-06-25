PlayStation начала беспрецедентную рекламу GTA 6 - Sony не делала такого даже для своих главных эклюзивов

Ну вот и открылись предзаказы Grand Theft Auto 6 на консолях. Уже давно было известно, что главным партнером Rockstar Games в продвижении и продажах игры станет PlayStation, но то, с каким рвением подошла Sony к рекламе экшена, удивило многих игроков и представителей индустрии.

Пользователи обратили внимание, что японский платформодержатель буквально отдал всю свою экосистему под нужды самого ожидаемого криминального блокбастера. Раздел привествия на консолях PlayStation 5 обзавелся уникальными функциями. Теперь при открытии вкладки проигрывается короткая заставочная анимация GTA 6, после чего на экране появляется массивный рекламный блок, полностью посвященный игре. Подобной интеграции прямо в интерфейс интерфейса Sony ранее не делала даже для главных собственных эксклюзивов. Стартовая страница PS Store также целиком забита материалами по игре: баннерами о бонусах, описанием Ultimate Edition и ссылками на прошлые трейлеры.

Вместе с этим PlayStation представила стилизованный под Вайс-Сити логотип и изменила иконку своего официального мобильного приложения. Аналитики уверены, что маркетинговый договор между Sony и Take-Two стал крупнейшим за всю историю бренда PlayStation, а впереди нас наверняка ждут эксклюзивные комплекты-бандлы. При этом фанаты скрестили пальцы и замерли в ожидании, уверенные, что на фоне старта сборов предзаказов и обновления сайтов Rockstar со дня на день должна дропнуть третий трейлер, чтобы закрепить рекламный успех.

Кстати, на фоне старта продаж выяснились и подробности локализации в Grand Theft Auto 6:

Беспрецедентная маркетинговая машина уже запущена и будет лишь набирать обороты до самого выхода. Напомним, что мировой релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X|S.