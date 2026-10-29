По данным журнала Edge, конечная цель Джейсона и Люсии - бросить преступную жизнь

До релиза GTA 6 Rockstar традиционно хранит молчание о сюжете, но обзор Edge позволил лучше понять мотивы новых героев. Если в GTA 5 центральную роль играли деньги, материальные блага и власть, то в шестой части студия, похоже, исследует более личную историю.

Роб Нельсон признаёт: многие воспринимают GTA как воплощение властных фантазий. Однако Джейсон и Люсия, хотя деньги остаются для них мотиватором, хотят большего — и в жизни, и в отношениях. Игра начинается с того, что они вместе и «хотят дать своим отношениям ещё один шанс».

Rockstar уже затрагивала похожую тему в Red Dead Redemption 2 — через внутренний конфликт Артура Моргана между личной выгодой и поддержкой лагеря. По словам Нельсона, GTA 6 развивает эту идею, наделяя героев более сложными мотивами, чем простое накопление богатства.

Смогут ли Джейсон и Люсия действительно вырваться из криминального мира — покажет время. Учитывая историю серии, сделать это будет непросто, что создаёт потенциально интересный конфликт между их желаниями и действиями, необходимыми для достижения целей.

Помимо сюжетных подробностей, Edge опубликовал 12 новых скриншотов и более детальный обзор карты Леониды. По данным журнала, разработчики до сих пор находят ранее невиданные области.