По данным инсайдера, Rockstar начала рассылать пресс-коды GTA 6 - обзоры появятся 18 ноября

Обзоры GTA 6 могут появиться всего за день до официального релиза игры. По словам известного индустриального инсайдера NateTheHate2, Rockstar Games уже начала рассылать журналистам и игровым изданиям ключи для предварительного ознакомления с проектом.

По информации инсайдера, эмбарго на публикацию рецензий снимут 18 ноября — за день до выхода игры на PS5 и Xbox Series X|S. Если сведения подтвердятся, у игроков будет совсем немного времени, чтобы ознакомиться с первыми оценками и мнениями прессы перед покупкой.

При этом Rockstar Games пока официально не подтверждала ни начало рассылки ключей, ни дату окончания эмбарго.