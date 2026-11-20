Более 2 млн игроков Xbox из США и Великобритании, предположительно, воспользовались «новозеландским трюком», чтобы запустить GTA 6 раньше официального релиза. Такие данные приводит аналитическая компания Ampere Analysis.

Согласно подсчётам, временно сменить регион консоли на Новую Зеландию решили около 1,5 млн американских и 600 тысяч британских пользователей Xbox. Ещё по 200 тысяч игроков проделали то же самое в Канаде и Бразилии, а в Мексике таких оказалось около 100 тысяч.

Причина популярности этого способа проста: Rockstar выпустила GTA 6 в полночь 19 ноября по местному времени в каждом регионе. Из-за разницы часовых поясов Новая Зеландия получила доступ к игре раньше остальных стран. Владельцам Xbox достаточно было изменить регион консоли, чтобы обойти ожидание. На PlayStation провернуть подобное сложнее — для этого требуется отдельная учётная запись другого региона и оплата в местной валюте.

Для сравнения, ранним доступом через смену региона воспользовались лишь около 100 тысяч американских владельцев PlayStation. Это наглядно демонстрирует, насколько проще реализовать подобный трюк на консолях Microsoft.

Не осталась в стороне и туристическая организация Новой Зеландии, которая с юмором отреагировала на наплыв виртуальных туристов: «Мы будем рады вас видеть». В публикации также пошутили, что местные жители встречают GTA 6 раньше всех.

Теперь же игра официально доступна по всему миру, и игроки наконец могут отправиться исследовать штат Леонида без смены часовых поясов.