В рамках маркетингового соглашения с Sony компания Rockstar продвигает идею о том, что лучше всего в GTA 6 играть на PlayStation 5. Естественно, фанаты надеялись, что на более мощной PS5 Pro игра будет работать при 60 FPS, однако выяснилось, что частота кадров ограничена 30 FPS.

Как пояснил аналитик, попытка достичь 40 и более кадров в секунду — даже на PS5 Pro — привела бы к увеличению времени кадра и задержкам, что негативно сказалось бы на игровом процессе. Именно поэтому разработчики решили оставить ограничение в 30 FPS.

Специалисты Digital Foundry представили подробный разбор ситуации с частотой кадров в GTA 6 — теме, которая вызвала немало споров среди фанатов, ожидавших от PS5 Pro 60 или хотя бы 40 FPS. По их словам, игровой мир настолько детализирован, что повышение частоты кадров неизбежно привело бы к появлению задержек.

При 30 кадрах в секунду на обработку игрового мира отводится 33,33 мс на каждый кадр. Чтобы обеспечить 60 FPS, тот же объем вычислений должен выполняться примерно за 16,7 мс; при 40 FPS потребовалось бы 25 мс, что технически сложно и нецелесообразно.

Основным ограничивающим фактором здесь выступает центральный процессор консоли PS5 Pro. Хотя графический процессор мог бы справиться с более высокой нагрузкой, общая архитектура процессора становится «узким местом». Поэтому решение ограничиться 30 FPS выглядит вполне оправданным — это позволило сохранить качественную картинку и обеспечить комфортный игровой процесс.