По данным аналитиков, предзаказы GTA 6 перевалили за 5 миллионов копий, выручка превысила полмиллиарда долларов

Согласно свежим данным аналитического портала Sensor Tower, Grand Theft Auto 6 установила новый впечатляющий рубеж в предпродажах. На сегодняшний день количество предварительных заказов на игру оценивается в 5,28 миллиона копий. Только за последнюю неделю к этому числу прибавилось еще 350 000 заказов.

Такой высокий спрос позволил игре сгенерировать оценочную выручку в размере 516 миллионов долларов США. Примечательно, что абсолютное большинство игроков делают выбор в пользу экосистемы Sony: на долю PlayStation приходится 77% всех предзаказов, в то время как Xbox версии досталось 23%.

Эти цифры выглядят особенно впечатляюще на фоне показателей предыдущей части серии. Для сравнения, перед релизом GTA 5 количество предзаказов составляло около 7 миллионов копий. Учитывая, что до выхода GTA 6 осталось еще несколько месяцев, текущие темпы продаж позволяют предположить, что рекорд предшественницы может быть побит.

В сообществе уже строят догадки о том, что удержит часть потенциальных покупателей (по оценкам, от 2 до 3 миллионов) от оформления предзаказа. Многие фанаты открыто заявляют, что специально ожидают анонса коллекционных или специальных изданий игры, чтобы приобрести именно их.