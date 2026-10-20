По данным аналитиков, GTA 6 опережает другие крупные игры по количеству предзаказов за последние 6 лет

По оценкам Sensor Tower, количество цифровых предзаказов на GTA 6 в США достигло 6,08 млн — это значительно превышает показатели ряда недавних AAA-проектов.

Аналитики Sensor Tower сравнили динамику предзаказов GTA 6 с показателями крупных релизов за последние шесть лет, включая Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022), Diablo 4 (2023), Hogwarts Legacy (2023) и Marvel’s Spider-Man 2 (2023).

Modern Warfare 2 была одной из самых успешных игр последних лет: за 45 дней до выхода количество предзаказов на неё более чем вдвое превышало показатели Diablo 4. Кроме того, игра продемонстрировала лучший стартовый уикенд в истории серии Call of Duty, собрав 800 млн долларов. Позже Black Ops 6 стала самым успешным запуском франшизы в 2024 году, хотя она также стала первой частью Call of Duty, которая появилась в подписочном сервисе Game Pass в день своего выхода.

Согласно данным Sensor Tower, за аналогичный период до релиза количество предзаказов на GTA 6 оказалось на 148% выше, чем у Modern Warfare 2. Анализ охватывает только цифровые предзаказы на территории США и не учитывает продажи физических копий.

По состоянию на 13 октября, по оценкам Sensor Tower, на GTA 6 было оформлено 6,08 млн предзаказов, что соответствует примерно 594 млн долларов выручки. Сообщается, что 74% предзаказов приходится на платформу PlayStation, а 26% — на Xbox; при этом подавляющее большинство пользователей выбрали издание Ultimate Edition стоимостью 100 долларов.

Ожидается, что запуск GTA 6 станет самым масштабным в истории игровой индустрии.