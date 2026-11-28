Автор дилогии Ori и экшена No Rest for the Wicked Томас Малер раскритиковал уверенность главы Take-Two Штрауса Зельника в том, что искусственный интеллект не способен создать проект масштаба Grand Theft Auto 6 . На своей странице в соцсети X геймдизайнер опубликовал серию сообщений, в которых подробно разобрал, почему лидерство Rockstar Games вовсе не является абсолютным.

По словам разработчика, история индустрии неоднократно доказывала, что вторичные игры могут легко обойти оригиналы. Ярким примером такого сценария он назвал успех Fortnite: студия Epic Games скопировала концепцию королевской битвы у PUBG, однако сделала свой продукт более качественным, удобным и бесплатным, что в итоге принесло ей победу. Малер убежден, что первенство на рынке ничего не гарантирует, если конкурент предложит лучшее исполнение.

Кроме того, геймдизайнер считает, что стремительное развитие ИИ обесценило закрытые технологические разработки крупных студий. Инструменты для декомпиляции и обратной разработки сложных систем стали максимально доступными. Малер предполагает, что сторонние команды уже разбирают техническую базу GTA 6 с помощью нейросетей, превращая многолетний труд Rockstar в готовое пособие для создания похожих игр с гораздо меньшими затратами. Главную опасность для корпораций он видит в дерзких студиях, которые освоят эти технологии быстрее неповоротливых гигантов индустрии.

Отдельно разработчик остановился на геймплейной составляющей, отметив, что передовая графика и физика не делают игру по-настоящему революционной. Он напомнил о недовольстве части игроков, которые критикуют GTA 6 за спорный сюжет, влияние политкорректности и искусственные ограничения в открытом мире. Чтобы бросить вызов Rockstar, конкурентам не придется тратить сотни миллионов на технологии — им хватит смелости сделать более безумную и веселую «песочницу» с полной свободой действий.

В завершение Малер отметил, что у Rockstar по-прежнему есть колоссальные ресурсы и огромная аудитория, но превращение в крупную корпорацию лишило компанию прежней дерзости. Отвечая на комментарии пользователей, он сравнил эволюцию студии с переходом от бунтарского панка Джонни Роттена к безопасному мейнстриму в духе Бон Джови. По мнению автора Ori, эпоха криминальных историй в духе «Лица со шрамом» и фильмов Скорсезе осталась в прошлом, а старые франшизы теряют интерес молодежи — поэтому появление новой дерзкой студии на смену Rockstar неизбежно.