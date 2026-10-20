По Майами появились провокационные рекламные объявления в стиле GTA 6

Rockstar Games усиливает рекламную кампанию Grand Theft Auto 6 перед релизом. В Майами заметили новые билборды и рекламные конструкции, оформленные в духе игры и продвигающие вымышленные компании и бренды из вселенной GTA.

Фотографии опубликовал пользователь X под ником OfficialJoelF. Среди замеченных деталей — фургон Weazel News и рекламные объявления с логотипами Vice City Manatees, Pfister, Kowalski и Kronos. Многие из них выдержаны в характерном для серии провокационном стиле.

Например, реклама Pfister сопровождается слоганом «Go Topless» («Езжай без крыши»), объявление Kowalski обещает: «Suddenly You Are Big Enough» («Внезапно ты стал достаточно большим»), а Kronos использует фразу «Always Come Early» («Всегда приходи пораньше»). Формулировки намеренно допускают двусмысленное прочтение — именно такой юмор давно стал частью идентичности GTA.

Все эти объявления рекламируют не реальные товары, а вымышленные аналоги известных брендов. Так, Pfister в игровой вселенной напоминает Porsche, а Kronos отсылает к производителям дорогих аксессуаров. Благодаря этому рекламная кампания выглядит как часть мира GTA 6, перенесённая на улицы настоящего города.

Это не первая подобная акция Rockstar. Ранее в Майами замечали автомобили, стилизованные под машины из игры, а баскетбольную команду Miami Heat в рамках рекламного сотрудничества обыграли в эстетике Vice City.

Выход Grand Theft Auto 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. По мере приближения релиза в Майами, вероятно, появятся и другие рекламные отсылки к игре.