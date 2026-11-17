Если вы планировали сыграть в Grand Theft Auto 6 раньше официального релиза и запустить новинку через учетную запись в регионе Новой Зеландии, с этой популярной уловкой стоит быть предельно осторожными. В сети появились тревожные сообщения о том, что пользователи начали сталкиваться с внезапными блокировками на консолях PlayStation 5.

Поводом для беспокойства стала публикация в сообществе SourceVI в соцсети X. По их данным, игроки, создавшие новозеландские профили в PSN ради возможности начать прохождение на 13 часов раньше остального мира, стали получать временные или постоянные приостановки действия учетных записей - ошибка с кодом WS-116331-5 с формулировкой о нарушении Условий обслуживания PlayStation Network. В результате таких ограничений пользователи теряют доступ к самому профилю и всем купленным на нем цифровым товарам, включая предзаказ GTA 6.

Скорее всего, блокировки связаны вовсе не с самим фактом создания аккаунта в другом регионе — Sony годами лояльно относится к наличию зарубежных профилей у владельцев консолей. Главной причиной банов стало использование сомнительных посреднических сервисов, автоматизированных сетей ботов и взломанных банковских карт, через которые игроки пытались оплатить новинку в новозеландских долларах на сторонних торговых площадках.

В пользу этой версии говорит и то, что сообщения о банах носят единичный характер и встречаются на профильных форумах крайне редко. Автоматические системы безопасности Sony мгновенно реагируют на подозрительные финансовые транзакции и возвраты средств, что и приводит к блокировкам конкретных профилей. Тем не менее пользователям настоятельно рекомендуют избегать серых способов пополнения баланса, чтобы не лишиться доступа к игре накануне ее официального старта. До выхода GTA 6 осталось всего два дня.