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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 907 оценок

По мнению бывшего сотрудника Rockstar Games, GTA 6 будет работать в 30 FPS на консолях

IKarasik
Новости

Бывший аниматор Rockstar Games Майк Йорк поделился мнением о технической стороне GTA VI. По его словам, на PlayStation 5 и Xbox Series X/S не стоит ждать стабильных 60 FPS. Разработчики, скорее всего, залочат частоту кадров на уровне 30 FPS, чтобы добиться максимальной стабильности и качественной графики.

«Я не думаю, что они смогут добиться 60 FPS. Они будут стремиться к 30 FPS, к залоченным 30 FPS. Они постараются максимально оптимизировать игру», — заявил Йорк.

Такой подход соответствует прошлым релизам Rockstar Games. Например, Red Dead Redemption 2 на консолях также работала в 30 FPS, что позволяло игре выдавать впечатляющую картинку. Вполне возможно, что GTA VI последует той же стратегии, чтобы сохранить высокий уровень визуала и детализации открытого мира.

Однако остаётся надежда на производительный режим или патч, который может добавить разблокированные 60 FPS на PS5 Pro и мощных ПК. Официальных комментариев от Rockstar Games по этому поводу пока нет.

30
152
Комментарии: 152
Ваш комментарий
KANSERVATOR

им бы и 24 кадров хватило, больше глаза консольщиков не воспринимают кадров

37
K0t Felix

Можно подумать глаза пекарей, воспринимают больше кадров. Пфф

-41
Миханик Шестеренкин

А пекари со своими ведрами за 20к и 10 кадров не увидят.

-31
Payne2025

Нищуки на соснолях должны страдать в 30 кадров и FSR ультра производительность с исходным разрешением в 720p.

13
Лидер 666 Миханик Шестеренкин

в точку ахахха, тут у половины ниже 1060, в чел паук2 зайти чисто, там каждый вася с бомж сетапом спрашивает, пойдет ли у меня? ахаххаха

-4
r23dom Миханик Шестеренкин

как там дела у PS5Pro за 700евро?

0
BewitchingBaron

еще одно подтверждение тому, что консоли берут для того, что бы страдать

16
-Zion-

Будут страдать играя в гта 6. Аж жалко стало их.

4
Payne2025 -Zion-

Отдельно упоротые даже консоли для нее специально покупать будут, я дождусь на ПК и пройду в 4к на ультрах в уже отполированной игре, после того, как консольщики отбэтатестят на минималках, хотя у другана есть Плойка пятая, но даже в мыслях не придет пытаться играть в ГТА 6 на сосноле, как и влюбую другую игру впрочем.

0
BoT_TaK_BoT

а пк берут для того чтоб потом страдать в темах о цене на новые видюхи? а пострадав в этих темах идти играть на компе который плюс-минус по системкам равен консоли? хотя че это я, тут в комментах у каждого 5090 уже стоит, играет он в 8к при 120 кадрах с ртх на ультра

-7
PolGhost -Zion-

Тут нужно пикча, где Вуди Харрельсон вытеряет слезы долларами, но заменить купюры на физические издания GTA VI

3
PolGhost Payne2025

Откуда такая уверенность, что релиз на ПК не будет столь же проблемным, как в свое время релиз RDR2?

0
KILLA06

ну это не новость

9
Dark1994

Кинематографичные 30фпс)

7
Lady_Leda

Для себя решила, что лучше подожду релиза на пк, не хочу портить себе экспириенс низким фреймрейтом.

7
PolGhost

Не знаю. В свое время, когда вышел GTA V, прошел его на PS3 и 30FPS мне тогда не испортили впечатление. Правда там не было стабильных 30FPS, но это так, к слову. Сейчас играю порой на Nintendo Switch в 30FPS в различные игры и мне довольно комфортно, если этот FPS стабильный. Например в последней Зельде (Echoes of Wisdom), FPS то 60, то 30. А промежуточного варианта нет. Так уж устроена игра. Играешь, всё плавно, потом что-то где-то произошло и на секунду FPS становится 30. Та же проблема была с Link's Awakening (она и осталась). Это прям неприкольно
Да, конечно, 60FPS и более, воспринимать приятнее, ведь картинка становится более плавной. И разница вполне себе заметна. НО, это как вопрос к графике в играх. В моем случае, если играю минут 5-10 в 30FPS, то привыкаю к этому и не испытываю никаких проблем. Главное, чтобы это всё было стабильно. Иначе, что нестабильные 60FPS, что 30FPS, оба варианта будут ощущаться "рваными"

