PlayStation впереди планеты всей: в Take-Two потвердили партнёрство с Sony и пояснили за консольную эксклюзивность GTA 6

В недавнем интервью Bloomberg глава издательства Take-Two Interactive Штраус Зельник откровенно рассказал о запредельных амбициях студии и объяснил непопулярное среди "бояр" решение о позднем выпуске криминального боевика на ПК.

По оценкам журналистов, разработкой GTA 6 вот уже 8 лет занимается огромное количество сотрудников Rockstar Games. Инвесторы ждут сверхприбылей, а аналитики и вовсе прогнозируют фантастические 25 миллионов проданных копий лишь за первый день. Показатель в 10 млн единиц на старте Зельник даже в шутку назвал для такого титана "провалом". Глава издательства признал, что процесс запуска навивает страх из-за гигантских бюджетов проекта:

У нас потрясающие команды, и мы стараемся обеспечить их неограниченными ресурсами... Игра с высокими ставками создана исключительно для крупных парней, и меня это полностью устраивает.

Журналист Джейсон Шрайер задал топ-менеджеру главный вопрос: почему при таких бюджетах Rockstar продолжает ущемлять компьютерную платформу? Зельник не скрывает: за время его работы в Take-Two важность платформы для студии радикально изменилась. ПК, некогда занимавший лишь 5% выручки, теперь способен генерировать для новых игр до 50% прибыли соревнуясь в тиражах даже с баскетбольным флагманом NBA 2K. Тем не менее корпоративная позиция относительно GTA 6 непреклонна: первыми Лениду увидят исключительно владельцы актуальных консолей от Sony и Microsoft.

Зельник жестко опроверг слухи о тайном сговоре с платформодержателями — задержка выпуска ПК версии не имеет ничего общего со сделками или платной временной консольной эксклюзивностью, выкупленной PlayStation или Xbox.

Причина проста. Rockstar исторически всегда начинает релизные кампании именно с консолей, потому что именно там исторически располагается наше корневое и самое массовое сообщество, и наш долг служить нашим основным потребителям. С таким релизом тебя в первую очередь судят основные фанаты серии. Если ваше ядро не удовлетворено первым делом в полном объёме, вы в итоге провалитесь с остальным рынком.

— объясняет генеральный директор, не отрицая при этом, что поздний запуск позволит корпорации впоследствии продать некоторые копии игры по второму кругу наиболее фанатичным "апологетам". Точную продолжительность этого «периода задержки» для бояр руководитель озвучивать пока не стал.

Вместе с этим, Штраус Зельник официально подтвердил партнёрство между Take-Two и Sony для успешного запуска Grand Theft Auto 6. Их сотрудничество предполагает совместное продвижение брендов. То есть, подразделение PlayStation будет активно помогать в маркетинге GTA 6, предоставляя собственные площадки и ресурсы. Речи об эксклюзивном контенте для игроков на PS5 не идет, компании сосредоточатся только на рекламе.

Напомним, совсем недавно мы уже сообщали инсайдерские сведения из индустрии — для того, чтобы уложиться в текущий агрессивный план и выпустить GTA вовремя, рядовым программистам внутри всех команд приходится трудиться в сумасшедшем кранч-графике, нередко засиживаясь перед компьютерами и уходя домой поздно в ночи:

Смогут ли колоссальные переработки подарить геймерам "опыт, которого ранее никогда еще не было в играх" — мир увидит 19 ноября 2026 года. Релиз экшена заявлен только для приставок PlayStation 5 и Xbox Series X|S.