По крайней мере 3 крупных издателя готовы отложить выход игр, чтобы избежать GTA 6

Все взоры в индустрии видеоигр прикованы к тому, когда выйдет Grand Theft Auto 6. Ожидается, что потенциальное влияние на индустрию будет очень большим, но несколько издателей, планирующих выпустить игры примерно в одно и то же время, готовы отложить выход, чтобы не мешать.

По словам Кристофера Дринга из недавно запущенного издания The Game Business, «три крупных издателя видеоигр» готовы отложить выход своих игр, чтобы избежать GTA 6. Дринг говорит, что руководитель «одного из крупнейших в мире издателей игр» сказал ему:

Игры Rockstar всегда высасывают много денег и, что еще важнее, времени с рынка. Мы не хотим оказаться где-то рядом с этим. Мы разрабатываем несколько разных планов для наших игр.

В прошлые выходные на конференции разработчиков игр в Сан-Франциско Том Хендерсон из Insider Gaming услышал от нескольких разработчиков, что они «ждут, чтобы увидеть, что сделает GTA 6». Еще в декабре Джейсон Шрайер из Bloomberg сообщил, что конкурирующие издатели «ждут как можно дольше, чтобы объявить дату своего релиза».

Запуск GTA 6, предварительно запланированный на октябрь 2025 года, как сообщается, не просто отпугивает крупные новые релизы. По словам Дринга, двое разработчиков «топовых 10 игр с живыми сервисами» не планируют никаких существенных обновлений в течение окна запуска GTA 6. Как сообщается, один руководитель студии сказал, что они «подтолкнут» свои релизы вперед или назад на три недели, чтобы избежать GTA 6. Руководители студий, которые говорили с Дрингом, сообщали о других потенциальных проблемах, таких как плотный график других игр, пытающихся избежать GTA 6, но эти проблемы кажутся предпочтительнее, чем попытка конкурировать с потенциально изменяющим отрасль релизом. Однако, как заметил один отраслевой консультант на GDC, ожидание GTA 6 только из-за задержки может «потопить» этих разработчиков.