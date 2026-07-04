PlayStation убрала тему GTA 6 с иконки приложения - пользователи связали это с негативом после отказа Sony от дисков

На прошлой неделе фанаты заметили, что Sony приложила дополнительные усилия, чтобы объявить о начале предзаказов на GTA 6. Они даже сделали это приветственным экраном при включении консоли и добавили его на панель управления PlayStation.

Xbox не так широко распространила эту новость и не внесла аналогичных изменений в свою консоль для продвижения предзаказов на своей платформе. Как ни странно, Xbox даже пришлось прокомментировать, что PlayStation не превзошла их по количеству заказов в соотношении 8 к 1.

Как сообщают многочисленные фанатские аккаунты Rockstar, такие как GTASix, Sony удалила тему GTA 6 из приложения PlayStation. Это небольшое изменение, поскольку, будучи сопутствующим приложением, большинство геймеров все равно им не пользуются.

Это может означать лишь то, что их масштабная маркетинговая кампания длилась всего неделю, и они не хотят платить Rockstar больше за её продолжение. Но некоторые открыто предполагают, что это связано с тем, что Rockstar хочет сейчас дистанцироваться от подпорченной репутации бренда Sony из-за вызванной волны негатива после сообщения об отказе от дисковых версий игр в январе 2028 года.