3
Payne2025 PolGhost

Я помню мы бухали у другана, у него тогда плойка третья была, и чет по синиве он начал играть чисто на хаха, самое смешное что через пол часа где то плойка просто выключилась от перегрева, хз массовая это была проблема или нет.

-1
PolGhost Payne2025

Это было давно, так что не могу сказать наверняка, но у меня вроде не выключалась. Но насколько помню, у некоторых людей такая проблема действительно была

0
Pravdarub Payne2025

А мы бухали и мой друган разбил себе ногой моник и системник. Мамка ему тогда таких херов вставила что у него компа потом лет пять не было. Как бич ходил клянчил ко всем поиграть)

1
Gedonist89
6
moblin
1
Simple Jack
6
MadPyramus

Когда подгонят на пк - выйдет ps6, и челы купят игру по второму разу))

0
Sunsh1ne98 MadPyramus

С минимальными изменениями) По типу переизданий TLOU и Horizon)) Зато ценник будет в два раза больше.

0
MadPyramus Sunsh1ne98

Как же иначе?))

0
kinoman and gamer Sunsh1ne98

Абсолютно ноль изменений-прям одно и то же-сомнений нет!

0
Генерал Анатолий

Кто играл в GTA 5 на 360xbox, тот над такими цифрами не смеется

3
Даня Чулаков

Тогда и людей в то время 24 фпс устраивали

-1
Лидер 666

я играл в день релиза на xbox360, и было вполне комфортно, вообще лагов не замечал, сейчас конечно же 30 фпс в играх на пс5 ощущается очень сильно, и это мягко говоря лагань, не просто так все выбирают режим производительности в 60 фпс

0
Генерал Анатолий Даня Чулаков

24 фпс были, но жесткие фризы время от времени убивали желание играть

0
Dark1994

Я на пс3 проходил прям в день релиза, даже универ прогулял, норм))

-1
U1traMagnum

На дворе 2025 год а гта 6 на консолях будет работать в 30 фпс

3
Dеvil

Хах, меня начинает плющить при ниже 50 FPS... Видимо, приставки обречены на 30 кадров в секунду, что ты не делай.

2
Sunsh1ne98

Такова участь консольщиков - страдать) Мыши кололись, но продолжали жрать кактус.

0
Sunsh1ne98

Консольщики соснули, как всегда. А ведь у вас есть PS5 Pro, якобы самая мощная консоль с 60 ФПС)) Не вывозит ваше хвалёное железо.

Ну-ну, можете и дальше смеяться над ПК 😁

1
AndruhaGruz

Только вот консольщики поиграют в игру на выходе а ПК бояре через год а то и два. И у 90 процентов консольщиков уже имеется мощный ПК. Так что они потом и на выходе пк порта тоже поиграют в игру.

-8
Константин335

И это пишет тот кто сидит до сих пор на GTX? Скажу тебе что на ней ты вообще в Гта 6 не поиграешь, в отличии от консольщиков

-2
My life is a game Константин335

а как ты понял что он сидит на ведре?

-1
Sunsh1ne98 Константин335

Я в марте обновлю комп, так что не надо меня пугать) И без вас всё знаю.

-2
Sunsh1ne98 AndruhaGruz

Как говорится, спасибо за бета-тест)) Потом на компе погамаю в полноценную версию со всеми ДЛС и патчами, а не в огрызок с ПС5)

0
Sunsh1ne98

Да здравствует великая война пекарей с консольщиками в комментах)

1
Dj NordSound

Консольщики давно ее проиграли

3
Dj NordSound

Консольщики давно ее проиграли

1
Sunsh1ne98 Dj NordSound

Но продолжают себя убеждать в обратном) Вон как трусятся в комментах)

0
Dj NordSound Sunsh1ne98

Так пускай они думают что хотять все кто дружит с головой знают что консоли тормозят прогрес

0
iMattz Dj NordSound

Ее проиграли те, кто постоянно топит за приставки. Остальные, кому экспериенс доставляет, не лезут в это дно.

