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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 007 оценок

По крайней мере 3 крупных издателя готовы отложить выход игр, чтобы избежать GTA 6

monk70 monk70

Все взоры в индустрии видеоигр прикованы к тому, когда выйдет Grand Theft Auto 6. Ожидается, что потенциальное влияние на индустрию будет очень большим, но несколько издателей, планирующих выпустить игры примерно в одно и то же время, готовы отложить выход, чтобы не мешать.

По словам Кристофера Дринга из недавно запущенного издания The Game Business, «три крупных издателя видеоигр» готовы отложить выход своих игр, чтобы избежать GTA 6. Дринг говорит, что руководитель «одного из крупнейших в мире издателей игр» сказал ему:

Игры Rockstar всегда высасывают много денег и, что еще важнее, времени с рынка. Мы не хотим оказаться где-то рядом с этим. Мы разрабатываем несколько разных планов для наших игр.

В прошлые выходные на конференции разработчиков игр в Сан-Франциско Том Хендерсон из Insider Gaming услышал от нескольких разработчиков, что они «ждут, чтобы увидеть, что сделает GTA 6». Еще в декабре Джейсон Шрайер из Bloomberg сообщил, что конкурирующие издатели «ждут как можно дольше, чтобы объявить дату своего релиза».

Запуск GTA 6, предварительно запланированный на октябрь 2025 года, как сообщается, не просто отпугивает крупные новые релизы. По словам Дринга, двое разработчиков «топовых 10 игр с живыми сервисами» не планируют никаких существенных обновлений в течение окна запуска GTA 6. Как сообщается, один руководитель студии сказал, что они «подтолкнут» свои релизы вперед или назад на три недели, чтобы избежать GTA 6. Руководители студий, которые говорили с Дрингом, сообщали о других потенциальных проблемах, таких как плотный график других игр, пытающихся избежать GTA 6, но эти проблемы кажутся предпочтительнее, чем попытка конкурировать с потенциально изменяющим отрасль релизом. Однако, как заметил один отраслевой консультант на GDC, ожидание GTA 6 только из-за задержки может «потопить» этих разработчиков.

-21
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
MunchkiN 616

игры укрвауются и перекатыватся на другие календари когда выходит гта6. а потом там мы решили перести релиз гта на 3 месяца. все такие аааааа выпускаем глюченые билды а более осторожные переносят свои игры на пол года от первонального запланированного релиза жта. а потом банкротятся пек-пек. игор то нет.

1
kotasha

Чёт как то смешно, они даже толком не назвали точную дату, да и 2 трейлер не показали.

1
Александр Дантес

Даже издатель ГТА 6 откладывает релиз игры чтоб не столкнуться выходом гта.

1
Керж93

не такие уж они и крупные издатели получаются

1
Egik81

А не рано ли пиарщики включили лапшу?

0
jax baron

СЛАБАКИ.

0
Dark1994

Главное что бы с пользой это время использовали.

0
sa1958

Никто не может знать что будет.

0
Gridon

создают себе же проблемы, уплотняя график релизов позже

0
DowncastKylian

напоминает момент с KCD2 и атсасин шэдоус...

0
kolinmah

Мозг сломал, чтобы понять о чем заголовок)

0
вупсич пупсич

Если они сделают онлайн в 6 игре, иначе как они будут её монетизировать. Я очень надеюсь на адекватный анти чит.
Читы убили в 5 части просто напрочь желание играть онлайн, хотя он прикольный для игры с друзьями.

И рп сервера я не рассматриваю в принципе потому что это сборная солянка для маргиналов и быдла что с вахты тратят всю зарплату в эту игру что бы зацепить жирную хик тяночку. А потом собраться вместе в одной точке пить пиво, рыгать и пердеть.

-1
ElectricWatson

xD

0
ТемныйВластелин

онлайн для хомячков, олды играют в сингл

1
X_O_MAX_O_X

Всё куда проще, летом выходит новая Мафия, кокстар покажут новые трейлеры только после таких крупных игроков, не раньше! Игра вообще будет в продаже не раньше весны следующего года!

-3
Brazz20000

Диванный инсайд подьехал

4
X_O_MAX_O_X Brazz20000

А смысл им выпускать в этом году свою игру с открытым миром, если уже ранее вышла другая. Много у тебя официальных новостей от кокстар по ГТА 6?

-2
jax baron X_O_MAX_O_X

ЭТО да - если релиз в октябре, то уже скоро апрель а рекламы нет.

-1
JustA_NiceGuy X_O_MAX_O_X

Сама глава Rockstar давал на это ответ. Всё выйдет вовремя в релиз и одно другому не помешает.

0
ТемныйВластелин

мафия это средний сегмент, неизвестно каким он будет, может легко и провалиться и выйти в топы, конкурентов у роков нет на рынке

1