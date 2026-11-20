По оценкам экспертов, Grand Theft Auto 6 стала крупнейшим релизом в индустрии развлечений за всю историю. Игра вышла в четверг — после 13 лет ожидания.

Как сообщает аналитическая платформа Sensor Tower, к пятнице продажи этого долгожданного приключенческого экшена в открытом мире превысили 24,5 миллиона копий. При этом распределение по платформам составляет примерно 75% для PlayStation и 25% для Xbox. Это соответствует выручке в размере около 2,36 млрд долларов, что на 76% превышает показатель в 1,34 млрд долларов, полученный за первый квартал после выхода GTA 5.

Для сравнения: самый кассовый фильм этого года, «Человек-паук: Новый день», собрал в прокате $2,5 млрд за весь период показа.

Разработчик игры, студия Rockstar, и ее материнская компания Take-Two пока не раскрывают точные данные о продажах, однако отметили, что спрос оказался «беспрецедентным». По прогнозам Sensor Tower, GTA 6 станет настолько популярной, что игроки будут уделять другим однопользовательским проектам на 10% меньше времени.

Аналитическая компания пояснила, что оценки основаны на данных электронных чеков и других статистических источниках, отслеживающих активность миллионов пользователей ежедневно. Также учитываются общедоступные профили на основных игровых платформах, таких как PlayStation и Xbox, где доступна GTA 6.