0
Pirat13666

Будет 30FPS и 1080P с апскейлом из 720P и это в лучшем случае.

1
Karakytik

Сосноли как всегда

1
makzoor

Разработчики, скорее всего, задрочат частоту кадров на уровне 30 FPS, чтобы продать новых консолек побольше. со словами там будет 60 кадриков

ПК получит шедевр после всех тесто-консолек.

1
Brazz20000

А че там по второму трейлеру? Вроде местные оракулы из надежных подвалов циферки там сложили на контейнере, что сегодня покажут)

1
BLOCK0

А потом игра выйдет на пк, и даже на ртх 3060+р5 3600 будет 60фпс

0
Sunsh1ne98

За это время успеют оптимизировать 100%, а консольщики как всегда обойдутся) Зато на старте поиграют, даааа.

-3
-zotik- Sunsh1ne98

Гта 5 если чо 60, на старте да была 30. А что забавнее она на пс3 шла лучше на старте чем на старте на пк

1
-Zion- Sunsh1ne98

Твоё ведро которое ты в марте возьмёшь устареет к выходу игры по второму кругу.

2
Миханик Шестеренкин

В твоих инфантильных и влажных мечтах.

0
Sunsh1ne98 -Zion-

У вас уже и современное железо ведро?)) Сидишь на старом - плохо, обновился - тоже плохо) Ясно всё с вами.
А мне и не нужен второй круг) Ходить по кругу - это участь консольщиков)

1
vvvjust

Кто бы сомневался)

0
MаnGo

Пусть радуются что вообще будет работать.

0
Sunsh1ne98

Вот она, участь консольщиков) Молиться. чтобы хоть как-то работало)

-4
-zotik- Sunsh1ne98

А не наоборот?)

1
Ellie Williams

сделать 60 производительность, 30 качество

0
Dj NordSound

😂😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂 что и требовалось докать что недо консоли тормозят прогрес

0
Wing42

Ну так на консолях 30 фпс это ж золотой стандарт, разве не так? Тем более, как это было неоднократно установлено, в том числе и в этой теме, глаз консольного игрока не видит больше 24-х кадров, так что 30 фпс им это с горкой отсыпали.

0
-Zion-

Бояры больше 1080р не видят, кинцольщики 24 кадра. Всё нормально.

1
Wing42 -Zion-

Ну да, я больше 1080p не вижу, у меня как раз такой монитор. Ты прав на 146%, дружище.

0
Jonny NoxWill

мнение бывшего сотрудника Rockstar Games (кого? когда он там работал?) = верняк 30 фпс. Жуть)

0
Zloy_Parkur

Разработчики не могут в оптимизацию, консоли в производительность.

0
Vitali Ford

Ну и ладно, консольщики все равно не видят больше 30 фпс. Зачем им 60 нужны?

0
spaMER_ID

На релизе 5й и 30ти не видели.

0
3AE6ca

Ага, а как доберётся до ПК залочат на 60 кадров, как с RDR 2 поступили.

0
TrustingVayne
0
jax baron

Ожидаемо - с мелкими разрушениями - это очень ожидаемо.

-1
My life is a game

лишь бы на пк вышла меньше чем через год
Жаль нельзя за бабки как то ускорить выход игры на пк
Ну как типа расширенный доступ в стиме, только на месяцы вперед)

на консоли 1 сентября 2026 года
ну типа официальный выход на пк 1 сентября 2027 года - цена Х
Расширенный доступ в стиме на пк 1 января 2027 года или еще раньше,а цена Х2,Х3)

-1
jax baron

ну можно стать ихним инвестором.......

