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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 258 оценок

По данным инсайдера, Rockstar начала рассылать пресс-коды GTA 6 - обзоры появятся 18 ноября

monk70 monk70

Обзоры GTA 6 могут появиться всего за день до официального релиза игры. По словам известного индустриального инсайдера NateTheHate2, Rockstar Games уже начала рассылать журналистам и игровым изданиям ключи для предварительного ознакомления с проектом.

По информации инсайдера, эмбарго на публикацию рецензий снимут 18 ноября — за день до выхода игры на PS5 и Xbox Series X|S. Если сведения подтвердятся, у игроков будет совсем немного времени, чтобы ознакомиться с первыми оценками и мнениями прессы перед покупкой.

При этом Rockstar Games пока официально не подтверждала ни начало рассылки ключей, ни дату окончания эмбарго.

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Комментарии:  20
Ваш комментарий
Grek028

куда все клоуны пропали которые с августа строчили что игру перенесут, с пеной у рта

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Freund Benno

Мне не очень нравится когда какие-то люди, мнение которых интересует меня в последнюю очередь, получают игру раньше конечно