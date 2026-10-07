По данным Avast, GTA VI уже стала мишенью для мошенников и фейковых сайтов

Исследователи Avast выявили около 200 доменов, связанных с GTA VI, причём примерно 10% из них были классифицированы как опасные (средний или высокий уровень риска). По данным компании, занимающейся цифровой безопасностью, мошенники уже пользуются ажиотажем вокруг выхода новой игры от Rockstar Games: они создают поддельные страницы, распространяют мошеннические предложения и пытаются украсть у игроков личные данные, учётные записи и деньги.

Анализ показал, что подобные страницы используют название игры или визуальные элементы, связанные с Rockstar, чтобы выглядеть достоверно. Один из авторов исследования кратко охарактеризовал ситуацию, отметив, что пользователи могут потерять деньги из-за мошеннических схем, связанных с игрой, ещё до того, как получат возможность в неё сыграть.

Среди схем, обнаруженных Avast, встречаются страницы, обещающие ранний доступ к GTA VI, предлагающие поддельные файлы для скачивания или «крэки» (программы для взлома защиты), а также имитирующие официальные магазины, чтобы побудить посетителей ввести личные данные или платёжную информацию. Некоторые сайты требуют подключения криптовалютных кошельков, другие рекламируют несуществующие розыгрыши призов или копируют фирменный стиль Rockstar и PlayStation.

Одним из явных признаков мошенничества являются страницы, предлагающие версию GTA VI для ПК, поскольку Rockstar пока не анонсировала выход игры на этой платформе. Следовательно, любой сайт, обещающий возможность скачать игру на ПК раньше времени, не является официальным источником.

Avast рекомендует покупать GTA VI только в официальных магазинах. Чтобы снизить риск стать жертвой мошеннических сайтов, Avast рекомендует покупать GTA VI только через официальные каналы, включая магазины PlayStation и Xbox, а также платформы, указанные самой компанией Rockstar Games. Кроме того, компания советует игрокам внимательно проверять адрес сайта, прежде чем вводить на нем личные данные, банковские реквизиты или учётные данные для входа.

Ещё одна важная мера предосторожности — избегать страниц, требующих подключения криптовалютных кошельков для получения доступа к акциям, предзаказам или якобы полагающимся бонусам, связанным с игрой. С осторожностью следует относиться и к предложениям со скидками, значительно превышающими те, что доступны на официальных ресурсах, — особенно в период перед выходом игры, когда высокий спрос на неё способствует распространению мошеннических схем, маскирующихся под легальные акции.