0
My life is a game jax baron

ну и похер
я же плачу за время

а самое ценное что есть в мире это время :)

если бы была такая возможность купил бы)

-1
Omen544
Расширенный доступ в стиме на пк 1 января 2027 года или еще раньше,а цена Х2,Х3)
Ага, потом её спиратят и поиграют все раньше релиза))
0
My life is a game Omen544

так денуво пусть ставят, хоть 5 денуво
или онлайн привязку

-1
Vitali Ford Omen544

Я думаю они засунут туда защиту свою, и скорее всего доработанную. Рдр 2 была не взломанна, по моему год целый. На такой масштабный проект полюбому защита будет куда круче

0
rtnrwv

с просадками до 15

-1
Dementor

Консольщикам не привыкать... Это их извращенный выбор....

-1
AlexFoRestor

Я вот только не понимаю, это какая-то проблема? У меня когда ноут был послабее, тогдашние новинки вроде RDR2 больше 30 фпс на максимальных настройках не выдавали обычно. И я вообще не чувствовал дискомфорта. Это же не контра, что такого-то?

-1
Vitali Ford

Че там у тебя за ноут такой был, который тащил на максималках рдр 2 в 30 фпс

-1
Evialroot

Ну тогда либо на компе, либо на PS6 в GTA поиграю 🤣 Пусть идут лесом со своими 30-ю кадрами 🙂‍↕️

-1
CRAZY rock GAME

Это только слухи от разработчика, который с 2017 года там не работает, недоплатили вот и умничает

-1
KILLA06

ты себя так утешаешь?

0
Saqo88

Главное играть, я 5ый прошел на ПС 4 слим, как и РДР 2, очень даже комфортно

-1
Madiark

Консольные 30 фпс ощущаются по другому чем на пк, на пк как то заторможенно выглядит на консоли глаже

-1
barabear

конечно ощущаются по другому, главное верить

3
Антуан Экзюпери barabear

Как владелец мощного компа и Xbox X, скажу честное что для меня консоли намного приятней и стабильней. ЧТо касается FPS то он говорит правду. На телевизорах совсем по другому эти 30 fps чем на твоей обувной коробке в 27 дюймов:) Погружение в игру это большая диагональ и удобный диван, а не убогий монитор и компьютер как 3 консоли стоимость в 40fps даже на 5080. ПК гейминг давно мертв.

-1
Sunsh1ne98 Антуан Экзюпери

Мёртв твой мозг, а не ПК гейминг. Бред не неси. Если бы он мёртв, то новые видеокарты и игры бы не выпускали на компы.
Не надо свои маня фантазии выдавать за реальность)

1
Антуан Экзюпери Sunsh1ne98

Ага не выспускали. И наркотики не продавали и оружие:) Не буду спорить с тобой дите малое. Твоя проблема в тотальной безграмотности. Советую почитать что такое доводчики кадров на телевизорах, интерполяции кадров (Motion Smoothing) и другие алгоритмы обработки изображения, сглаживая движения и уменьшая эффект низкого FPS. Поэтому люди на консолях не чувствуют дискомфорта от 30 fps. Также ПК-игры часто рендерятся с нефиксированной кадровой частотой (переменные FPS), что приводит к микрофризам и неравномерности кадров (статтеринг).
Но вы, новое поколение мертвое, вы и есть целевая аудитория марктинга, вроде GPU по 1000 долларов и ящиков под них с ddr5. Свободен

-1
Маркет Плейс

Надо стремится к 40 ФПС. Они практически уже не отличаются от 60ти.

-1
Cryptocurrencyhead

PS5 Pro потянет 60 FPS.

-1
CrummyLorcan

хахахахахаах так этим гей мерам жалкие консольшики

-2
Саня Цукино Усаги

НОВОЕ поколение консолей! САМАЯ ДОРОГАЯ игра в истории! И всего 30 FPS

Паршиво, чëрт возьми

-3
Morpex333

Зная кривожопость портов на ПК. Ждём стабильные 24 с просадками до 15...

-3
TX ZX

все последние порты рокстар на пк были отличными

1
Sunsh1ne98

Даже РДР2 с кинематографической графикой отлично идёт на вёдрах) Так что не думаю. Будет хорошая оптимизация. Если, конечно, не доверят её какой-нибудь Грув Стрит Геймс, как с Definitive Edition))

-1