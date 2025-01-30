По мнению бывшего сотрудника Rockstar Games, GTA 6 будет работать в 30 FPS на консолях

Бывший аниматор Rockstar Games Майк Йорк поделился мнением о технической стороне GTA VI. По его словам, на PlayStation 5 и Xbox Series X/S не стоит ждать стабильных 60 FPS. Разработчики, скорее всего, залочат частоту кадров на уровне 30 FPS, чтобы добиться максимальной стабильности и качественной графики.
«Я не думаю, что они смогут добиться 60 FPS. Они будут стремиться к 30 FPS, к залоченным 30 FPS. Они постараются максимально оптимизировать игру», — заявил Йорк.
Такой подход соответствует прошлым релизам Rockstar Games. Например, Red Dead Redemption 2 на консолях также работала в 30 FPS, что позволяло игре выдавать впечатляющую картинку. Вполне возможно, что GTA VI последует той же стратегии, чтобы сохранить высокий уровень визуала и детализации открытого мира.
Однако остаётся надежда на производительный режим или патч, который может добавить разблокированные 60 FPS на PS5 Pro и мощных ПК. Официальных комментариев от Rockstar Games по этому поводу пока нет.
им бы и 24 кадров хватило, больше глаза консольщиков не воспринимают кадров
Можно подумать глаза пекарей, воспринимают больше кадров. Пфф
А пекари со своими ведрами за 20к и 10 кадров не увидят.
Нищуки на соснолях должны страдать в 30 кадров и FSR ультра производительность с исходным разрешением в 720p.
в точку ахахха, тут у половины ниже 1060, в чел паук2 зайти чисто, там каждый вася с бомж сетапом спрашивает, пойдет ли у меня? ахаххаха
как там дела у PS5Pro за 700евро?
еще одно подтверждение тому, что консоли берут для того, что бы страдать
Будут страдать играя в гта 6. Аж жалко стало их.
Отдельно упоротые даже консоли для нее специально покупать будут, я дождусь на ПК и пройду в 4к на ультрах в уже отполированной игре, после того, как консольщики отбэтатестят на минималках, хотя у другана есть Плойка пятая, но даже в мыслях не придет пытаться играть в ГТА 6 на сосноле, как и влюбую другую игру впрочем.
а пк берут для того чтоб потом страдать в темах о цене на новые видюхи? а пострадав в этих темах идти играть на компе который плюс-минус по системкам равен консоли? хотя че это я, тут в комментах у каждого 5090 уже стоит, играет он в 8к при 120 кадрах с ртх на ультра
Тут нужно пикча, где Вуди Харрельсон вытеряет слезы долларами, но заменить купюры на физические издания GTA VI
Откуда такая уверенность, что релиз на ПК не будет столь же проблемным, как в свое время релиз RDR2?
ну это не новость
Кинематографичные 30фпс)
Для себя решила, что лучше подожду релиза на пк, не хочу портить себе экспириенс низким фреймрейтом.
Не знаю. В свое время, когда вышел GTA V, прошел его на PS3 и 30FPS мне тогда не испортили впечатление. Правда там не было стабильных 30FPS, но это так, к слову. Сейчас играю порой на Nintendo Switch в 30FPS в различные игры и мне довольно комфортно, если этот FPS стабильный. Например в последней Зельде (Echoes of Wisdom), FPS то 60, то 30. А промежуточного варианта нет. Так уж устроена игра. Играешь, всё плавно, потом что-то где-то произошло и на секунду FPS становится 30. Та же проблема была с Link's Awakening (она и осталась). Это прям неприкольно
Да, конечно, 60FPS и более, воспринимать приятнее, ведь картинка становится более плавной. И разница вполне себе заметна. НО, это как вопрос к графике в играх. В моем случае, если играю минут 5-10 в 30FPS, то привыкаю к этому и не испытываю никаких проблем. Главное, чтобы это всё было стабильно. Иначе, что нестабильные 60FPS, что 30FPS, оба варианта будут ощущаться "рваными"
Я помню мы бухали у другана, у него тогда плойка третья была, и чет по синиве он начал играть чисто на хаха, самое смешное что через пол часа где то плойка просто выключилась от перегрева, хз массовая это была проблема или нет.
