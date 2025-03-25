По крайней мере 3 крупных издателя готовы отложить выход игр, чтобы избежать GTA 6

Все взоры в индустрии видеоигр прикованы к тому, когда выйдет Grand Theft Auto 6. Ожидается, что потенциальное влияние на индустрию будет очень большим, но несколько издателей, планирующих выпустить игры примерно в одно и то же время, готовы отложить выход, чтобы не мешать.
По словам Кристофера Дринга из недавно запущенного издания The Game Business, «три крупных издателя видеоигр» готовы отложить выход своих игр, чтобы избежать GTA 6. Дринг говорит, что руководитель «одного из крупнейших в мире издателей игр» сказал ему:
Игры Rockstar всегда высасывают много денег и, что еще важнее, времени с рынка. Мы не хотим оказаться где-то рядом с этим. Мы разрабатываем несколько разных планов для наших игр.
В прошлые выходные на конференции разработчиков игр в Сан-Франциско Том Хендерсон из Insider Gaming услышал от нескольких разработчиков, что они «ждут, чтобы увидеть, что сделает GTA 6». Еще в декабре Джейсон Шрайер из Bloomberg сообщил, что конкурирующие издатели «ждут как можно дольше, чтобы объявить дату своего релиза».
Запуск GTA 6, предварительно запланированный на октябрь 2025 года, как сообщается, не просто отпугивает крупные новые релизы. По словам Дринга, двое разработчиков «топовых 10 игр с живыми сервисами» не планируют никаких существенных обновлений в течение окна запуска GTA 6. Как сообщается, один руководитель студии сказал, что они «подтолкнут» свои релизы вперед или назад на три недели, чтобы избежать GTA 6. Руководители студий, которые говорили с Дрингом, сообщали о других потенциальных проблемах, таких как плотный график других игр, пытающихся избежать GTA 6, но эти проблемы кажутся предпочтительнее, чем попытка конкурировать с потенциально изменяющим отрасль релизом. Однако, как заметил один отраслевой консультант на GDC, ожидание GTA 6 только из-за задержки может «потопить» этих разработчиков.
игры укрвауются и перекатыватся на другие календари когда выходит гта6. а потом там мы решили перести релиз гта на 3 месяца. все такие аааааа выпускаем глюченые билды а более осторожные переносят свои игры на пол года от первонального запланированного релиза жта. а потом банкротятся пек-пек. игор то нет.
Чёт как то смешно, они даже толком не назвали точную дату, да и 2 трейлер не показали.
Даже издатель ГТА 6 откладывает релиз игры чтоб не столкнуться выходом гта.
не такие уж они и крупные издатели получаются
А не рано ли пиарщики включили лапшу?
СЛАБАКИ.
Главное что бы с пользой это время использовали.
Никто не может знать что будет.
создают себе же проблемы, уплотняя график релизов позже
напоминает момент с KCD2 и атсасин шэдоус...
Мозг сломал, чтобы понять о чем заголовок)
Если они сделают онлайн в 6 игре, иначе как они будут её монетизировать. Я очень надеюсь на адекватный анти чит.
Читы убили в 5 части просто напрочь желание играть онлайн, хотя он прикольный для игры с друзьями.
И рп сервера я не рассматриваю в принципе потому что это сборная солянка для маргиналов и быдла что с вахты тратят всю зарплату в эту игру что бы зацепить жирную хик тяночку. А потом собраться вместе в одной точке пить пиво, рыгать и пердеть.
xD
онлайн для хомячков, олды играют в сингл
Всё куда проще, летом выходит новая Мафия, кокстар покажут новые трейлеры только после таких крупных игроков, не раньше! Игра вообще будет в продаже не раньше весны следующего года!
Диванный инсайд подьехал
А смысл им выпускать в этом году свою игру с открытым миром, если уже ранее вышла другая. Много у тебя официальных новостей от кокстар по ГТА 6?
ЭТО да - если релиз в октябре, то уже скоро апрель а рекламы нет.
Сама глава Rockstar давал на это ответ. Всё выйдет вовремя в релиз и одно другому не помешает.
мафия это средний сегмент, неизвестно каким он будет, может легко и провалиться и выйти в топы, конкурентов у роков нет на рынке