PlayStation предлагает арендовать PS5 и GTA 6 за 18 фунтов в месяц, но за три года придется переплатить за консоль

В Великобритании PlayStation представила три комплекта PS5 с GTA 6 в рамках программы аренды PlayStation Flex. Самый доступный вариант обойдется в 18,49 фунтов в месяц, что на первый взгляд выглядит привлекательнее покупки консоли за 519–789 фунтов и игры за дополнительные 69,99 фунтов. Однако за низкими ежемесячными платежами скрывается обязательный долгосрочный контракт, из-за которого предложение оказывается далеко не выгодным.

Покупателям доступны три комплектации: PS5 Digital Edition с накопителем на 825 ГБ и двумя контроллерами DualSense за £18,49 в месяц, стандартная PS5 с одним DualSense за ту же сумму и версия с двумя контроллерами за £19,49. Если консоль приобретается исключительно ради GTA 6, цифровая модель выглядит наиболее логичным выбором, поскольку физическое издание игры, согласно имеющейся информации, не планируется.

Главная проблема заключается в том, что аренда не предусматривает ежемесячного продления договора. Пользователям необходимо выбрать фиксированный срок — 12, 24 или 36 месяцев. При оформлении 36-месячного контракта на PS5 Digital Edition ежемесячный платеж составит £18,49, а общая сумма достигнет £665,64. Это значительно дороже покупки консоли и игры, при этом после окончания договора пользователь не станет владельцем устройства.

Существует и вариант аренды на 12 месяцев, но тогда ежемесячный платеж увеличивается до £29,95, а общая стоимость составит £359,40. Такой вариант позволяет существенно сократить расходы по сравнению с трехлетним контрактом, однако игрок все равно останется без собственной консоли и полноценной копии GTA 6.