Это было давно, так что не могу сказать наверняка, но у меня вроде не выключалась. Но насколько помню, у некоторых людей такая проблема действительно была
А мы бухали и мой друган разбил себе ногой моник и системник. Мамка ему тогда таких херов вставила что у него компа потом лет пять не было. Как бич ходил клянчил ко всем поиграть)
Когда подгонят на пк - выйдет ps6, и челы купят игру по второму разу))
С минимальными изменениями) По типу переизданий TLOU и Horizon)) Зато ценник будет в два раза больше.
Как же иначе?))
Абсолютно ноль изменений-прям одно и то же-сомнений нет!
Кто играл в GTA 5 на 360xbox, тот над такими цифрами не смеется
Тогда и людей в то время 24 фпс устраивали
я играл в день релиза на xbox360, и было вполне комфортно, вообще лагов не замечал, сейчас конечно же 30 фпс в играх на пс5 ощущается очень сильно, и это мягко говоря лагань, не просто так все выбирают режим производительности в 60 фпс
24 фпс были, но жесткие фризы время от времени убивали желание играть
Я на пс3 проходил прям в день релиза, даже универ прогулял, норм))
На дворе 2025 год а гта 6 на консолях будет работать в 30 фпс
Хах, меня начинает плющить при ниже 50 FPS... Видимо, приставки обречены на 30 кадров в секунду, что ты не делай.
Такова участь консольщиков - страдать) Мыши кололись, но продолжали жрать кактус.
Консольщики соснули, как всегда. А ведь у вас есть PS5 Pro, якобы самая мощная консоль с 60 ФПС)) Не вывозит ваше хвалёное железо.
Ну-ну, можете и дальше смеяться над ПК 😁
Только вот консольщики поиграют в игру на выходе а ПК бояре через год а то и два. И у 90 процентов консольщиков уже имеется мощный ПК. Так что они потом и на выходе пк порта тоже поиграют в игру.
И это пишет тот кто сидит до сих пор на GTX? Скажу тебе что на ней ты вообще в Гта 6 не поиграешь, в отличии от консольщиков
а как ты понял что он сидит на ведре?
Я в марте обновлю комп, так что не надо меня пугать) И без вас всё знаю.
Как говорится, спасибо за бета-тест)) Потом на компе погамаю в полноценную версию со всеми ДЛС и патчами, а не в огрызок с ПС5)
Да здравствует великая война пекарей с консольщиками в комментах)
Консольщики давно ее проиграли
Консольщики давно ее проиграли
Но продолжают себя убеждать в обратном) Вон как трусятся в комментах)
Так пускай они думают что хотять все кто дружит с головой знают что консоли тормозят прогрес
Ее проиграли те, кто постоянно топит за приставки. Остальные, кому экспериенс доставляет, не лезут в это дно.
Будет 30FPS и 1080P с апскейлом из 720P и это в лучшем случае.
Сосноли как всегда
Разработчики, скорее всего, задрочат частоту кадров на уровне 30 FPS, чтобы продать новых консолек побольше. со словами там будет 60 кадриков
ПК получит шедевр после всех тесто-консолек.
А че там по второму трейлеру? Вроде местные оракулы из надежных подвалов циферки там сложили на контейнере, что сегодня покажут)
А потом игра выйдет на пк, и даже на ртх 3060+р5 3600 будет 60фпс
За это время успеют оптимизировать 100%, а консольщики как всегда обойдутся) Зато на старте поиграют, даааа.
Гта 5 если чо 60, на старте да была 30. А что забавнее она на пс3 шла лучше на старте чем на старте на пк
Твоё ведро которое ты в марте возьмёшь устареет к выходу игры по второму кругу.
В твоих инфантильных и влажных мечтах.
У вас уже и современное железо ведро?)) Сидишь на старом - плохо, обновился - тоже плохо) Ясно всё с вами.
А мне и не нужен второй круг) Ходить по кругу - это участь консольщиков)
Кто бы сомневался)
Пусть радуются что вообще будет работать.
Вот она, участь консольщиков) Молиться. чтобы хоть как-то работало)
А не наоборот?)
сделать 60 производительность, 30 качество
😂😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂 что и требовалось докать что недо консоли тормозят прогрес
Ну так на консолях 30 фпс это ж золотой стандарт, разве не так? Тем более, как это было неоднократно установлено, в том числе и в этой теме, глаз консольного игрока не видит больше 24-х кадров, так что 30 фпс им это с горкой отсыпали.
Бояры больше 1080р не видят, кинцольщики 24 кадра. Всё нормально.
Ну да, я больше 1080p не вижу, у меня как раз такой монитор. Ты прав на 146%, дружище.
