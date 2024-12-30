По данным аналитика, Grand Theft Auto 6 заработает более 3 млрд долларов в первый же год

Grand Theft Auto 6, которую издатель Take-Two Interactive собирается выпустить осенью 2025 года на консолях PlayStation и Xbox, вероятно, превысит 1 млрд долларов предварительных заказов еще до релиза, согласно аналитикам DFC Intelligence, исследовательской группы видеоигр.
Ожидается, что общая выручка GTA 6 за первые 12 месяцев после релиза достигнет 3,2 млрд долларов, прогнозирует DFC, что вдвое больше, чем у GTA 5. Такой успех намного превзойдет самые крупные фильмы 2024 года «Головоломка 2», который собрал 1,7 млрд долларов по всему миру, согласно Box Office Mojo, и «Дэдпул и Росомаха», который собрал 1,3 млрд долларов.
В отличие от ежегодных франшиз, таких как Call of Duty или EA Sports FC, большой промежуток между релизами GTA делает их исключительным событием для геймеров. Но это обходится в огромную цену, при этом оценка затрат на разработку составляет от сотен миллионов до 2 миллиардов долларов, включая обновления контента после запуска.
Передайте этому онолитику, что выручка это не заработок.
А речи про заработок и нет в новости, так что хз к чему тут твоя претензия
ну, в заголовке написано про заработок
Grand Theft Auto 6 заработает более 3 млрд долларов в первый же год
Заголовок пишут местные авторы, а не те аналитики кому ты претензию кинул )
Ну так на разработку, тоже немалые деньги вложены. Спокойно лярд могли вбухать
А так к чему такие данные. Гта в любом случае одна из серий игр о которой только ленивый не знает. В 2000 мечта каждого школьника. Ибо где бы вы увидели как примеру работа сутенёра и последствии убивание сей мадам битой. Grand Theft Auto: San Andreas вовсе стала культовой. Помню мне попался ещё тогда диск палёный с рынка с офигенной озвучка про углепластик. Пройти правда ту игру я так и не смог, крашилась. Только уже лицензию прошёл в будущем нормально.
В любом случае это считай культовая серия игр, даже если бы её выпустили в тихую, без рекламы. Об ней сами журналисты уже раскричали по всем углам. Как, так такая игра и вышла без громкого заявления. Так, что можно поверить в любые цифры почти. Люди уже будут предзаказы делать пачками заранее ,будут. В целом даже не нужно особо прогревать гоев.
Я бы сказал что это возможно, если бы не 2 ленивых переиздания ЖТА и РДР, а также неопределённость на счёт фемо-гомо-трансо повестки, о наличии которой ранее сообщалось, и которую - не факт что убрали.
Опять же, недавнее оживление продаж ЖТА5 произошло явно не от хорошей жизни, а для увеличения бюджета на некие амбициозные цели. Если выйдет изначально качественная игра, то Раксторы быстро нарубят капусты даже без выпуска дополнений и продажи онлайн-валюты, но если она будет как Кибербаг на релизе - у них сразу же посыпятся продажи и начнутся возвраты предзаказов. Так что, 50 на 50.
3 триллиона заработает
Консольщики тормозящие игровую индустрию будут играть, ПК бояре будут ждать пару лет (год точно) окончание бета теста)