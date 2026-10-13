По данным авторитетного издания, Rockstar нацелилась на релиз GTA 6 на ПК в начале 2027 года

По данным GamesBeat, Rockstar Games планирует выпустить ПК-версию Grand Theft Auto 6 в первом квартале 2027 года. Авторитетное издание ссылается на целых четырёх источников, знакомых с планами студии. При этом Rockstar официально не подтверждала сроки выхода игры на ПК.

Если информация верна, компьютерная версия появится всего через несколько месяцев после релиза на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, который запланирован на 19 ноября 2026 года. Для сравнения, GTA 5 добралась до ПК примерно через полтора года после выхода на консолях, а Red Dead Redemption 2 уже через год.

Более ранний релиз на ПК может быть особенно важен для онлайн-режимов и пользовательского контента. Rockstar ранее приобрела команду Cfx.re, создавшую платформу FiveM для ролевых серверов GTA 5. Подобные проекты могут сыграть заметную роль и в развитии GTA 6, хотя подробностей о пользовательских инструментах для новой игры пока немного.

Дополнительный повод для разговоров об онлайне появился после интервью главы Twitch Дэна Клэнси Bloomberg на Tokyo Game Show в сентябре. Он заявил, что онлайн-режим GTA 6 должен выйти в 2027 году. Однако Rockstar пока не объявляла официальную дату его запуска, а сроки выхода сетевых функций не подтверждают дату релиза ПК-версии.

Пока к этой информации стоит относиться как к неподтверждённому слуху. GamesBeat утверждает, что получил сведения от четырёх источников, но представители Rockstar не прокомментировали публикацию. Студия уже дважды переносила выход GTA 6, поэтому даже предполагаемые сроки релиза на ПК могут измениться.