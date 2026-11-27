По оценкам аналитической компании Alinea Analytics, GTA 6 продалась тиражом в 53 млн копий по всему миру всего за первую неделю после релиза. Данные в соцсетях представил аналитик Рис Эллиотт.

На PS5 пришлось 75,7% всех продаж. Общая выручка игры составила около $4,7 млрд, причём доля консоли Sony достигла 76,1% благодаря региональным различиям в ценах. США обеспечили 33,5% продаж GTA 6 на PS5.

Не менее впечатляющими оказались показатели вовлечённости: более 7 млн игроков провели в игре свыше 50 часов, а почти 250 тысяч — более 100 часов.

Более подробный аналитический отчёт представят позднее. Стоит учитывать, что это сторонние оценки, а не официальные данные Rockstar Games или Take-Two. Точные показатели станут известны после публикации финансовой отчётности.