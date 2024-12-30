По данным аналитика, Grand Theft Auto 6 заработает более 3 млрд долларов в первый же год

Grand Theft Auto 6, которую издатель Take-Two Interactive собирается выпустить осенью 2025 года на консолях PlayStation и Xbox, вероятно, превысит 1 млрд долларов предварительных заказов еще до релиза, согласно аналитикам DFC Intelligence, исследовательской группы видеоигр.

Ожидается, что общая выручка GTA 6 за первые 12 месяцев после релиза достигнет 3,2 млрд долларов, прогнозирует DFC, что вдвое больше, чем у GTA 5. Такой успех намного превзойдет самые крупные фильмы 2024 года «Головоломка 2», который собрал 1,7 млрд долларов по всему миру, согласно Box Office Mojo, и «Дэдпул и Росомаха», который собрал 1,3 млрд долларов.

В отличие от ежегодных франшиз, таких как Call of Duty или EA Sports FC, большой промежуток между релизами GTA делает их исключительным событием для геймеров. Но это обходится в огромную цену, при этом оценка затрат на разработку составляет от сотен миллионов до 2 миллиардов долларов, включая обновления контента после запуска.