мнение бывшего сотрудника Rockstar Games (кого? когда он там работал?) = верняк 30 фпс. Жуть)
Разработчики не могут в оптимизацию, консоли в производительность.
Ну и ладно, консольщики все равно не видят больше 30 фпс. Зачем им 60 нужны?
На релизе 5й и 30ти не видели.
Ага, а как доберётся до ПК залочат на 60 кадров, как с RDR 2 поступили.
Ожидаемо - с мелкими разрушениями - это очень ожидаемо.
лишь бы на пк вышла меньше чем через год
Жаль нельзя за бабки как то ускорить выход игры на пк
Ну как типа расширенный доступ в стиме, только на месяцы вперед)
на консоли 1 сентября 2026 года
ну типа официальный выход на пк 1 сентября 2027 года - цена Х
Расширенный доступ в стиме на пк 1 января 2027 года или еще раньше,а цена Х2,Х3)
ну можно стать ихним инвестором.......
ну и похер
я же плачу за время
а самое ценное что есть в мире это время :)
если бы была такая возможность купил бы)
так денуво пусть ставят, хоть 5 денуво
или онлайн привязку
Я думаю они засунут туда защиту свою, и скорее всего доработанную. Рдр 2 была не взломанна, по моему год целый. На такой масштабный проект полюбому защита будет куда круче
с просадками до 15
Консольщикам не привыкать... Это их извращенный выбор....
Я вот только не понимаю, это какая-то проблема? У меня когда ноут был послабее, тогдашние новинки вроде RDR2 больше 30 фпс на максимальных настройках не выдавали обычно. И я вообще не чувствовал дискомфорта. Это же не контра, что такого-то?
Че там у тебя за ноут такой был, который тащил на максималках рдр 2 в 30 фпс
Ну тогда либо на компе, либо на PS6 в GTA поиграю 🤣 Пусть идут лесом со своими 30-ю кадрами 🙂↕️
Это только слухи от разработчика, который с 2017 года там не работает, недоплатили вот и умничает
ты себя так утешаешь?
Главное играть, я 5ый прошел на ПС 4 слим, как и РДР 2, очень даже комфортно
Консольные 30 фпс ощущаются по другому чем на пк, на пк как то заторможенно выглядит на консоли глаже
конечно ощущаются по другому, главное верить
Как владелец мощного компа и Xbox X, скажу честное что для меня консоли намного приятней и стабильней. ЧТо касается FPS то он говорит правду. На телевизорах совсем по другому эти 30 fps чем на твоей обувной коробке в 27 дюймов:) Погружение в игру это большая диагональ и удобный диван, а не убогий монитор и компьютер как 3 консоли стоимость в 40fps даже на 5080. ПК гейминг давно мертв.
Мёртв твой мозг, а не ПК гейминг. Бред не неси. Если бы он мёртв, то новые видеокарты и игры бы не выпускали на компы.
Не надо свои маня фантазии выдавать за реальность)
Ага не выспускали. И наркотики не продавали и оружие:) Не буду спорить с тобой дите малое. Твоя проблема в тотальной безграмотности. Советую почитать что такое доводчики кадров на телевизорах, интерполяции кадров (Motion Smoothing) и другие алгоритмы обработки изображения, сглаживая движения и уменьшая эффект низкого FPS. Поэтому люди на консолях не чувствуют дискомфорта от 30 fps. Также ПК-игры часто рендерятся с нефиксированной кадровой частотой (переменные FPS), что приводит к микрофризам и неравномерности кадров (статтеринг).
Но вы, новое поколение мертвое, вы и есть целевая аудитория марктинга, вроде GPU по 1000 долларов и ящиков под них с ddr5. Свободен
Надо стремится к 40 ФПС. Они практически уже не отличаются от 60ти.
PS5 Pro потянет 60 FPS.
хахахахахаах так этим гей мерам жалкие консольшики
НОВОЕ поколение консолей! САМАЯ ДОРОГАЯ игра в истории! И всего 30 FPS
Паршиво, чëрт возьми
Зная кривожопость портов на ПК. Ждём стабильные 24 с просадками до 15...
все последние порты рокстар на пк были отличными
Даже РДР2 с кинематографической графикой отлично идёт на вёдрах) Так что не думаю. Будет хорошая оптимизация. Если, конечно, не доверят её какой-нибудь Грув Стрит Геймс, как с Definitive Edition))