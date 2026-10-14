По данным аналитиков, предзаказы GTA 6 превысили отметку в 6 миллионов копий - до выхода остаётся чуть больше месяца

По оценкам аналитической компании Sensor Tower, общее количество предзаказов Grand Theft Auto 6 по всему миру уже превысило 6 миллионов. В настоящее время компания оценивает объем цифровых предзаказов для платформ PlayStation и Xbox примерно в 6,08 миллиона копий, что принесло около 594 миллионов долларов ещё до официального релиза игры. На долю PlayStation приходится около 4,51 миллиона предзаказов, тогда как на Xbox — примерно 1,57 миллиона. Важно отметить, что это именно оценки Sensor Tower, а не официальные данные от Rockstar или Take-Two.

Распределение предзаказов по платформам не менее интересно, чем итоговая цифра. Около трёх четвертей всех предзаказов приходится на PlayStation, однако общий показатель в 6 миллионов копий — при том, что до выхода остаётся ещё больше месяца, — выглядит просто невероятным. GTA 6 обещает не просто успешный старт: судя по всему, это будет один из тех релизов, где главной интригой станет то, насколько внушительным окажется рекорд продаж за первую неделю.