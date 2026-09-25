По мнению бывшего разработчика GTA 6, выпуск игры на Switch 2 "не имеет смысла"

Выход GTA 6 на PS5 и Xbox Series X|S наконец запланирован на 19 ноября, однако фанатам Nintendo, надеющимся на релиз для Switch 2, возможно, стоит умерять свои ожидания.

Этот долгожданный проект Rockstar с открытым миром отличается невероятной масштабностью: игроков ждут полноценно проработанный штат Леонида, возвращение в Вайс-Сити и множество передовых игровых механик.

Хотя выход версии для ПК практически неизбежен в будущем, некоторые игроки полагают, что возможен и порт для Switch 2, хотя Rockstar пока не подтверждала и не опровергала эту информацию.

Теперь своим мнением по этому вопросу поделился бывший разработчик GTA 6. В интервью для подписчиков на канале ютубера Kiwi Talkz Джереми Хартвик высказался о перспективах появления игры на Switch 2.

По словам Хартвика, работавшего над GTA 6 до 2020 года, однозначного ответа здесь нет: для запуска игры на «железе» Switch 2 пришлось бы пойти на определённые компромиссы.

Я не думаю, что это вообще имеет смысл, поскольку не уверен, что аудитория GTA 6 и аудитория Switch — это одни и те же люди. Если вы фанат GTA, то, вероятно, купите ту консоль, на которой выйдет эта игра.

Хартвик добавил, что в случае с Rockstar, когда люди готовы специально покупать консоль ради их игр, такой риск может быть неоправданным.

Стоит ли прилагать огромные усилия ради того, чтобы в итоге предложить, вероятно, посредственное качество игры — ведь она не будет работать так же хорошо, как на PS5, — при том, что люди и так купят консоль ради вашего проекта? Нет.

Впрочем, бывший разработчик GTA 6 отметил, что не считает эту идею «совершенно абсурдной», добавив, что благодаря технологиям потоковой передачи данных (стриминга) можно было бы запустить GTA 6 на самых разных платформах, используя облачные серверы.

Хотя он и признал, что у Nintendo может не хватить технических возможностей для реализации такого проекта, он полагает, что Rockstar способна найти способ запустить GTA 6 на смартфоне.

Если они зададутся такой целью, то в GTA 6 можно будет играть прямо на телефоне, ведь соответствующие технологии уже существуют и доказали свою эффективность.