PlayStation убрала тему GTA 6 с иконки приложения - пользователи связали это с негативом после отказа Sony от дисков

На прошлой неделе фанаты заметили, что Sony приложила дополнительные усилия, чтобы объявить о начале предзаказов на GTA 6. Они даже сделали это приветственным экраном при включении консоли и добавили его на панель управления PlayStation.
Xbox не так широко распространила эту новость и не внесла аналогичных изменений в свою консоль для продвижения предзаказов на своей платформе. Как ни странно, Xbox даже пришлось прокомментировать, что PlayStation не превзошла их по количеству заказов в соотношении 8 к 1.
Как сообщают многочисленные фанатские аккаунты Rockstar, такие как GTASix, Sony удалила тему GTA 6 из приложения PlayStation. Это небольшое изменение, поскольку, будучи сопутствующим приложением, большинство геймеров все равно им не пользуются.
Это может означать лишь то, что их масштабная маркетинговая кампания длилась всего неделю, и они не хотят платить Rockstar больше за её продолжение. Но некоторые открыто предполагают, что это связано с тем, что Rockstar хочет сейчас дистанцироваться от подпорченной репутации бренда Sony из-за вызванной волны негатива после сообщения об отказе от дисковых версий игр в январе 2028 года.
что за дичь тут постят!!! почему все это хавают?
"Sony отказывается от Дисков, фанаты в ярости" да на фоне Глобального Потепление, Загрязнение Воздуха, Глобального Дефицита Памяти, Развитие ИИ технологий, Различные Войны между народами, ваши Диски такая глупая херня что не имеет даже смысле обращать на это внимание, вы не об этом думаете господа, надо думать о том как прожить будущий день, как заработать бабки и не сдохнуть от Голода, но вместо этого вы думаете о всяких Глупостях, "Консольные Диски пропадут, Капиталисты заберут у нас Святое диски с играми, Консольные Игры на Дисках нам больше не будут принадлежать плак плак плак" Господи какая же Глупая х.ета!!!