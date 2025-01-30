По мнению бывшего сотрудника Rockstar Games, GTA 6 будет работать в 30 FPS на консолях

Бывший аниматор Rockstar Games Майк Йорк поделился мнением о технической стороне GTA VI. По его словам, на PlayStation 5 и Xbox Series X/S не стоит ждать стабильных 60 FPS. Разработчики, скорее всего, залочат частоту кадров на уровне 30 FPS, чтобы добиться максимальной стабильности и качественной графики.

«Я не думаю, что они смогут добиться 60 FPS. Они будут стремиться к 30 FPS, к залоченным 30 FPS. Они постараются максимально оптимизировать игру», — заявил Йорк.

Такой подход соответствует прошлым релизам Rockstar Games. Например, Red Dead Redemption 2 на консолях также работала в 30 FPS, что позволяло игре выдавать впечатляющую картинку. Вполне возможно, что GTA VI последует той же стратегии, чтобы сохранить высокий уровень визуала и детализации открытого мира.

Однако остаётся надежда на производительный режим или патч, который может добавить разблокированные 60 FPS на PS5 Pro и мощных ПК. Официальных комментариев от Rockstar Games по этому поводу пока нет.